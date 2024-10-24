Выступающий в США российский фигурист может попасть в тюрьму из-за секса с несовершеннолетней

Российский фигурист Иван Десятов, который выступает за США, был отстранен из-за сексуального контакта с несовершеннолетней девушкой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источников, на момент событий ей еще не исполнилось 16 лет, а фигуристу грозит судебное разбирательство, которое при признании судом вины может обернуться тюремным сроком.

Об отстранении Десятова стало известно 19 октября.

Десятов, который выступает в паре с Изабеллой Флорес после получения американского спортивного гражданства, не сможет выступать на турнирах под эгидой Американского олимпийского комитета и Американского паралимпийского комитета. Санкции в адрес спортсмена уже начали действовать.

Фигурист — уроженец Москвы. Он изначально выступал за Россию и катался в паре с Ириной Хаврониной, а затем начал выступления под флагом Белоруссии с Екатериной Андреевой. Дуэт просуществовал восемь лет, фигуристы выиграли чемпионат страны и распались после начала специальной военной операции в 2022 году. Десятов переехал в США, где встал в пару с Флорес, на которой позднее женился. Пара объявила, что начинает совместные выступления летом 2022 года.

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