«В ускоренном режиме готовим пловцов к ЧМ»: интервью Евгения Коротышкина

— На чем сейчас будете концентрироваться в новом статусе? Чем займетесь в первую очередь?

— Пока выделяю для себя три основных направления, на которые направлю силы. Во-первых, популяризация плавания и запуск нового формата соревнований. Основная идея — внедрить клубную систему, похожую на ту, что лежит в основе профессиональных хоккейной и баскетбольной лиг, увеличить регулярность стартов, включить элементы шоу, создать систему коммерческих поощрений пловцов. Хочется добавить азарта и зрелищности, чтобы плавание стало еще более привлекательным как для участников, так и для зрителей. А еще новый формат стартов поможет привлечь внимание более широкой аудитории.

Во-вторых, цифровизация. Планируем создать платформу, где спортсмены смогут отслеживать свои показатели и с точки зрения динамики собственных результатов, и относительно достижений соперников по всему миру. Оперативно получая информацию, у тренеров и пловцов будет возможность корректировать систему подготовки к стартам и выставлять точные цели.

В-третьих, выполнение программы президента. Эта задача связана с первым пунктом — повышая интерес к плаванию как к виду спорта, мы работаем в том числе над национальным проектом «Спорт — норма жизни», цель которого — к 2030 году привлечь к регулярным занятиям спортом 70% населения страны.

— Недавно стало известно, что World Aquatics допустила наших спортсменов до участия в международных соревнованиях. Какие в связи с этим настроения у руководства и ребят?

— Решение World Aquatics — результат дипломатической работы и личных переговоров Дмитрия Мазепина, президента Федерации водных видов спорта, с президентом организации Хусейном Аль-Мусалламом. Новости, конечно, для нас важные, но тем не менее неожиданные.

Можно сказать, что с ковидных времен российские пловцы находились в изоляции в контексте международных стартов. И хотя все ребята, разумеется, следят за результатами соперников, онлайн-сверка не заменит «живые» соревнования. Поэтому сейчас в ускоренном режиме мы заняты организацией отправки сборной в Будапешт, где 10 декабря стартует чемпионат мира на короткой воде.

Но, несмотря на авральный режим подготовки, в форме пловцов я уверен, результаты прошедшего сейчас чемпионата России — тому подтверждение.

Например, результат Ильи Бородина на дистанции 400 метров комплексом превзошел показатели звезды парижской Олимпиады Леона Маршана.

— Кроме регалий, что дал вам спорт в жизненном смысле? Как повлиял на вас как на личность?

— Любой профессиональный спорт развивает дисциплину, приучает к терпению и честной борьбе. Плавание, как циклический вид спорта, требует терпения, пожалуй, еще большего, чем другие виды спорта, ведь разница в результатах измеряется десятыми и сотыми долями секунды. Вот так, из года в год ты должен монотонно выполнять одну и ту же работу, улучшая свой результат на мгновения, — это точно учит выдержке, способности проживать неудачи и не опускать руки (серебряную медаль я выиграл только на своей третьей по счету Олимпиаде, например), умению в сложной и порой скучной рутине не терять из вида главную цель.

Кроме того, соревнования — это всегда страх и мандраж, мое умение брать себя в руки в стрессовой ситуации — тоже следствие спортивного прошлого. И все эти аспекты в итоге взращивают глубинную уверенность и, пожалуй, смелость.

— Помните ли самую тяжелую тренировку или старт?

— Самые тяжелые тренировки всегда были в горах. Нагрузка на организм там увеличивается сама собой из-за гипоксии. Например, на сборах в Сьерра-Неваде база располагалась на высоте 2000 метров. Помню, что на одних сборах у тренера возникло желание поэкспериментировать и количество тренировок в день доходило до четырех, а километраж до 20 километров в день.

Но сейчас, имея большой опыт подготовки как в России, так и за рубежом, точно могу сказать, что такие экстра-вызовы не всегда приводят к выдающимся результатам, и мне, например, ближе тенденция работы со средним километражем, где в течение тренировочного процесса отрабатываются точечные задачи. Однако для такой работы нужен талантливый наставник.

— В чем секрет успеха пловца?

— Как в любом виде спорта, данные все-таки являются ключевым фактором, их соответствие конкретно плаванию определяют на этапе отбора. В нашем виде очень важна подвижность суставов — плечевого и голеностопного, мягкость, рост и так называемая плавучесть и чувство воды. Но это база, а как сложится карьера у спортсмена, зависит от ряда факторов — тренера, который ему встретится, характера, да и фортуны, конечно.

— Если бы не плавание, какой вид спорта вы бы выбрали?

— Точно баскетбол. В школе я играл за местную сборную, и при своем невысоком для баскетбола росте энергии хватало, чтобы отрабатывать удары из-под кольца. Ну и в баскетболе мне нравился командный дух игры, который, кстати, в плавании тоже можно почувствовать, но только в эстафете.

— Существует ли спортивное сообщество? Поддерживаете ли отношения с пловцами из других стран?

— Да, да и еще раз да. Хорошим примером будет период жизни, когда я тренировался за границей. В определенный момент моей карьеры сербский пловец Милорад Чавич, чемпион Европы и мировой рекордсмен, предложил мне новый тренировочный опыт, а именно — стать его спарринг-партнером в Италии, где тренер Андреа де Нино создавал международный клуб, собранный из сильнейших пловцов, для подготовки к Олимпийским играм.

Так я пять лет проплавал в Италии, где в интернациональном окружении сильнейших спортсменов смог круто улучшить результат, получить опыт жизни в другой стране, узнать многое об организации тренировочного процесса в разных странах, выучить язык и найти близких по духу людей. С Милорадом мы общаемся до сих пор, кстати.

— Как сейчас поддерживаете себя в форме? Плаваете?

— Три раза в неделю хожу в зал. Делаю стандартную кардио-программу — бегаю 5 километров и делаю небольшой силовой комплекс упражнений. Плаваю, честно, редко, но раз в год делаю 1/8 триатлона, чтобы побыть в том самом спортивном сообществе и снова окунуться в драйвовый дух соревнований. Пока таких нагрузок мне хватает.

— Многим бывшим спортсменам снятся сны про тренировки и соревнования. Вы как спите?

— Сплю крепко, сны про спорт не снятся. Я закончил карьеру в 31 год, закрыв все гештальты на эту тему, так что сплю спокойно.

— Если бы пришлось все повторить сначала, прошли ли бы вы тот же путь?

— Да, и, наверное, в первую очередь потому, что плавание показало, что тяжелый путь может быть красивым и достойным, и он стоит того, чтобы быть пройденным, а однажды все вложенные усилия так или иначе принесут свои плоды.