«До сих пор не верим»: чемпионка России умерла от пневмонии Чемпионка России по ледолазанию Власова умерла в 35 лет после укуса клеща

Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова скончалась после трехмесячного пребывания в коме на ИВЛ в результате осложнений после укуса клеща на даче. У нее остались супруг, тоже альпинист, и десятилетняя дочь.

Укус клеща и пневмония

Федерация альпинизма России сообщила о смерти 35-летней действующей чемпионки страны по ледолазанию Алены Власовой.

«В расцвете сил ушла из жизни Алена Власова. Алена — действующая чемпионка России по ледолазанию. До сих пор не верим. Скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в заявлении федерации.

Власова скончалась от болезни с осложнениями. Подробности случившегося со спортсменкой из Кирова раскрыла Федерация альпинизма Свердловской области:

«В начале июня Алену укусил клещ. Пневмония с поражением легких 70%, 5 октября сердце остановилось…»

Официальная группа Федерации в соцсети VK уточнила, что причиной смерти Власовой стал менингеальный энцефалит, полученный в результате укуса клеща на даче в июне 2024 года. В результате заражения у спортсменки развилась пневмония с поражением 70% легких. Последние три месяца спортсменка провела на ИВЛ и скончалась от остановки сердца.

У Алены Власовой остался муж и десятилетняя дочь.

Прощание со спортсменкой состоится 9 октября.

Еще в феврале текущего года Власова в паре с Никитой Глазыриным выиграла соревнования в парной гонке на чемпионате России по альпинизму в Томске. Свое золото Власова выиграла в день рождения мужа, который назвал в своих соцсетях эту победу подарком для себя.

«Ее больше нет с нами. Пусть в наших сердцах она останется такой как на этом фото, веселой, доброй открытой для всех, любимой мамой, женой, дочерью, подругой», — написал Максим Власов, также являющийся спортсменом-альпинистом, на своей странице в VK.

Альпинисты разбились в Непале

Это вторая трагедия в российском альпинизме за последние несколько дней. Ранее стало известно, что в Непале разбилась группа отечественных альпинистов при восхождении на гору Дхаулагири.

6 октября группа из пяти человек начала восхождение из высокогорного лагеря на вершину горы, и связь с ней оборвалась. Позже спасательный вертолет обнаружил всех пятерых погибшими на высоте 7100 метров. Предположительно, группа сорвалась с высоты 7600 метров.

Как сообщает Himalayan Times, погибли Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой. В то время как Валерий Шамало, почувствовавший себя плохо в лагере и не участвовавший в восхождении, был подобран спасателями.

«Утром был облет. Альпиниста Валеру Шамало, который ранее почувствовал себя плохо и спустился в лагерь ниже, сняли на высоте 6100 метров и эвакуировали в госпиталь. Ребят обнаружили. Все погибли, срыв связки», — написала представитель российского альпинистского сообщества Анна Пиунова в своих соцсетях.