«Достичь рекорда в этом сезоне будет чрезвычайно сложно»: Овечкин сломал ногу Овечкин пропустит до шести недель из-за перелома ноги

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сломал ногу. Из-за травмы, полученной в матче с «Ютой», он может пропустить до шести недель. Экс-арбитр КХЛ Андрей Коровкин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что форвард уже вряд ли сможет побить рекорд Уэйна Гретцки в этом сезоне.

Овечкин пропустит от четырех до шести недель

Болельщики «Вашингтона» и поклонники Александра Овечкина наконец узнали, какую травму получил нападающий в недавнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты». Реальность оказалась мрачнее ожиданий: у Овечкина перелом левой малоберцовой кости.

В ночь на 19 ноября по московскому времени «Вашингтон» встречался с «Ютой» и выиграл 6:2. Овечкин в этом матче оформил дубль, забил 15-й гол в сезоне и сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 26 шайб.

Однако в третьем периоде ему в ногу въехал форвард «Юты» Джек Макбэйн. Овечкин смог покинуть лед лишь с помощью партнера по команде Джейкоба Чикрана. Позднее россиянин в одной из пауз вышел, чтобы проверить, может ли он кататься. После этого — ушел в подтрибунное помещение.

Затем Овечкин проходил медобследование, а главный тренер «Кэпс» Спенсер Карбери отделывался общими фразами о том, что подробности станут «скоро известны».

Теперь пресс-служба НХЛ объявила официально: у Овечкина перелом. Сроки восстановления хоккеиста составят от четырех до шести недель.

«Он вернется сильнее, чем когда-либо»

Примечательно, что ранее Овечкин пропускал из-за травм максимум семь игр НХЛ подряд. Теперь он побьет и этот рекорд, чему вряд ли сам обрадуется. Судя по всему, россиянина не будет на льду как минимум 12 матчей. В его отсутствие «Кэпс» уже успели проиграть: минувшей ночью они дома уступили «Колорадо» 1:2.

«Мы сидели и обсуждали: «Так странно, невозможно представить, что он правда травмирован», — признался форвард «Кэпиталз» Том Уилсон. — В такие моменты не можешь осознать: он действительно пропустит несколько матчей? Для меня это что-то новое. Алекс уже 20 лет играет каждую смену и проводит силовые приемы против соперников. Он силовой нападающий, который скоро станет лучшим снайпером в истории, и при этом играет очень жестко, — это потрясающе. Не сомневаюсь, что он вернется сильнее, чем когда-либо, и вновь будет на высоте».

Спенсер Карбери подчеркнул: в отсутствие Овечкина на его одноклубников ложится гораздо большая нагрузка и ответственность.

«Овечкин — очень важная часть нашей команды, но я знаю, что в какой-то момент он вернется. Сейчас же нужно, чтобы другие ребята делали больше. Все мы, включая тренеров, должны делать больше», — резюмировал главный тренер «Кэпиталз».

«Рекорд Гретцки будет побит в следующем году»

Безусловно, травма капитана — удар для «Вашингтона». Текущий сезон 39-летний Овечкин начал с одними из лучших показателей за карьеру в НХЛ: в 18 матчах он забросил 15 шайб. По оценкам заокеанских экспертов, он шел на это, чтобы побить рекорд Гретцки уже к Рождеству. Теперь это вряд ли произойдет. В комментарии «Газете.Ru» бывший арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Коровкин объяснил, почему падения «вечного» снайперского рекорда вообще не стоит ждать в этом сезоне.

«Очень сложно быть на одном высоком уровне на протяжении всего сезона. Это справедливо даже для такого выдающегося спортсмена, как Александр Овечкин. Всегда держать такую высокую планку непросто, особенно если учесть, что Александр уже не столь молод, как в начале своей карьеры», — констатировал Коровкин.

Эксперт указал, что на восстановление после травмы потребуется время, и Овечкин не успеет забросить еще 27 шайб до конца «регулярки».

«Становится очевидным, что достичь рекорда в этом сезоне будет чрезвычайно сложно. В связи с этим я глубоко убежден, что рекорд будет побит именно в следующем сезоне. Благодаря таланту и усилиям Александра это событие станет триумфом. Напоследок хочу пожелать Александру скорейшего восстановления и возвращения на лед в полной силе», — заключил Коровкин.

«Саша рвется в бой»

Сам Овечкин полон энтузиазма и рассчитывает вернуться на лед как можно скорее. Об этом «Чемпионату» заявил агент хоккеиста в России Глеб Чистяков.

«Саша рвется в бой и хочет выйти как можно раньше. Но финальное слово все равно останется за врачами», — сообщил Чистяков.

Слова поддержки Овечкину высказало футбольное «Динамо». Нападающий является воспитанником хоккейного «Динамо», но также поддерживает и футбольную команду: в 2022 году он даже сыграл за нее в товарищеском матче и забил мяч.

«Легендарный хоккеист и воспитанник хоккейного «Динамо» пропустит остаток 2024-го года. Саша ударно начал сезон НХЛ и лидировал в гонке бомбардиров. Ты вернешься сильнее, Ови! Верим в тебя», — говорится в сообщении.