Овечкин отдал 700 голевых передач и вошел в историю НХЛ Хоккеист Овечкин отдал 700-ю голевую передачу в НХЛ и принес «Вашингтону» победу

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал две голевые передачи в матче против «Вегас Голден Найтс» и помог своей команде одержать победу со счетом 4:2. На счету российского нападающего теперь 700 результативных пасов в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин стал лишь шестым хоккеистом в истории, который сумел достичь показателей в 700 ассистов и 700 заброшенных шайб в лучшей лиге мира.

Овечкин отдал две голевых передачи и перевернул игру «Вашингтона» с «Вегасом»

Александр Овечкин начал сезон-2023/24 в роли гораздо более командного игрока, чем раньше. В первом матче сезона против «Нью-Джерси Дэвилз» (3:5) россиянин не смог забить, но зато отличился голевой передачей на партнера.

Также 39-летний нападающий неожиданно согласился на эксперименты по смене позиции и начал больше играть на правом фланге атаки, в то время как его признанным «офисом» всю карьеру был левый круг вбрасывания.

Во втором матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегас Голден Найтс» Овечкин снова был полезен команде и отдал две голевые передачи.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами (1:1), после чего россиянин взялся за дело и перевернул встречу:

первый пас Овечкина помог «Вашингтону» выйти вперед в счете (2:1), а второй — забросить победную шайбу в матче (3:1).

Так, на 23-й минуте Александр Великий выиграл жесткую борьбу за шайбу у борта (ему пытались помешать двое соперников) и отдал пас на свободного Дилана Строума. Тот спокойно покатил на Тома Уилсона, который занял отличную позицию перед воротами и поразил створ — 2:1!

Это был уже 699-й ассист Овечкина в НХЛ.

Не заставила себя ждать и юбилейная, 700-я голевая передача.

Овечкин мастерски укротил непростую передачу на левом фланге атаки, резким разворотом ушел от соперника и выкатил филигранный пас мимо троих игроков «Вегаса» на своего партнера — белоруса Алексея Протаса, который отправил шайбу в ворота с пары метров — 3:1!

Овечкин повторил достижение пяти легенд НХЛ

Благодаря этой голевой передаче Овечкин вошел в элитный клуб нападающих НХЛ, которые сумели достичь в регулярном чемпионате показателей в 700 ассистов и 700 голов. Ранее такое достижение покорялось только пяти легендам — Уэйну Гретцки, Горди Хоу, Яромиру Ягру, Марселю Дионну и Филу Эспозито.

Фанаты «Вашингтона» поздравили россиянина с этим успехом стоячими аплодисментами.

Сам Овечкин высказался о своем достижении довольно скромно.

«Если бы вы 20 лет играли в хоккей, то тоже смогли бы достичь такой отметки, я уверен. Да, это внушительное число передач. Рад оказаться в такой компании (речь о попадании в клуб 700+700. — «Газета.Ru»). Так что я буду двигаться дальше», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Главный тренер «Кэпиталз» Спенсен Канберри отдельно похвалил исполнительское мастерство Овечкина в эпизоде с его второй голевой передачей — на Протаса.

«Овечкин превратил эту атаку в гол. Он продемонстрировал прекрасную работу ногами, разворот, поиск пространства. Это была великолепная игра в том эпизоде», — заявил Карбери.

После матча в раздевалке тренер отдельно отметил, что россиянин стал лишь шестым игроком, который достиг показателя 700+700 в истории лиги. Партнеры Овечкина поздравили его аплодисментами.

Возвращаясь к игре: спустя всего минуту после заброшенной шайбы Протаса с передачи Овечкина «Вашингтон» в четвертый раз организовал взятие ворот — Джейкоб Чикран сделал счет 4:1 в пользу «Кэпс».

Да, «Вегас» сумел быстро отыграть один гол при помощи российского нападающего Ивана Барбашева: тот протащил шайбу с центра площадки до самого «пятака» «Вашингтона». В итоге эту атаку завершил Джек Айкел — 2:4.

Однако на этом голевые подвиги «Вегаса» закончились, и голевой пас Овечкина так и остался победным для «столичных».

Неудивительно, что капитан «Вашингтона» был признан первой звездой матча. Учитывая, что до этой встречи «Вегас» одержал три победы подряд и потерпел первое поражение в сезоне именно от «Кэпс», этот успех действительно дорогого стоит.

«Вашингтон» проведет свой следующий матч в ночь с 17 на 18 октября по московскому времени против «Даллас Старз».

Будем надеяться, что на этот раз Овечкин порадует не только голевыми передачами, но и заброшенными шайбами и приблизится к великому рекорду Уэйна Гретцки — 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ.

На данный момент в активе россиянина 853 шайбы и теперь — 700 передач.