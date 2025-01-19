«Кто хочет этот пояс, заходите в клетку»: Махачев провел уникальную защиту титула UFC

Россиянин Ислам Махачев провел историческую защиту чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. В главном поединке турнира UFC 311 он в первом раунде победил бразильца Ренато Мойкано, заменившего получившего травму Армана Царукяна из Армении. «Газета.Ru» — о главных событиях турнира.

Травма Царукяна

Ислам Махачев вышел на подготовку к бою с Царукяном, имея за спиной серию из трех защит титула в легком весе. Он стал одним из пяти бойцов, кому удавалось трижды защитить чемпионский пояс в этой категории, в их числе был и Хабиб Нурмагомедов. Однако у Ислама быть шанс стать первым в истории UFC, кому удалось бы провести четвертую успешную защиту в легком весе.

Соперником россиянина должен был стать представляющий Армению Арман Царукян — они уже прежде встречались в 2019 году на турнире UFC Fight Night 149, и тогда Ислам победил единогласным решением. До последнего Махачев настраивался именно на этого соперника, однако судьба распорядилась иначе: буквально за два дня до боя Царукян снялся из-за травмы спины.

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Тренер бойца Маркос ДаМатта рассказал, что у Армана начала болеть спина еще в прошлый вторник, но на тот момент ничто не предвещало серьезных неприятностей. Однако уже в среду вечером Царукян стал жаловаться на боли — что для него нехарактерно. По словам тренера, ситуация усугубилась на фоне весогонки.

«Решение не выходить на бой было абсолютно правильным, поскольку Арман не мог встать. Да он даже сесть не мог! Из-за боли просто лежал в кровати пластом», — приводит слова ДаМатты «Чемпионат» со ссылкой на портал Bloody Elbow.

Уверенная защита Махачева

На коротком уведомлении на бой вышел 35-летний бразлилец Ренато Мойкано. 10-й номер рейтинга, он должен был в любом случае драться на UFC 311, однако изначально его соперником был заявлен Бенеил Дариуш. Но Мойкано внезапно получил шанс всей жизни и собирался им воспользоваться.

«Завтра я побью Ислама Махачева. Не сомневаюсь, что у него будут со мной большие проблемы», — написал Мойкано накануне боя в соцсети «Х».

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Шансом бразилец не воспользовался. Хотя стоит признать, что на первых минутах боя он выглядел в стойке очень уверенно и даже едва не отправил Махачева в нокдаун — Ислам потерял равновесие, пропустив удар. Но российский боец, понимая ситуацию, не стал рисковать и перевел противостояние в партер, где со второй попытки все решил в первом же раунде: он захватил соперника на удушающий прием, и Мойкано постучал практически сразу. Рефери Херб Дин остановил бой, констатировав историческую победу Ислама Махачева. Он стал первым бойцом в UFC, сумевшим четырежды защитить чемпионский титул в легком весе.

«Я всегда ищу возможность финишировать. Я всегда говорю: если соперник даст мне малейшую возможность, я закончу бой. Мне абсолютно неважно, кто мой соперник. Я сделал вес, вошел в клетку — и готов драться.

Кто будет моим следующим соперником? Не моя работа искать претендентов. Если кто-то хочет этот пояс, заходите в клетку»,

— сказал Махачев после боя.

Первое поражение Нурмагомедова

Этот успех сгладил неприятное послевкусие, оставшееся после соглавного события вечера, в котором Умар Нурмагомедов встречался с грузином Мерабом Двалишвили и потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Умар упустил этот шанс завоевать пояс в легчайшей весовой категории.

Поединок Нурмагомедова и Двалишвили стал единственным в основном карде, дошедшим до судейского решения. Которое оказалось весьма спорным, поскольку Умар доминировал как минимум первую половину боя. Примечательно, что все противостояние проходила в стойке: редкие попытки обоих соперников перейти в борьбу заканчивались ничем. И даже Хабиб Нурмагомедов, возможно, лучший борец в истории UFC, секундировавший двоюродному брату, просил его ни в коем случае не уходить в борьбу.

Умара подвела усталость: после третьего раунда он явно начал сдавать, тогда как у Двалишвили оставалось заметно больше сил. И именно Мераб доминировал в заключительной стадии боя. Очевидно, это сыграло свою роль: судьи единогласным решением отдали ему победу. Впрочем, Нурмагомедов после поединка признался, что на его неудачу могла повлиять травма.

«Думаю, я выиграл первые три раунда, я не согласен с поражением. Но на все воля Всевышнего.

После третьего раунда мне было тяжело бить — кажется, я сломал руку.

Я потом пересмотрю этот бой — вряд ли я проиграл. На судей я не сержусь.

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Я знал, что Мераб — очень жесткий парень. Я повредил руку, это повлияло», — констатировал Умар.

Теперь на счету Нурмагомедова 19 боев в смешанных единоборствах. В 18 из них он одержал победы, а поражение от Двалишвили стало для него первым.

Дебют Бекоева и анонс боя Анкалаева

В карде UFC 311 оказалось сразу четверо россиян: в прелимах свои бои провели Тагир Уланбеков и Азамат Бекоев. Уланбеков единогласным решением судей одержал победу над американцем Клейтоном Карпентером. А Бекоев дебютировал в UFC, и сделал это крайне успешно. Меньше раунда понадобилось ему, чтобы отправить в нокаут еще одного представителя США, Закари Риса.

А в разгар вечера пришла новость: UFC официально анонсировал поединок Магомеда Анкалаева с Алексом Перейрой. Этот бой станет главным событием турнира UFC 313, который состоится 8 марта.