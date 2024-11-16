Голевая передача и еще один рекорд: Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Колорадо»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Колорадо Эвеланш». Игра прошла в Денвере на «Болл Арене» и завершилась уверенной победой гостей со счетом 5:2. Капитан «столичных» Александр Овечкин покинул лед без заброшенной шайбы, но набрать балл за результативность все же смог.

«Колорадо Эвеланш» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:5

К первой очной встрече в сезоне команды подошли в разной форме. «Эвеланш» в предыдущих пяти поединках сумели одержать четыре победы, в то время как «Кэпс» на протяжении аналогичного количества встреч чередовали неудачи с победами. Шанс выровнять статистику вашингтонцы использовали сполна.

Но на старте игры более резво проявили себя хоккеисты «Колорадо», сумев открыть счет уже после двух минут первого периода. Классную атаку точным броском с передачи Самюэля Жирара завершил Паркер Келли. Но почти сразу же хозяева схлопотали ненужное удаление за подножку — «Вашингтон» успешно реализовал численное преимущество усилиями чеха Якуба Враны. Ассистентские баллы в этой атаке заработали Пьер-Люк Дюбуа и Александр Овечкин, сумевший аккуратной передачей отрезать часть защитников «Колорадо» от игрового эпизода. Спустя три минуты гости вышли вперед благодаря голу канадца Коннора Макмайкла. 2:1 — с таким счетом завершился первый игровой отрезок.

Вторая двадцатиминутка началась с еще одной шайбы Макмайкла. 23-летний форвард несложным броском заставил капитулировать голкипера «лавин» Юстуса Аннунена — 24-летний финн пропустил три шайбы всего с шести бросков, что заставило главного тренера убрать его с площадки. Остаток игры в воротах провел Трент Майнер, который пока чаще выступает за «Колорадо Иглз» — фарм-клуб «Эвеланш» в Американской хоккейной лиге.

Замена вратаря смогла ненадолго взбодрить хозяев — через две минуты после нее Николай Коваленко забросил свою третью шайбу в текущем сезоне, воспользовавшись передачами Паркера Келли и Майлза Вуда. На это гости ответили голом Джейкоба Чикрана с паса Пьер-Люка Дюбуа — 4:2.

В третьем периоде «Вашингтон» уверенно контролировал шайбу, не позволив «Колорадо» осуществить финальный штурм ворот. «Эвеланш» сподобились всего на пять бросков в створ по воротам Чарли Линдгрена, а в формате 6х5 после замены голкипера полевым игроком и вовсе пропустили пятую шайбу — за три секунды до конца игры отличился швед Расмус Сандин. Итоговый счет — 5:2 в пользу «Кэпс».

Рекорды Овечкина

В прошедшей игре российский нападающий набрал свое 20-е очко в нынешнем сезоне — теперь на его счету 10 голов и столько же результативных передач. Таким образом, Александр повторил редкое достижение экс-форварда «Детройт Ред Уингз» Горди Хоу 56-летней давности в НХЛ. Россиянин стал всего вторым игроком в возрасте более 39 лет, сумевшим набрать 20 и более очков в 16 матчах со старта сезона в НХЛ. В 1968 году Хоу за 16 игр смог набрать 24 очка.

Минувшей ночью Овечкин стал четвертым россиянином, кому в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата покорилась отметка в 20 очков. До этого ее пробили нападающие Кирилл Капризов, Никита Кучеров и Артемий Панарин, которые набрали 30, 24 и 23 очка соответственно.

В списке лучших бомбардиров в истории НХЛ Овечкин приблизился к защитнику Рэю Бурку, занимающему в рейтинге 12-е место с активом 1579 очков. Чтобы обойти легендарного канадца, Овечкину надо набрать еще десять баллов за результативность.

После этой победы «Вашингтон» набрал 23 очка и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В активе команды Спенсера Карбера 23 очка после 16 игр, отставание от лидирующего «Нью-Джерси Дэвилз» составляет три балла. При этом «дьяволы» провели на четыре встречи больше. «Лавины» по итогам игрового дня выпали из зоны плей-офф на Западе, опустившись на девятую позицию. «Колорадо» после 18 матчей набрал 18 баллов.

В следующем матче «Вашингтон» в гостях сразится против «Вегас Голден Найтс». Игра пройдет на «Ти-Мобайл Арене» в ночь на 18 ноября, стартовое вбрасывание состоится в 04:00 по московскому времени. Коллектив из Денвера также отправится на выезд — «Колорадо» будет гостить в Пенсильвании у «Филадельфии». Этот матч пройдет в ночь на 19 ноября, начало — в 03:00 мск.