«Он был великолепен»: Овечкину осталось 37 шайб до рекорда Гретцки Овечкин оформил дубль в матче с «Рейнджерс» и сократил отрыв от рекорда Гретцки

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил первый дубль в сезоне — он помог своей команде победить «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 5:3 в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Газета.Ru» — о том, как Великая Восьмерка сократил отставание до рекорда Уэйна Гретцки до 37 шайб.

Первый дубль в сезоне

Один из главных вопросов, которым задаются заокеанские хоккейные эксперты, заключается в том, побьет Александр Овечкин легендарный снайперский рекорд Уэйна Гретцки в этом сезоне или в следующем. В том, что это само по себе случится, похоже, уже мало кто сомневается.

В предыдущем сезоне Овечкин показал самую низкую результативность за карьеру в НХЛ, забросив 31 шайбу в «регулярке». Форварду уже 39 лет, и этот фактор многие специалисты тоже считают одним из ключевых. Тем не менее, несмотря на возраст, Овечкин продолжает играть на высочайшем уровне, и матч с «Рейнджерс» подтвердил, что капитан «Вашингтона» по-прежнему в отличной форме и продолжает погоню за рекордом.

На то, чтобы оформить первый в сезоне дубль, Александру потребовалось 107 секунд — он открыл счет на четвертой минуте встречи, а затем отличился на шестой. При этом между этими шайбами уместился гол «Рейнджерс» за авторством Уилла Кайли. Однако гораздо интереснее тот факт, что перед первым голом Овечкина на льду завязалась драка тафгаев — защитник «Кэпс» Дилан Макилрат сцепился с форвардом «рейнджеров» Мэттом Ремпе. Сам Овечкин счел этот эпизод одним из ключевых.

«В этой драке Макилрат задал тон игре. Подрались два больших парня, зарядилась вся арена, а мы забросили две важные шайбы. Дилан здорово поработал», — цитирует Ови пресс-служба «Вашингтона».

«Мы пытались найти наработки»

Овечкин прокомментировал свой дубль, отметив важность работы, проделанной его партнерами по звену — Диланом Строумом и Алексеем Протасом. Капитан «столичных» констатировал, что в предыдущих матчах одноклубники искали свою игру.

«В первых двух матчах в связке с Протасом мы старались найти нужные наработки, и сейчас все работает. Строум прекрасно действует на вбрасываниях, он чувствует шайбу. Когда два игрока твоего звена хорошо работают с шайбой, необходимо правильно открываться и находить возможность для броска. Вы видели, как мы провели смены перед моими голами — мы владели шайбой и занимали правильные позиции, благодаря чему смогли забить», — пояснил российский форвард.

«Он был великолепен»

Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери не поскупился на комплименты в адрес своего капитана. Специалист выразил надежду, что успешная игра добавит Александру уверенности в своих возможностях.

«Этим вечером он был великолепен. Ови прекрасно контролировал шайбу и принимал правильные решения. После этого выступления он должен быть по-настоящему уверен в себе», — убежден Карбери.

Овечкин был признан первой звездой матча. Вторым игроком встречи был назван белорус Протас, забросивший шайбу и сделавший две результативные передачи.

37 шайб до рекорда

В матче с «Рейнджерс» Овечкин забросил 856-ю и 857-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, ему осталось 37 голов до повторения казавшегося вечным снайперского рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки. Сам Ови, к слову, не раз рассказывал, что Гретцки болеет за него и поддерживает.

«Даже когда у меня бывают спады, он пишет мне и говорит: «не беспокойся, все придет». Он — за меня. И если такой человек за меня переживает, это очень круто. Он великий хоккеист и отличный человек, он меня поддерживает, и это замечательно», — признается Овечкин.

Между тем, Александр приблизился и к другому, весьма необычному достижению великого канадца. Овечкин в матче с «Рейнджерс» в 82-й раз забросил более одной шайбы за один период. Больше таких периодов только у того же Гретцки — 90.