Не было и 22 лет: в Курской области убит чемпион Украины по ММА «РВ»: в Курской области ликвидирован чемпион Украины по ММА Гаврилец

Чемпион Украины по смешанным единоборствам (ММА) Назарий Гаврилец, служивший старшим оператором группы спецназа ВСУ, погиб в Курской области. По предварительным данным, спортсмен вместе был убит во время посещения магазина еще 12 сентября, однако известно о его смерти стало только сейчас.

Чемпион Украины не дожил полтора месяца до 22 лет

В Курской области убит чемпион Украины по смешанным единоборствам (ММА) Назарий Гаврилец. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Гаврилец был старшим оператором группы спецназа. По данным канала, спортсмен был убит, когда посещал вместе с сослуживцами один из супермаркетов. Подробности о том, как именно он был ликвидирован, не приводятся.

«О других уничтоженных боевиках его группы официально пока не сообщается, не тот статус, но позже также ожидаются некрологи в местных СМИ», — пишет «РВ».

Инцидент произошел еще 12 сентября, однако известно о нем стало лишь сейчас.

Гаврилец родился 26 октября 2002 года в городе Калуш Ивано-Франковской области. Он учился на факультете физического воспитания и спорта Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника. По данным Комитета по молодежи и спорту Верховной Рады Украины, в 19 лет спортсмен вступил в ряды Вооруженных сил Украины сразу после начала специальной военной операции России.

21-летний Гаврилец был успешным бойцом ММА, чемпионом Украины по смешанным единоборствам. Его похоронили 26 сентября 2024 года в родном городе Калуш.

Знаменитые украинские спортсмены, погибшие в зоне СВО

Гаврилец — не первый известный спортсмен из Украины, убитый в ходе СВО. 20 сентября стало известно о гибели 47-летней Нины Пашкевич, чемпионке страны по тяжелой атлетике, мастере спорта, тренерше чемпионок Украины и Европы.

В мае этого года в зоне СВО погиб и еще один именитый украинский атлет — двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Александр Пелешенко.

За свою спортивную карьеру Пелешенко 1994 года рождения успел завоевать золотые медали чемпионатов Европы в 2016 и 2017 годах, а на Олимпийских играх — 2016 занял четвертое место.

В его активе также есть четвертое место на чемпионате мира 2015 года.

В конце 2023 года, в зоне специальной военной операции погиб украинский шестикратный чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк, проходивший службу на Донецком направлении. Выполняя боевое задание, Лысюк подорвался на мине. Врачи ампутировали спортсмену ногу, но спасти его не удалось.

Ситуация в Курской области

Вооруженные силы России ведут бои в Курской области с 6 августа, когда на ее территорию вошли украинские соединения. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

24 сентября заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ в Курской области потеряли контроль над 12 населенными пунктами, которые они ранее захватили. По его словам, у ВСУ больше нет ресурсов для прорыва к Курской АЭС. Он отметил, что украинские военные продолжают пытаться «улучшить свою тактическую ситуацию», но осознают, что не смогут реализовать запланированный блицкриг.