Сломали скулу и глазницу: в Москве избили российского гребца-олимпийца

Драка, в которой пострадал Ляпунов, произошла в ночь на 3 января. Telegram-канал SHOT сообщает, что 38-летний гребец-байдарочник с большим трудом самостоятельно пришел в больницу. Мужчину госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии.
Перед тем как потерять сознание, Ляпунов успел сказать, что его избили неизвестные прохожие на Тверской. Он не смог рассказать, сколько человек напали на него.
Ляпунов ничего не помнит
Telegram-каналу «Мутко против» Ляпунов сообщил, что помнит, как отдыхал с друзьями, а потом те поехали домой. Он запомнил, что посадил приятелей в такси и остался один. Дальнейшие события вечера неизвестны.
«Может пошел в бар, может нет. Я вообще не помню, что дальше происходило», — заявил Ляпунов.
Произошел обычный конфликт
Генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова в интервью «Матч ТВ» заявила, что Ляпунов пострадал в обычном бытовом конфликте, отметив, что спортсмен уже находится дома.
«Была какая‑то потасовка. Они отдыхали в центре Москвы, произошел обычный бытовой конфликт. Но это произошло еще 3 января, он уже вышел из больницы. Кирилл давно дома, отлеживается, приходит в себя. Все у него более‑менее, по крайней мере жив‑здоров. Да, говорить ему очень больно, поэтому какие‑то подробности не рассказал. Пойдет на прием к врачу 9 января, чтобы понять диагноз», — сказала Исхакова.
Также она в разговоре с ТАСС отметила, что вопрос о помощи со стороны федерации будет решаться в рабочем порядке.
«Сейчас, насколько я поняла, ничего не требуется», — добавила она.
В гребле Ляпунов с детства. Он занимался в Центре спортивной подготовки «Крылатское» и в ЦСКА.
Он дебютировал в основном составе сборной России в сезоне 2009 года. Принял участие в чемпионате мира, который прошел в канадском Дартмуте. Ляпунов занял четвертое место в эстафете 4x400.
В 2013 году, будучи студентом Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Ляпунов принял участие в Универсиаде, которая прошла в Казани. На тех соревнованиях выиграл золото в четверках на дистанциях 200 и 500 метров.
Следующий успех пришел к Ляпунову в 2016 году. На чемпионате Европы в Москве он выиграл серебряную медаль в составе четверки на дистанции 1000 метров.
На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Ляпунов принял участие в соревновании четверок на дистанции 1000 метров.
На предварительном этапе российская четверка заняла четвертое место, квалифицировавшись в полуфинал, где удалось занять только четвертое место и попасть в утешительный финал «Б». В утешительном финале россияне заняли первое место и заняли итоговое девятое место.
За спортивные достижения Ляпунов удостоен звания «Мастер спорта международного класса».