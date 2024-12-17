Янис Тимма: трагический финал после развода с певицей Седоковой Баскетболист Тимма попросил связаться с бывшей женой Седоковой и покончил с собой

Известный латвийский баскетболист Янис Тимма был обнаружен мертвым в центре Москвы. По предварительным данным, спортсмен покончил с собой. Незадолго до трагедии он обнародовал в соцсетях поздравление с днем рождения в адрес своей бывшей жены — экс-солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой. «Газета.Ru» рассказывает, как складывались отношения звездной пары и что привело спортсмена к трагическому финалу.

Просил связаться с Седоковой

Тело баскетболиста было обнаружено в ночь на 17 декабря в подъезде многоэтажного дома на улице Макеева, на первом этаже. Как сообщает Telegram-канал Baza, рядом с телом нашли его телефон. На заставке был номер Анны Седоковой и просьба связаться с ней.

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32-летний баскетболист пребывал в подавленном состоянии после расставания с Седоковой. Анна подала документы на развод в октябре 2024 года, а 9 декабря брак был аннулирован.

Одной из причин проблем в звездной семье могли стать деньги, поскольку Тимма зарабатывал намного меньше супруги.

В 2021 году Седокова рассказывала, что в период выступлений за БК «Химки» спортсмен год не получал зарплату, семья жила на ее доходы, и это становилось причиной конфликтов. Они не прекратились, даже когда Тимма перешел в казанский УНИКС и деньги у него появились.

После трагедии было обнародовано видео последних часов жизни баскетболиста. Примерно в 23:30 16 декабря Тимма, держа стакан в руке, подошел к подъезду дома на Звенигородском шоссе, его зафиксировала камера домофона. Он долго пытался попасть внутрь, записывал на телефон голосовые сообщения. При этом он с трудом стоял на ногах. Предположительно, спортсмен свел счеты с жизнью, находясь в нетрезвом состоянии – в его гостиничном номере следователи обнаружили пустую бутылку водки.

Как Тимма ушел от первой жены к Седоковой

Янис Тимма с 2016 по 2019 год был женат на соотечественнице Сане. В 2018 году у них родился сын Кристиан, а вскоре спортсмен переехал в Москву ради выступлений за «Химки». В России он жил один. И, хотя он еще был женат, баскетболист фактически уже расстался с супругой. Тем не менее, отношения с Седоковой у него начались еще до развода с первой супругой. Сана обвинила Тимму в изменах и в том, что он сам разрушил их брак.

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«Я знаю, что полгода назад ты начал изменять мне. А летом ты сказал, что хочешь спасти наш брак. Интересные новости. И заботиться в твоем понимании означает блокировать банковские карты жены, чтобы у нее не было денег. Сказать, что ей и самому важному для тебя человеку — сыну — надо съехать из нашей квартиры и жить на улице, подписать документы о разводе, чтобы ты мог быть свободным мужчиной для своей новой дамы, которая утверждает, что она не встречается с женатыми», — цитирует женщину «СЭ».

Как складывался брак Тиммы и Седоковой

Отношения баскетболиста и певицы развивались стремительно. Они познакомились на открытии бара Седоковой в Москве, и поначалу Анна прохладно отнеслась к ухаживаниям спортсмена, который, к тому же, был моложе ее на 10 лет. Но вскоре они стали парой, а в сентябре 2020 года поженились.

Однако сложности в их отношениях начались практически сразу, и не в последнюю очередь они были связаны с финансовым положением Яниса. После УНИКСа Тимма уехал выступать в США, что также сказалось на семейной жизни. Седокова рассказывала, что они много раз расставались, однако затем сходились снова. В итоге, осенью 2024 года она подала на развод, а 9 декабря ее брак с Тиммой был расторгнут официально.

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Баскетболист пытался сохранить семью. В октябре 2024 года он вернулся в Москву из Испании, где играл за местный «Обрадойро», стал выступать за команду медиалиги, с которой связана Седокова. И все же этот шаг не спас их брак.

«Она уничтожила его карьеру»

Трагическое известие о гибели Тиммы прокомментировал директор детско-юношеской баскетбольной школы «Рига» Гунтис Шенхофс — именно там Янис делал первые шаги в баскетболе. Шенхофс обвинил Седокову в том, что она уничтожила карьеру своего бывшего мужа.

«Он попал в «Химки» уже звездой и с большой зарплатой. Неожиданно к этому деревенскому парню из Краслава начала проявлять внимание звезда, красавица Анна Седокова. <...> Мне очень жаль его как человека. Седокова уничтожила его как игрока, он был никому не нужен, его карьера была окончена. Его кошелек Седокова тоже опустошила. Я его не оправдываю, но очень хорошо понимаю. Он был уничтожен как личность», - цитирует Шенхофса Sportazinas.

Сколько раз Седокова была замужем

Тимма — третий супруг Анны Седоковой. У них не было общих детей, однако у Анны есть трое детей от разных мужчин. В 2004 году в браке с известным белорусским и украинским футболистом Валентином Белькевичем она родила дочь Алину. Однако этот союз не продержался и двух лет.

Седокова рассказывала, что Белькевич стал ей изменять, и потому она приняла решение уйти от спортсмена.

От этого ее отговаривал как сам Белькевич, утверждавший, что она «приползет на коленях», так и ее собственная мать. Тем не менее, Анна настояла на своем.

В 2011 году у нее родилась дочь Моника, отцом которой стал второй муж певицы, бизнесмен Максим Чернявский. Но и эти отношения не стали благополучными. Уже в 2013 году состоялся развод, а вскоре Чернявский забрал у певицы дочь и увез в США. Лишь через суд Седокова сумела добиться права видеться с дочерью в любое время, однако девочке нельзя было приезжать в Россию.

Сын Гектор родился у Седоковой в 2017 году в отношениях с бизнесменом Артемом Комаровым, с которым она не состояла в браке. Хотя мужчина даже сделал ей предложение, но при этом поставил условие: выбрать семью или карьеру. Певица была не готова отказаться от творческой деятельности, которым посвятила много лет, и разорвала отношения. Через некоторое время она познакомилась с Янисом Тиммой.

Латвийский спортсмен оказался вторым бывшем мужем Седоковой, ушедшим из жизни. В августе 2014 года легенда киевского «Динамо» Валентин Белькевич скончался от тромбоэмболии.