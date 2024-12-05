«Должны Украине сотни миллиардов»: хоккеист обвинил НХЛ в российской пропаганде

Бывший вратарь хоккейной сборной Чехии и московского «Спартака», олимпийский чемпион Доминик Гашек обрушился на Россию и на организации, под эгидой которых выступают российские спортсмены. Он заявил, что НХЛ и другие спортивные федерации якобы «пропагандируют СВО» и должны заплатить Украине сотни миллиардов долларов. Ранее Гашек уже критиковал хоккейную лигу из-за «запуска российских проектов», а Международную федерацию фехтования обвинял в «рекламе» спецоперации на Украине.

«НХЛ явно сошла с ума»

Бывший хоккеист, экс-вратарь сборной Чехии и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек выступил на конференции в Киеве, посвященной влиянию спорта на события в мире.

После своего доклада экс-вратарь обвинил международные спортивные федерации — в том числе Национальную хоккейную лигу (НХЛ), Женскую теннисную ассоциацию (WTA) и Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) — в пропаганде российский спецоперации и призвал их заплатить за это Украине.

«Эти лиги и федерации имеют большую долю влияния и несут ответственность. Поэтому они должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов. В то же время я предложил программу, которая может остановить эту огромную рекламу российской СВО и спасти тысячи, а точнее, во много раз больше человеческих жизней», — написал Гашек в своих соцсетях.

Олимпийский чемпион постоянно критикует НХЛ, в командах которой выступают множество россиян. В последний раз чех подверг критике намерение клуба «Коламбус Блю Джекетс» провести «Вечер русского наследия» во время матча против «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«НХЛ явно сошла с ума. Вместо того чтобы прекратить свою многолетнюю поддержку российской специальной военной операции, лига теперь запускает очередной российский проект. Они обязаны выплатить Украине миллиарды долларов», — говорил Гашек.

Сообщалось, что мероприятие может включать подарки для болельщиков и возможность сделать фото с российским нападающим «Коламбуса» Кириллом Марченко. Однако подтверждения его проведения пока нет. Матч между «Блю Джекетс» и «Кэпиталз» запланирован на 13 декабря.

Гашек также регулярно высказывается против какого-либо участия россиян в международной спортивной деятельности. Так, на днях он раскритиковал Международную федерацию фехтования (FIE), упрекнув ее в «рекламе» российской СВО после выборов главы организации (на них победил российский бизнесмен Алишер Усманов, который впоследствии добровольно приостановил деятельность на посту президента FIE).

«Эта спортивная федерация позволяет гражданам России соревноваться и тем самым делает огромную рекламу российской специальной военной операции на Украине. <...> Фехтование является частью МОК (Международный олимпийский комитет. — «Газета.Ru»), и поэтому МОК несет свою долю ответственности за потерянные и искалеченные жизни», — заявил хоккеист.

«Великий был спортсмен, сейчас — смешной»

В России в ответ на высказывания Гашека припомнили, что он в свое время выступал за московский «Спартак». Бывшему вратарю не раз предлагали вернуть деньги, заработанные в России. Комментатор Дмитрий Губерниев выразил надежду, что Гашек потратил эти средства на благотворительность.

«Ему должен главврач Маргулис телевизор уже отключить. Обидно за великого спортсмена, потому что там уже чувство величия переходит в маразм. Он думает, что он председатель земного шара, что ли? Надо поспокойнее быть.

Я очень надеюсь, что все деньги, которые он заработал в проклятой России, направил на благотворительность. Из него политик, как из дерьма граната. Великий был спортсмен, но по факту сейчас смешной», — сказал Губерниев порталу «ВсеПроСпорт».

Критикуют Гашека и в Чехии. Комментатор Михал Джинок заявил, что работа на матчах НХЛ не делает его сторонником России.

«Меня очень обидело, что вы предполагаете, что просмотр/комментирование НХЛ делает меня сторонником РФ. Вы могли знать, что такое Россия в 2011 году. Но поехали туда играть», — обратился Джинок к Гашеку в соцсетях.