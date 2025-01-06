Сломали скулу и глазницу: в Москве избили российского гребца-олимпийца

В Москве избили серебряного призера чемпионата Европы, участника летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро гребца Кирилла Ляпунова. У спортсмена переломы скулы и глазницы, многочисленные ушибы глаз, век и лица. Генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова заявила, что произошел обычный конфликт.

Драка, в которой пострадал Ляпунов, произошла в ночь на 3 января. Telegram-канал SHOT сообщает, что 38-летний гребец-байдарочник с большим трудом самостоятельно пришел в больницу. Мужчину госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии.

Перед тем как потерять сознание, Ляпунов успел сказать, что его избили неизвестные прохожие на Тверской . Он не смог рассказать, сколько человек напали на него.

«Не надо ломать им судьбу»: хоккеистам грозит семь лет тюрьмы за драку со сборной ФСБ В Биробиджане хоккеисты команды «Тафгай» устроили драку во время любительского матча против сборной... 29 сентября 19:12

Ляпунов ничего не помнит

Telegram-каналу «Мутко против» Ляпунов сообщил, что помнит, как отдыхал с друзьями, а потом те поехали домой. Он запомнил, что посадил приятелей в такси и остался один. Дальнейшие события вечера неизвестны.

«Может пошел в бар, может нет. Я вообще не помню, что дальше происходило», — заявил Ляпунов.

Произошел обычный конфликт

Генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова в интервью «Матч ТВ» заявила, что Ляпунов пострадал в обычном бытовом конфликте, отметив, что спортсмен уже находится дома.

«Была какая‑то потасовка. Они отдыхали в центре Москвы, произошел обычный бытовой конфликт. Но это произошло еще 3 января, он уже вышел из больницы. Кирилл давно дома, отлеживается, приходит в себя. Все у него более‑менее, по крайней мере жив‑здоров. Да, говорить ему очень больно, поэтому какие‑то подробности не рассказал. Пойдет на прием к врачу 9 января, чтобы понять диагноз», — сказала Исхакова.

Также она в разговоре с ТАСС отметила, что вопрос о помощи со стороны федерации будет решаться в рабочем порядке.

«Сейчас, насколько я поняла, ничего не требуется», — добавила она.

Вышел пьяный из клуба и избил девушку: потерявшего зрение боксера Двали обвинили во лжи Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали был избит толпой мужчин в Феодосии, поскольку сам... 13 августа 10:36

В гребле Ляпунов с детства. Он занимался в Центре спортивной подготовки «Крылатское» и в ЦСКА.

Он дебютировал в основном составе сборной России в сезоне 2009 года. Принял участие в чемпионате мира, который прошел в канадском Дартмуте. Ляпунов занял четвертое место в эстафете 4x400.

В 2013 году, будучи студентом Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Ляпунов принял участие в Универсиаде, которая прошла в Казани. На тех соревнованиях выиграл золото в четверках на дистанциях 200 и 500 метров.

Следующий успех пришел к Ляпунову в 2016 году. На чемпионате Европы в Москве он выиграл серебряную медаль в составе четверки на дистанции 1000 метров.

«Грозит до пяти лет тюрьмы»: Мамаев устроил скандал в самолете 10 января бывший футболист нескольких клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Павел Мамаев стал участником... 10 января 19:14

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Ляпунов принял участие в соревновании четверок на дистанции 1000 метров.

На предварительном этапе российская четверка заняла четвертое место, квалифицировавшись в полуфинал, где удалось занять только четвертое место и попасть в утешительный финал «Б». В утешительном финале россияне заняли первое место и заняли итоговое девятое место.

За спортивные достижения Ляпунов удостоен звания «Мастер спорта международного класса».