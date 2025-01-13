«Наслаждался каждой минутой»: «Цыганский король» Фьюри ушел из бокса

36-летний британский боксер Тайсон Фьюри, экс-чемпион мира по различным версиям, объявил о завершении своей карьеры. В 2024 году он дважды уступил украинцу Александру Усику.

36-летний боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении своей профессиональной карьеры.

«Я хотел бы объявить об уходе из бокса. Это было здорово, я наслаждался каждой минутой. Но собираюсь на этом закончить», — написал британец в своих соцсетях.

Знаменитый тяжеловес, экс-чемпион мира, провел в 2024 году два поединка. В обоих он потерпел поражение от украинца Александра Усика. Во всех остальных своих 35 боях на профессиональном ринге он одержал 34 победы при одной ничьей с американцем Деонтеем Уайлдером в 2018 году — затем Фьюри уверенно побеждал его в 2020-м и 2021-м.

18 мая минувшего года Фьюри и Усик сошлись в долгожданном бою за звание абсолютного чемпиона мира по версиям WBC (четвертая защита Фьюри), WBA-Super, IBF, WBO, IBO (третья защита Усика), The Ring (вторая защита Усика).

Событие состоялось в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и привлекло колоссальное внимание. Сражение продлилось все 12 раундов, и в девятом Фьюри оказался в нокдауне. Тем не менее решение арбитров оказалось раздельным: один судья отдал победу британцу (114–113), а два присудили викторию украинскому спортсмену (114–113 и 115–112), который и был объявлен победителем.

Фьюри воспользовался опцией в контракте и активировал свое право на реванш. Он прошел на той же арене 21 декабря и также продлился полноценные 12 раундов. На этот раз на кону стояли все те же титулы, кроме IBF, которого Усик был лишен, так как из-за обязательств по реваншу вынужден был проигнорировать обязательного претендента, после чего организация сделала титул вакантным.

На этот раз поединок британца и украинца получился куда более односторонним, и по его итогам все три арбитра безоговорочно отдали победу Усику с одинаковым счетом — 116–112.

«Тайсон проиграл два боя подряд и потерял мотивацию выступать. Он провел хорошую боксерскую карьеру, бил сильных бойцов. Но когда нет мотивации внутри, нет уже смысла выходить на ринг. Если бы он победил Усика во втором бою, то была бы трилогия. А так уже бессмысленно. Теперь Фьюри уходит, свято место пусто не бывает, поэтому появятся новые герои», — заявил ODDS.ru российский боксер Константин Цзю.

За реванш против Усика Фьюри заработал $76 млн, в то время как гонорар победившего его соперника составил $114 млн.

«Спасибо, Жадное пузо»

До заявления Фьюри казалось, что его следующий соперник предрешен, а поединок будет тоже весьма кассовым. Сразиться с ним мог другой британский звездный боксер Энтони Джошуа.

«Я участвовал во многих боях, но поединок с Фьюри должен случиться в 2025 году. Я нацелен на него. Это бой, который я хочу увидеть, потому что сам люблю бокс. Хочу, чтобы этот поединок состоялся. У меня не так много лет впереди, большая часть карьеры уже за спиной. Я хочу сделать это и выйти из игры на мажорной ноте. Оставить след», – заявил Джошуа после поражения своего соотечественника от Усика.

«Они не сбитые летчики. Фьюри провел два очень близких боя с Усиком. У Джошуа были отличные результаты, хотя он и провел плохой бой с [Даниэлем] Дюбуа, но оба парня все еще на относительном пике своих сил, и это масштабный бой. Я верю, что мы увидим его летом», – говорил недавно промоутер Эдди Хирн.

При этом специалист выразил сомнения, что кто-то из англичан, по два раза уступивших Усику, в состоянии обыграть его в будущем.

«Усик будет большим фаворитом в обеих трилогиях. Выступление Усика против Эй Джея в последних раундах <...> Я думал, что ему конец, а он увеличил интенсивность, нанес много ударов. Я не уверен, что кто-то сможет победить Усика», – подчеркнул Хирн.

Сам Усик, недавно получивший награду «Боксер года» от журнала The Ring, на церемонии вручения обратился к «Цыганскому королю», как называет себя сам Фьюри.

«Хочу обратиться к моему оппоненту и отличному другу – Тайсону Фьюри. Жадное пузо, спасибо большое, ты был классным соперником», — сказал украинец.

Великий путь «Цыганского короля»

Начав карьеру в любительском боксе, Фьюри выступал то за ирландские, то за английские клубы, представляя обе эти страны на разных международных турнирах. Он провел 35 любительских боев, в которых одержал 31 победу, но проиграл конкуренцию за попадание на Олимпиаду 2008 года в Пекине в составе сборной Соединенного королевства Дэвиду Прайсу, который добрался в итоге до полуфинала и завоевал бронзовую медаль.

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Профессиональную карьеру Фьюри начал в декабре 2008 года с победы над венгром Белой Дьендьеши техническим нокаутом в шестом раунде.

Первым по-настоящему серьезным соперником будущего «Цыганского короля» стал в 2011 году соотечественник Дерек Чисора. К бою оба подошли на сериях из 14 побед на профессиональном ринге, но Фьюри одержал победу единогласным решением судей и отобрал у оппонента титул чемпиона Британии.

Постепенно двигаясь в иерархии супертяжеловесов и завоевывая промежуточные титулы, Фьюри добрался в 2015 году до боя с украинцем Владимиром Кличко, давно владевшим поясами IBF, IBO, WBA, WBO и The Ring. Победив оппонента у него дома в немецком Дюссельдорфе единогласным решением арбитров, несмотря на снятое в одиннадцатом раунде очко, британец забрал все эти титулы себе. На тот момент его рекорд составлял 25 побед в 25 поединках.

В декабре 2015 года Фьюри отказался защищать титул IBF против обязательного претендента из Украины Вячеслава Глазкова в пользу реванша с Кличко, а когда узнал, что организация из-за этого лишила его пояса, выбросил его в унитаз.

Дальше было обвинение в употреблении стероида нандролона, из-за чего «Цыганский король» судился с Британским антидопинговым агентством (UKAD). В итоге подозрения и временное отстранение с боксера были сняты, но его реванш с Кличко-младшим все равно был перенесен на неопределенный срок «по медицинским соображениям» и в итоге так и не состоялся.

В сентябре 2016-го в пробе Фьюри были найдены следы кокаина, он был лишен боксерской лицензии и отправился на лечение от наркотической зависимости, после чего в 2018 году вернулся на ринг.

Победив двух проходных соперников, он получил бой с чемпионом мира по версии WBC Уайлдером. И хотя Фьюри дважды побывал в нокдаунах, поединок закончился ничьей – первой и единственной в карьере британца.

Одержав еще две победы, Фьюри снова встретился с этим оппонентом, и на этот раз дважды в нокдаунах был уже Уайлдер, а победа техническим нокаутом в седьмом раунде вместе с титулами WBC и The Ring досталась «Цыганскому королю».

Через полтора года в своем следующем бою Тайсон снова разбил Уайлдера, на этот раз нокаутировав его в одиннадцатом раунде, и подтвердил титулы. После этого он одолел Диллиана Уайта, Дерека Чисору (уже в третий раз) и камерунца Франсиса Нганну, перешедшего в бокс из смешанных единоборств, где стал легендой.

В бою с Нганну Фьюри побывал в нокдауне в третьем раунде, а по итогам десяти трехминуток одержал победу раздельным решением арбитров (двое против одного отдали победу британцу). Она стала последней для «Цыганского короля», потому что дальше была дилогия с Усиком.