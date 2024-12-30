Бывший игрок сборной России Бугаев, осужденный за наркотики, погиб на СВО. Он играл на Евро-2004

Тело погибшего экс-игрок сборной России по футболу не могу вытащить из зоны СВО

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России по футболу Алексей Бугаев, осенью осужденный на 9,5 года колонии строгого режима по делу о сбыте наркотиков, погиб на СВО. Юрист Антон Смирнов сообщил, что пока нет возможности вытащить тело экс-футболиста из зоны боевых действий. Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев, тренировавший Бугаева в «Краснодаре», признался, что шокирован этой новостью.

«Нет возможности вытащить тело»

Бывший защитник «Локомотива», «Краснодара» и сборной России Алексей Бугаев погиб на СВО. Об этом сообщил в Telegram-канале юрист Антон Смирнов.

«На СВО погиб бывший футболист московского «Торпедо», «Локомотива», «Томи», «Химок», «Краснодара» и сборной России Алексей Бугаев. Алексей являлся воспитанником ФШМ. Вечная память!», — говорится в сообщении.

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«По моей информации, пока нет возможности вытащить тело Алексея. Идут боевые действия. Будем надеяться, что удастся вытащить, чтобы захоронить», — добавил Смирнов.

Позже Иван Бугаев, отец бывшего бывшего футболиста, подтвердил информацию о том, что его сын погиб на СВО, передает Sport24.

«К сожалению, новость о смерти Алексея является правдой. Как это произошло? А как во время боевых действий убивают? Это произошло сегодня», — сказал Иван Бугаев.

Каким футболистом был Бугаев

Воспитанник московского «Торпедо» Бугаев выступал за сборную России на чемпионате Европы — 2004 и в отборочном цикле на чемпионат мира — 2006. Также Бугаев играл за московский «Локомотив», «Краснодар», «Химки» и «Томь».

Бывший главный тренер «Краснодара», наставник грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев в беседе с «Газетой.Ru» так вспоминал совместную работу с футболистом:

«Леша как футболист был очень сильный, игрок сборной России. С хорошей антропометрией, высокого роста, обладал футбольным интеллектом. <…> Леша был спокойным, без лишних эмоций — профессионал, который хорошо делал свое дело. Но вне футбольного поля у него были проблемы. Наверное, у него судьба такая — бывает такое, к сожалению».

Осужден за наркотики

В сентябре Алексея Бугаева приговорили к 9,5 года колонии строгого режима по делу о сбыте наркотиков. Экс-футболиста задержали 29 октября 2023 года: полицейские остановили его для личного досмотра и обнаружили 494,8 грамма мефедрона. По данным следствия, Бугаев должен был разложить наркотики для продажи в Краснодаре и Сочи. Часть веществ он уже успел спрятать в закладки возле общежитий Кубанского аграрного университета.

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В суде Бугаев полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

«При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учел наличие ребенка, раскаяние, а также многочисленные награды за успехи в спорте», — говорилось в заявлении Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Бугаев объяснил свои мотивы тем, что после завершения карьеры футболиста в 29 лет у него возникли серьезные финансовые проблемы и он впал в отчаяние. После приговора он решил отправиться на СВО.

«Гибель Бугаева — шок»

Известие о трагическом уходе Бугаева из жизни прокомментировал его бывший одноклубник, экс-игрок «Локомотива» Руслан Пименов.

«У Алексея Бугаева была трагическая судьба после футбола. Но скажу о нем только хорошее. Это был классный парень, а также хороший и умный футболист. Светлая память!» — сказал Пименов «Чемпионату».

Не было и 22 лет: в Курской области убит чемпион Украины по ММА Чемпион Украины по смешанным единоборствам (ММА) Назарий Гаврилец, служивший старшим оператором группы... 27 сентября 10:39 Сергей Ташуев признался, что шокирован новостью.

«Это трагедия. Леша был неординарным игроком, со своими слабостями в плане отношения к жизни. Это даже не плохое, это его проблемы в подкорке. Его нельзя винить. Футболист был умный, мастеровитый, нормальный и порядочный парень. Жаль, что так сложилась судьба, повела его не туда. Соболезнования родным и близким. У него был мужской характер. Я просто в шоке», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».