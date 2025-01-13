«Кто-то облажался, и это не Хабиб»: легенду UFC поддержали после скандала в самолете

Непобежденный российский экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов получил множество слов поддержки после того, как был снят с рейса в США из-за отказа пересесть по требованию бортпроводницы, а авиакомпания уже начала расследование инцидента. В комментарии «Газете.Ru» блогер и боец поп-ММА Артем Тарасов объяснил такое внимание к ситуации тем, что Хабиб остается культовой фигурой.

С чего все началось

Хабиб Нурмагомедов находился в США и готовился к авиаперелету рейсом авиакомпании Frontier Airlines из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес. Зайдя в самолет, он занял место возле аварийного выхода. Во время предполетных инструкций бортпроводница спросила его, готов ли он помочь пассажирам в аварийной ситуации. Он не смог внятно ответить на вопрос, из-за чего сотрудница авиакомпании сочла, что Хабиб в недостаточной степени владеет английским языком, чтобы выполнять инструкции экипажа в случае чрезвычайного происшествия.

«Хабиб унижен»: легендарного чемпиона UFC выгнали из самолета в США Бывший непобежденный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов был снят с рейса американских авиалиний после спора... 12 января 14:36

Бортпроводница сказала спортсмену, что он должен пересесть на другое место — от этого Нурмагомедов отказался. Прибывший на место супервайзер заявил, что не может позволить бойцу сесть в ряду у выхода, и ему придется либо сменить место, либо покинуть воздушное судно, на что Нурмагомедов ответил: «Это несправедливо». В итоге спортсмена высадили из самолета, за ним последовали и его товарищи, сопровождавшие экс-чемпиона.

«Людям нужно быть добрее»

Нурмагомедов позже заявил, что бортпроводница изначально повела себя грубо. Он допустил, что она исходила из расовых или религиозных предубеждений.

«Женщина, которая подошла ко мне с вопросами, была очень груба с самого начала, хотя я и говорю прилично на английском и все понимаю, она все равно настаивала на том, чтобы снять меня с моего места.

Какое было у нее основание для этого, расовое, национальное или что-то еще, не могу точно сказать. Но после непродолжительного разговора она вызвала охрану и меня высадили из этого самолета, через 1,5 часа я сел в другой и отправился в пункт назначения. Я сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не поддаваться на провокацию. Думаю, людям нужно быть более добрее», — написал боец в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Расовая и религиозная дискриминация»

Авиакомпания отреагировала на инцидент, сообщив, что проводит внутреннее расследование. Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) потребовал от руководства Frontier Airlines «быстро и прозрачно» расследовать инцидент со снятием Нурмагомедова с рейса. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте организации.

«Учитывая, как часто на авиалиниях происходят инциденты расовой и религиозной дискриминации, особенно в отношении путешественников, которые являются мусульманами, Frontier Airlines также должна публично представить результаты своего расследования и принять соответствующие меры для устранения любых неправомерных действий или ошибок со стороны своих сотрудников», — заявил национальный исполнительный директор CAIR Нихад Авад.

Теорию расовой неприязни поддержал Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева. Его интервью опубликовано на канале Submissin Radio в YouTube.

«Я уверен на миллион процентов — на Хабиба обратили внимание из-за его внешности. Он отвечал вежливо на все вопросы, а стюардессе он якобы не понравился», — заявил Мендес.

«Заслуживает извинений»

В поддержку Хабиба выступил бывший судья UFC Джон Маккарти. Он заявил, что авиакомпания должна принести спортсмену извинения.

«Хабиб заслуживает извинений от авиакомпании, услугами которой он воспользовался. Этот парень отлично говорит по-английски, он более чем готов к тому, чтобы сидеть у аварийного выхода в случае чрезвычайной ситуации. Кто-то явно облажался, и это был не Орел», — написал Маккарти в соцсетях.

«Всегда были примитивным народом»: чешский хоккеист выступил против России Знаменитый в прошлом чешский хоккеист Вацлав Недоманский назвал всех русских, за исключением... 10 января 17:46 Возмущение выразил и американский боец UFC Майкл Чендлер.

«Если вы выкидываете величайшего бойца всех времен из самолета из-за небольшого акцента, то тогда заставьте пассажиров проходить тест на физическую и психологическую подготовку перед посадкой у аварийного выхода. Сейчас для этого достаточно сказать один слог: «да». И я не раз видел, как во время полета у аварийного выхода сидела размазня», — сказал Чендлер.

Экс-чемпион UFC, проживающий в Великобритании уроженец Дагестана Мухаммад Мокаев, в соцсети Twitch был лаконичен. «Кусок дерьма [тот], кто с ним так поступил. Думаю, что он поможет в чрезвычайной ситуации больше, чем большинство людей в самолете», — заявил спортсмен.

«Инцидент можно было решить на месте»

Скандал разгорелся из-за того, что Хабиб по-прежнему обладает культовым статусом в мире единоборств, при этом инцидент можно было решить на месте, заявил «Газете.Ru» блогер, боец поп-ММА Артем Тарасов.

Сломали скулу и глазницу: в Москве избили российского гребца-олимпийца В Москве избили серебряного призера чемпионата Европы, участника летних Олимпийских игр 2016 года... 06 января 14:53

«Естественно, Хабиб остается культовой фигурой. Все знают, что он остается непобежденным чемпионом. У нас был Федор Емельяненко, но путь Хабиба оказался еще круче. В UFC постоянно выступают его бойцы. И, естественно, каждое его действие — на слуху, привлекает большое внимание.

Ситуация двоякая. Хабиб был не в настроении, мне кажется. Но ничего сверхъестественного не произошло — обычная бытовая ситуация, которую можно решить на месте. Вот я — блогер, и если вокруг меня что-то происходит, это сильно раздувается. То же происходит и с Хабибом. Из-за того, что это именно он, началась такая шумиха.

Это спекуляция на громком имени. Хабиб сколько уже не выступает, но на протяжении многих лет остается номером один в мире единоборств. Это наш Майк Тайсон, наш Мохаммед Али», — заключил Тарасов.