26 шайб до Гретцки: уникальный рекорд Овечкина омрачила травма

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Юты» и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 26 шайб. Однако позже в этой игре россиянин получил травму колена, и сколько он будет восстанавливаться — пока неизвестно.

«Юта» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:6

Овечкин в текущем сезоне показывает феноменальную результативность в свои 39 лет. После неоднозначного прошлого сезона мало кто ждал от него голевой феерии, однако Великая Восьмерка играет как в лучшие годы. В этот раз под раздачу попала «Юта».

Новая команда НХЛ принимала «столичных» в Солт-Лейк Сити и проиграла со счетом 2:6. Овечкин поразил ворота соперников дважды — эти шайбы стали для него 14-й и 15-й в текущем сезоне. Казалось, ничто не могло омрачить его триумф, однако иного мнения придерживался форвард «Юты» Джек Макбэйн. В эпизоде, не таившем для его команды угрозы, он на большой скорости въехал Овечкину в колено.

Едва ли Макбэйн действовал умышленно, чтобы надолго вывести из строя российского лидера «Кэпс». Однако этот стык привел к тому, что Овечкин лишь с помощью партнера по команде Джейкоба Чикрана смог покинуть лед. И если поначалу он еще оставался на скамейке, то позже и вовсе ушел в подтрибунное помещение. По окончании матча форвард «Кэпиталз» Том Уилсон отомстил за Ови, завязав драку с Макбэйном, но едва ли это скрасило ситуацию.

«Овечкин проходит обследование»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери после матча рассказал о состоянии капитана команды. Он констатировал, что на данный момент подробностей немного.

«Сейчас он проходит обследование. Завтра у нас выходной, о характере повреждения станет известно больше», — приводит слова Карбери пресс-служба «столичных».

Специалист также оценил игру Овечкина в текущем сезоне. Он назвал его выступления феноменальными.

«Вы видите, он проводит феноменальный сезон. Это лидер команды не только на льду, но и в раздевалке. Он не перестает забивать, и это потрясающе», — заявил тренер.

«Травма Ови — отстой»

О повреждении своего капитана высказались его одноклубники. Нападающий Ник Дауд не скрывал досады.

«Это отстой. Было непросто это видеть — Ови находится в прекрасной форме, он очень важен для команды. Алекс — наш капитан. Необходимо забивать, чтобы выигрывать, и он показывает невероятный хоккей», — сказал Дауд.

Аналогичное мнение выразил вратарь «Кэпс» Чарли Линдгрен.

«Овечкин — это наш козырь, наш лидер. Его травму тяжело видеть. Пока не знаю, насколько это повреждение серьезно. Это парень, который делает правильные вещи на льду, а не только забивает. И он не просто так является капитаном», — резюмировал Линдгрен.

Рекорды Овечкина

Несмотря на травму, Александр успел побить и повторить ряд рекордов лиги. Впрочем, внимание приковано к главному — его гонке за снайперским достижением легендарного Уэйна Гретцки. После дубля в ворота «Юты» Овечкину осталось 26 голов до повторения рекорда великого канадца. Судя по тому, какой темп он взял в нынешнем сезоне, рекорд может пасть очень скоро — лишь бы не помешала травма.

«Юта» стала 32-й франшизой, которой Овечкин забил за карьеру в НХЛ. А голкипер «Юты» Коннор Ингрэм стал 178-м вратарем лиги, пропустившим от российского форварда. По этому показателю Ови повторил рекорд чеха Яромира Ягра. После дубля в ворота «Юты» капитан «Вашингтона» единолично возглавил гонку снайперов НХЛ с января 2022 года. На данный момент на его счету 15 голов в 18 матчах.

«Мы каждую ночь становимся свидетелями его величия. Не найдется слов, чтобы описать, насколько он впечатляющий», — так пресс-служба НХЛ в соцсети Х отреагировала на голы Александра.

В минувшем матче Овечкину покорилось уникальное достижение.

Он стал первым игроком в истории лиги, который провел 100 матчей с двумя и более голами на чужом льду.

Примечательно, что никто из его преследователей по этому показателю не добрался даже до отметки в 90 игр. У Гретцки таких матчей было 83, а у Бретта Халла — 72.

Великая Восьмерка установил еще один рекорд. Овечкин, которому на момент игры с «Ютой» было 39 лет и 62 дня, стал самым возрастным игроком, забивавшим минимум в пяти периодах подряд. Ранее, напомним, он оформил хет-трик в игре с «Вегасом» (5:2). Прежде достижение принадлежало финну Теэму Селянне, он установил его в возрасте 38 лет. Кроме того, Ови во второй раз в карьере отличился в пяти периодах кряду. Пять раз это удавалось Джо Малоуну, трижды — Гретцки.

Также Овечкин повторил два достижения своего давнего оппонента, капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби. Лидер «Кэпс», как и Кросби, отличился на 42-х аренах НХЛ. Также он забросил две и более шайбы за матч 30-му клубу лиги — аналогичное достижение принадлежит Кросби.