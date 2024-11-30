«Побег из страны и предательство»: Журова раскритиковала меняющих гражданство спортсменов

Депутат Государственной Думы и олимпийская чемпионка Турина-2006 Светлана Журова сравнила переходы лидеров сборной России в другие страны с предательством. С ней не согласилась другая депутат и олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Предательство для лидеров

Депутат Государственной Думы Светлана Журова высказалась о возможной смене гражданства российскими спортсменами, заявив, что для лидеров национальных команд страны в своих видах спорта переход под флаг другой сборной можно приравнять к предательству, хотя все случаи надо рассматривать индивидуально.

«Если сейчас уедет лидер сборной России, которому создали здесь все условия для побед, я рассматриваю это как побег из страны, предательство», — цитирует Журову Metaratings.

Журова заявила, что это не относится к спортсменам, которые внутри страны располагаются на 10-15 местах, если речь идет об индивидуальных видах спорта. К ним, по словам олимпийской чемпионки Турина-2006, в случае перехода не может быть вопросов, если они соблюдают правила поведения.

«Если после отъезда спортсмен не осуждал Россию, не говорил ничего плохого, да и пускай, ничего предосудительного в его отъезде нет», — подчеркнула Журова.

«Нельзя осуждать огульно»

Слова своей коллеги прокомментировала депутат и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, отметив, что процесс смены гражданства касается не только спортсменов, поэтому не стоит акцентировать внимание именно на них.

«Разве у нас только спортсмены меняют гражданство? Сколько представителей других профессий принимают такие решения. Хоть кого-то осудили у нас за это? Мы в основном про спортсменов и артистов говорим, — приводит слова Родниной «ВсеПроСпорт».

— У человека может быть масса причин для смены гражданства — экономические, политические причины, семейные обстоятельства. Мне кажется, нельзя так огульно всех осуждать. Смена гражданства — во многом внутренняя история».

Недавно в своем интервью знаменитый сноубордист Вик Уайлд, который перешел из сборной США в сборную России и выиграл две золотых медали на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, а потом еще и взял сенсационную бронзу на Играх в Пекине в 2022-м, призвал не осуждать спортсменов, меняющих спортивное гражданство, заявив, что никто не понимает, насколько сильна у них «олимпийская мечта».

При этом в сентябре министр спорта РФ Михаил Дегтярев говорил, что у него вызывают вопросы спортсмены, меняющие гражданство.

«Из России желают смерти»

Одним из резонансных кейсов стал переход фигуристки Екатерины Кураковой в сборную Польши. 22-летняя москвичка рассказала польской прессе, что ей поступают угрозы и даже пожелания смерти от болельщиков из родной страны.

«Люди в России недовольны. Мне постоянно оставляют ненавистные комментарии, желают смерти. В этом сезоне намного чаще, вероятно, из-за результатов.

Я люблю Польшу, люблю людей, которые здесь живут. Я мечтаю остаться тут навсегда, потому что мне здесь очень хорошо», — рассказала фигуристка.

При этом Куракова сменила спортивное гражданство и перебралась жить в Польшу еще перед сезоном-2018/19, став с тех пор пятикратной чемпионкой страны. Главными ее успехами стали пятое и четвертые места на первенстве континента. В прошлом сезоне спортсменка провалилась на чемпионате Европы, заняв только 25-е место, после чего едва не приняла на эмоциях решение о завершении карьеры.

Перед прошлым сезоном спортивное гражданство сменили Диана Дэвис (дочь Этери Тутберидзе) и Глеб Смолкин (сын актера Бориса Смолкина), являющиеся танцевальным дуэтом и семейной парой. В желании продолжать международную карьеру они стали выступать за сборную Грузии, хотя изначально курсировали слухи о переходе в национальную команду США, поскольку они живут и тренируются там.

В то же время Роднина призвала обращать внимание на спортсменов, долго выступающих за рубежом, но не меняющих гражданство и приносящих славу российскому спорту. В пример она привела капитана клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который близок к тому, чтобы побить «вечный» снайперский рекорд НХЛ, принадлежащий Уэйну Гретцки. Ови до рекорда осталось всего 28 точных бросков.

Интересен и кейс футболиста Алексея Миранчука. Полузащитник национальной сборной России перебрался перед нынешним сезоном из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту Юнайтед», с которой уже выбил из плей-офф «Интер Майами» с Лионелем Месси и другими бывшим звездами «Барселоны».

Когда Миранчук перешел в «Атланту», где сразу стал главной звездой, клуб в своих соцсетях публиковал только его фамилию без флага страны, когда анонсировал состав на свои матчи. Алексею не понравился такой подход, и он добился, чтобы «Атланта» теперь публиковала списки своих игроков вообще без флагов.