«Причина отказать россиянам в допуске»: у биатлониста Устюгова отобрали золото Олимпиады

Российский биатлонист Евгений Устюгов проиграл дело в апелляционном комитете Спортивного арбитражного суда и лишился золота и бронзы Олимпийских игр в Ванкувере — 2010 из-за допинга. В комментариях «Газете.Ru» депутат Госдумы Светлана Журова допустила, что это решение — повод и дальше не допускать россиян до международных турниров, а юрист Анна Анцелиович усомнилась, что Устюгов выиграет следующую апелляцию в швейцарском суде.

Аномалии в биологическом паспорте Устюгова

Биатлониста Евгения Устюгова лишат наград зимних Олимпийских игр — 2010 после проигранного дела в в апелляционном комитете Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом сообщается на официальном сайте независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU).

Эксперты поддержали выводы антидопингового комитета CAS об аномалиях, выявленных в биологическом паспорте спортсмена: в частности, у него был обнаружен слишком высокий уровень гемоглобина, что навело на мысли о допинге. Таким образом, биатлонист получил четырехлетнюю дисквалификацию, а все его результаты начиная с 2010 года по конец сезона-2013/14 аннулированы. Он лишился золотой (масс-старт) и бронзовой (эстафета) медалей Олимпиады-2010 в Ванкувере, а также двух серебряных наград, выигранных на домашнем чемпионате мира 2011 года в Ханты-Мансийске. После этого решения Устюгов подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии и намерен еще раз побороться за свои медали.

«Надо попросить о помощи адвокатов Усманова»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова допустила, что решение по Устюгову используют как повод для дальнейшего недопуска российских спортсменов до международных соревнований.

«Когда такие истории столь долго тянутся, у меня возникает ощущение, что их держат в рукаве, чтобы в последний момент вытащить и бравировать ими. Виноват, не виноват — это в любом случае странно. Все это должны были сделать еще в 2010 году. Зачем сейчас, спустя почти 15 лет, мы опять к этому возвращаемся?» — задалась вопросом Журова.

Депутат предположила, что наказание Устюгова — это лишь «причина, чтобы лишний раз отказать россиянам в допуске до международных соревнований».

Кроме того, олимпийская чемпионка упомянула победу руководителя Международной федерации фехтования (FIE) Алишера Усманова в деле против журналиста телеканала ARD Хайо Зеппельта, который обвинял его в создании коррупционной системы в федерации. По мнению Журовой, адвокаты Усманова хорошо справились со своей работой, а Устюгову необходимо использовать возможность апелляции в швейцарском суде.

«Может быть, попросить адвокатов Усманова помочь Устюгову? Есть ведь те, кто умеют выигрывать процессы в зарубежных судах», — отметила Журова.

Шансов на успешную апелляцию мало

Глава спортивной практики юридического агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович подчеркнула, что дела, касающиеся биологического паспорта спортсмена, вызывают много вопросов к работе экспертов в лаборатории.

«Когда речь идет о биологическом паспорте, такие дела всегда менее конкретны, чем просто положительная допинг-проба. Значит, прямого нарушения выявлено не было. Такие дела вызывают много вопросов: в частности, о том, какую работу провели эксперты, врачи-гематологи и какие доказательства нарушений были представлены», — отметила юрист.

Вместе с тем Анцелиович констатировала, что Федеральный суд Швейцарии крайне редко и лишь в особых случаях отменяет решения CAS , а потому шансов на успешную апелляцию у Устюгова немного.

«Что касается обжалования вердикта в Верховном суде Швейцарии, отмечу, что он не рассматривает дело по существу. Он лишь проверяет, насколько вынесенное CAS решение было объективным и независимым и не было ли процессуальных нарушений, которые могли помешать вынести объективный вердикт. Об этом могут знать только юристы Устюгова. По практике мы знаем, что Верховный суд Швейцарии крайне редко отменяет решения арбитражных инстанций, включая CAS <...> только если есть грубые процессуальные отступления, но такое происходит в абсолютном меньшинстве случаев», — сказала Анцелиович.

«CAS очень долго рассматривает дела»

Юрист также прокомментировала тот факт, что рассмотрение апелляции Устюгова в CAS длилось несколько лет. Она заметила, что арбитражная инстанция в Лозанне всегда долго рассматривает дела. Кроме того, по мнению Анцелиович, переносы слушаний могли происходить в том числе по запросу представителей Устюгова.

«CAS известен тем, что очень долго рассматривает дела, и в последнее время ситуация только ухудшилась. Тут надо понимать, кто запрашивал переносы — возможно, это были и юристы Евгения. Это могло быть связано с тем, что дело основано на косвенных доказательствах и необходимо было привлекать экспертов. Но является ли это нарушением, из-за которого решение CAS может быть отменено? Нет, это не такое процессуальное нарушение, которое могло бы помешать вынесению объективного вердикта», — заключила Анцелиович.

«Ноги как у трупа»

Практически сразу после Олимпиады в Сочи Устюгов завершил карьеру, объяснив это травмами и желанием проводить больше времени с семьей. Спустя несколько лет, в октябре 2020 года, решением Антидопинговой панели CAS Устюгов был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Причиной такого решения стали высокие показатели гемоглобина в его биопаспорте. В ноябре 2020 года спортсмен подал апелляцию, рассмотрение которой несколько раз переносилось.

Слушание по делу состоялось 13 июля 2023 года. Устюгов принял в нем участие по видеосвязи, причем ему пришлось ждать порядка семи часов, прежде чем он получил слово. Защита спортсмена подчеркивала, что за годы карьеры Устюгов прошел 56 допинг-тестирований и все пробы были отрицательными.

Более того, в 2012 году ему был поставлен диагноз «наследственный гемохроматоз», о чем был уведомлен Международный союз биатлонистов (IBU).

Сам Устюгов заявил, что IBU и WADA (Всемирное антидопинговое агентство) знали о его повышенном гемоглобине с 2009 года и при этом регулярно отправляли его на допинг-контроль. Биатлонист указал, что знает нескольких спортсменов с аналогичными показателями гемоглобина, а рассматривают только его дело.

«Теперь расскажу про свою жизнь с таким высоким гемоглобином. Я стоял на лыжах в феврале этого года. Больше спортом не занимаюсь, кабинетной работы хватает. За ночь я просыпаюсь минимум раз в час. Немеют пальцы на ногах, на руках, каждый раз приходится просыпаться и чувствовать эту боль. Любой терапевт поймет, что это такое. Стоит мне постоять на месте босиком, мои ноги выглядят как у инвалида, как у трупа. Полностью синие! Вчера я сдал анализ на ферритин. И если три года назад он был выше 350, сейчас доходит до 499. А для обычного человека 250 — это максимум», — заявлял на слушаниях Устюгов, чьи слова приводит Sports.ru.

«В генах выявлены редкие мутации»

В 2020 году директор Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Александр Макаров сообщил об исследованиях ДНК Евгения Устюгова и его родителей по запросу адвокатов биатлониста.

«В трех генах — наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина — были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественно повышенный уровень гемоглобина», — сказал Макаров.

Он добавил, что постоянно повышенный уровень гемоглобина у спортсмена объясняется его уникальными генетическими особенностями.