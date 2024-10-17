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Втайне от всех: Липницкая вышла замуж и родила второго ребенка

Российская фигуристка Липницкая родила второго ребенка

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Юлия Липницкая во время выступления на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи, 2014 год

Максим Богодвид/РИА Новости
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Юлия Липницкая стала мамой во второй раз. Спортсменка долго скрывала беременность от прессы, роды прошли в конце сентября. Отцом ребенка оказался хореограф Дмитрий Михайлов, за которого она вышла замуж в июне. У Липницкой уже есть один ребенок: в 2020 году она родила дочь Каталину от фигуриста Владислава Тарасенко.

Никто не заподозрил

О том, что Липницкая родила второго ребенка, сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники из фигурного катания. Утверждается, что спортсменка скрывала беременность от прессы.

В начале сезона-2024/25 Липницкая в качестве тренера выводила на юниорские прокаты сборной России 15-летнюю Анну Ляшенко. Тогда никто не заподозрил, что фигуристка готовится к родам: на ней была одежда, способная скрыть изменившуюся фигуру. Также она появлялась на Мемориале Гринькова, который прошел 24-25 сентября. В октябре Липницкая пропустила только короткую программу на юниорском «Гран-при России», но была на произвольной.

В 2024 году Липницкая выступала в паре с Дмитрием Михайловым в шоу. В декабре она заявлена на главную роль в шоу «Щелкунчик».

«Матч ТВ» утверждает, что Михайлов является отцом ребенка. О беременности олимпийской чемпионки стало известно зимой, в июне пара сыграла свадьбу, а в конце сентября фигуристка родила.

Отношения Липницкой и Тарасенко

Своего первого ребенка, дочь Каталину, спортсменка родила от фигуриста Владислава Тарасенко, который в октябре 2022 года был мобилизован на СВО. Летом 2023 года Тарасенко приезжал в отпуск, а также появлялся на катке, где работал тренером до мобилизации.

Источник, который общался со «Спорт-Экспрессом», заявил, что Тарасенко изменился, а встреча прошла «странно».

Тем не менее на соревнованиях Липницкая продолжала появляться с кольцом на безымянном пальце правой руки. Кольцо на ее руке стало появляться в 2022 году, несмотря на то, что нет никаких подтверждений, что отношения Липницкой и Тарасенко были узаконены. Как не было и информации о возможном разводе пары.

Отношения пары стали развиваться, когда они вместе работали с Этери Тутберидзе. Один из источников сообщил, что Тарасенко мог открыто заступиться за Липницкую, что в группе тренера — большая редкость.

Карьера Липницкой

Главная награда, которую спортсменка завоевала за свою недолгую карьеру, — золотая медаль на Олимпийских играх 2014 года. Липницкая стала победительницей командных соревнований вместе с Евгением Плющенко, Татьяной Волосожар, Максимом Траньковым, Екатериной Бобровой, Дмитрием Соловьевым, Ксенией Столбовой, Федором Климовым, Еленой Ильиных и Никитой Кацалаповым.

Липницкая в Сочи показала лучший результат в короткой и произвольной программах, набрав 20 баллов из 20.

Также на счету фигуристки серебро чемпионата мира – 2014 и золото европейского первенства того же года.

Последним стартом Липницкой был московский этап Гран-при, прошедший в ноябре 2016 года, когда она была вынуждена прервать произвольную программу из-за проблем с ногой и в итоге заняла последнее место.

О решении завершить карьеру в августе 2017 года рассказала ТАСС мама спортсменки.

«О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руководству федерации в апреле 2017 года, сразу после возвращения из Европы, где она проходила трехмесячное лечение от анорексии», — заявила тогда Липницкая-старшая.

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