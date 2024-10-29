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Овечкин с женой показали костюмы на Хэллоуин

Хоккеист Овечкин с женой Анастасией показали костюмы ниндзя на Хэллоуин

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nastyashubskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин с женой показали в соцсетях костюмы на Хэллоуин.

На снимке Овечкин с супругой одеты в костюмы ниндзя.

Хэллоуин, или Канун дня всех святых, по традиции отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Это современный международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. В настоящее время он уже претерпел массу изменений под влиянием западной поп-культуры, однако в древние дни кельтского язычества это был праздник, означавший конец сбора урожая, наступление зимы и назывался иначе — Самайн.

Овечкин 20 октября забросил свою первую шайбу в текущем сезоне. Он поразил ворота «Нью-Джерси», находясь на «пятаке». Этот гол стал 854-м в карьере Александра.

Вторую шайбу в сезоне Овечкин забросил в ворота «Филадельфии». Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 6:3 в пользу «столичных». Овечкин поразил ворота соперников на 59-й минуте поединка, установив окончательный счет в матче. Его ассистентом выступил Дилан Строум.

Российский нападающий забросил 855-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге. Он продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки и сократил отставание до 39 шайб.

Ранее Овечкин вышел на чистое 31-е место по числу матчей в истории НХЛ.

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