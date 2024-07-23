«Покушение на Трампа — тупость»: Овечкин рассказал о политике в США Хоккеист Овечкин назвал тупостью покушение на кандидата в президенты США Трампа

Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дал интервью блогеру Амирану Сардарову. Он назвал «тупостью» покушение на Дональда Трампа, высказался о политике в США, оценил свои перспективы стать министром спорта России и рассказал о подарке Владимира Путина.

«Покушение на Трампа — тупость»

Хоккеист Александр Овечкин в интервью на YouTube-канале блогера Амирана Сардарова высказался о покушении на экс-президента США и кандидата на пост главы государства на выборах 2024 года Дональда Трампа.

«Покушение на Трампа? Тупость, я думаю. Вот я не понимаю, как можно убить человека, даже если ты его ненавидишь <...> Слава богу, что он остался жив, — сказал Овечкин.

Он вспомнил, что встречался в Трампом, когда тот был президентом, — политик принял «Вашингтон Кэпиталз» в Белом доме после победы в Кубке Стэнли. Хоккеист добавил, что не пытался связаться с Трампом и поддержать его после произошедшего, так как сейчас находится в России.

Говоря об американских политических реалиях, спортсмен заявил, что старается дистанцироваться от них. При этом он признался, что все его друзья поддерживают Республиканскую партию.

«Я не сторонник политических дебатов и разговоров. А смысл? Кому-то навязывать свое мнение — зачем? Все мои друзья — республиканцы. <...> Реально, мои друзья, все, с кем я общаюсь, — республиканцы. Я ни одного демократа не знаю», — сказал хоккеист, согласившись, что поддержка республиканцев может быть «лучше для бизнеса».

«В США до сих пор думают, что у нас медведи ходят»

Сравнивая жизнь в США и России, Овечкин заявил, что американцы не стремятся ехать в РФ, так как у них до сих пор сильны стереотипы.

«Почему мы едем в США, а они к нам — нет? Думаю, они боятся ехать сюда. Они до сих пор думают, что тут у нас медведи ходят. Надеюсь, это изменится. Все мои друзья, которые приезжают из Америки в Москву, не хотят отсюда уезжать», — подчеркнул лидер «Кэпс».

Также он сравнил культуру боления в двух странах. По его словам, в США поход на хоккей — семейное мероприятие.

«Они приходят семьями, покупают колу, пиво, сидят — наслаждаются и болеют. А в России у тебя фан-сектор. Там такого нет. Есть на футболе — когда Месси играет, они стоят за воротами, бьют в барабаны. Но в хоккее такого нет. А у нас, если посмотреть, везде барабаны, шарфы. В США — маечки, кепочки, бокал пива. Может быть, виски. У детей — попкорн, кола и сок», — рассказал Овечкин.

«Хочу сыграть 1500 матчей в НХЛ»

Рассуждая о своей карьере, Овечкин назвал достижение, которого хочет добиться в США, подчеркнув, что это не снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Он сообщил, что для него важно количество сыгранных матчей.

«Хочу сыграть 1500 матчей в НХЛ. Не помню, сколько у меня сейчас, но за два сезона можно добить. У меня и так сейчас наибольшее число игр среди российских игроков в НХЛ — большое достижение, я считаю. Причем это за один клуб, такое только у меня и у Малкина.

Если бы не было локаута и пандемии, думаю, и рекорд Гретцки был бы уже побит. Но, к сожалению, такое случается. Также хочется еще раз выиграть Кубок Стэнли. Не передать словами те эмоции и наслаждение, которые получили мы, наши друзья, семьи, болельщики», — вспомнил игрок.

По словам Овечкина, среди всех титулов и наград ему не хватает одного — олимпийского золота. Сборная России выиграла Олимпиаду — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, но Александра не было в составе той команды.

«Столько было моментов, столько возможностей, но, к сожалению, медали нет. Был очень рад за ребят, когда они выиграли олимпийское золото, молодцы. Но, к сожалению, меня там не было. Возможно ли это еще в моей карьере? В теории, да, но видишь, что сейчас происходит с нашей сборной. Нас не допускают ни на чемпионаты мира, ни на Олимпиаду, поэтому не знаю, как все произойдет», — резюмировал Овечкин.

«Путин подарил сервиз»

Рассказывая о жизни в России, хоккеист вспомнил о подарке президента РФ Владимира Путина на его свадьбу с Анастасией Шубской. Овечкин признался, что был взволнован поздравлением от главы государства.

«Это сервиз был, очень красивый сервиз. Волнительный момент был, когда он позвонил», — сказал Александр.

Капитан «Вашингтона» также рассказал, собирается ли он возвращаться в Россию после завершения карьеры в НХЛ. Он отметил, что на родине у него остались друзья и родня — как и у его супруги.

«Здесь, в России, все мои друзья, все родственники, и Настины родственники тоже здесь. Мне комфортнее находиться в России, чем там. Когда у нас заканчивается сезон, мы хотим сразу полететь домой, потому что скучаем по дому, по семье, по друзьям», — сказал Овечкин.

При этом он подчеркнул, что не готов рассуждать о планах после завершения карьеры. Также хоккеист отрицательно ответил на вопрос, может ли он стать министром спорта РФ.

«На данный момент — нет. Надо подучиться, чтобы быть министром спорта. <…> Опять семью не будешь видеть, постоянно будешь в разъездах. Поживем — увидим», — заключил Овечкин.