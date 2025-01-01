«Мир шахмат сошел с ума»: Непомнящий и Карлсен разделили титул чемпиона мира

Чемпионат мира по блицу среди мужчин завершился в Нью-Йорке, и его победителями стали сразу двое гроссмейстеров. Ян Непомнящий и Магнус Карлсен поделили титул.
В финале Карлсен выиграл первые две партии, но в двух последующих Непомнящий дважды отыгрался. Затем они три раза подряд сыграли вничью и приняли решение разделить титул. Инициатором стал Карлсен, оказавшись, таким образом, виновником поистине уникального события. Прежде никогда в истории чемпионами мира по блицу не становились сразу двое спортсменов.
«Мир шахмат сошел с ума»
С резкой критикой в адрес FIDE выступил 21-летний американский гроссмейстер Ханс Ниманн. Шахматист, прежде попадавший в скандалы с читерством, заявил, что FIDE создала новое правило.
«Официально: мир шахмат сошел с ума! Такого не было никогда в истории. Не могу поверить, что мировые шахматы контролирует один игрок. Чемпион мира может быть только один!
Деньги и власть абсолютно развращают. Прискорбные факты подтверждаются еще раз», — заявил Ниманн, чьи слова со ссылкой на соцсети спортсмена приводит «Чемпионат».
Ниманн сравнил эту ситуацию с финалом Открытого чемпионата США по теннису. Он предложил представить, что теннисисты Карлос Алькарас и Янник Синнер решают разделить первое место, а организаторы идут им навстречу и придумывают новое правило из-за боязни столкнуться с финансовыми потерями.
«FIDE переходит от отстранения Карлсена к созданию совершенно нового правила. Похоже, что регулирующий орган шахмат не намерен быть беспристрастным. Похоже, их волнует только то, что думает один игрок», — утверждает Ниманн.
Американец добавил, что будет стараться попасть в финал турнира в следующем году. Он пообещал, что в этом случае титул не будет разделен.
«Было бы жестоко кому-то стать вторым»
Магнус Карлсен объяснил, почему выступил с инициативой разделить чемпионский титул. По его словам, и он, и Непомнящий нервничали во время затяжного противостояния. Норвежец счел, что для того, чтобы разойтись миром и разделить титул, наступил подходящий момент.
«Мы оба играли очень долго, и я был просто счастлив завершить этот матч. И это было бы просто жестоко, что кто-то станет первым, а кто-то вторым. В тот момент я подумал, что разделить титул будет разумным решением. Люди, конечно, понимают, что мы оба устали и нервничаем. Кому-то это понравится, кому-то нет. Но есть как есть», — приводит слова Карлсена NRK.
Непомнящий признался, что был удивлен предложением Магнуса. Говоря о ходе финала, россиянин констатировал, что он складывался очень непросто.
«Кажется, такой случай был на Олимпиаде в Токио. Мне не нравилось решение разделить золото в онлайн-олимпиаде по шахматам. Довольно спорно, но что поделать. Думаю, это заставит FIDE вернуть армагеддон, но сегодня я не собираюсь слишком ныть по этому поводу», — сказал российский гроссмейстер.
Генеральный директор FIDE Эмиль Сутовский объяснил, почему федерация согласилась с предложением Магнуса. Он подчеркнул, что оба спортсмена были достойны титула, а инициатива разделить его исходила от игроков.
«То, что оба были достойны этого звания, я могу сказать точно. Пришел бы я к такому же решению, если бы это зависело от меня? Я не уверен. Но принимать такие решения всегда сложно: для кого-то они будут правильными, для кого-то нет», — цитирует Сутовского VG.