Юлия Липницкая во время выступления на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи, 2014 год

Втайне от всех: Липницкая вышла замуж и родила второго ребенка Российская фигуристка Липницкая родила второго ребенка

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Юлия Липницкая стала мамой во второй раз. Спортсменка долго скрывала беременность от прессы, роды прошли в конце сентября. Отцом ребенка оказался хореограф Дмитрий Михайлов, за которого она вышла замуж в июне. У Липницкой уже есть один ребенок: в 2020 году она родила дочь Каталину от фигуриста Владислава Тарасенко.

Никто не заподозрил

О том, что Липницкая родила второго ребенка, сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники из фигурного катания. Утверждается, что спортсменка скрывала беременность от прессы.

В начале сезона-2024/25 Липницкая в качестве тренера выводила на юниорские прокаты сборной России 15-летнюю Анну Ляшенко. Тогда никто не заподозрил, что фигуристка готовится к родам: на ней была одежда, способная скрыть изменившуюся фигуру. Также она появлялась на Мемориале Гринькова, который прошел 24-25 сентября. В октябре Липницкая пропустила только короткую программу на юниорском «Гран-при России», но была на произвольной.

В 2024 году Липницкая выступала в паре с Дмитрием Михайловым в шоу. В декабре она заявлена на главную роль в шоу «Щелкунчик».

«Матч ТВ» утверждает, что Михайлов является отцом ребенка . О беременности олимпийской чемпионки стало известно зимой, в июне пара сыграла свадьбу, а в конце сентября фигуристка родила.

Отношения Липницкой и Тарасенко

Своего первого ребенка, дочь Каталину, спортсменка родила от фигуриста Владислава Тарасенко, который в октябре 2022 года был мобилизован на СВО. Летом 2023 года Тарасенко приезжал в отпуск, а также появлялся на катке, где работал тренером до мобилизации.

Источник, который общался со «Спорт-Экспрессом», заявил, что Тарасенко изменился, а встреча прошла «странно».

Тем не менее на соревнованиях Липницкая продолжала появляться с кольцом на безымянном пальце правой руки. Кольцо на ее руке стало появляться в 2022 году, несмотря на то, что нет никаких подтверждений, что отношения Липницкой и Тарасенко были узаконены. Как не было и информации о возможном разводе пары.

Отношения пары стали развиваться, когда они вместе работали с Этери Тутберидзе. Один из источников сообщил, что Тарасенко мог открыто заступиться за Липницкую, что в группе тренера — большая редкость.

Карьера Липницкой

Главная награда, которую спортсменка завоевала за свою недолгую карьеру, — золотая медаль на Олимпийских играх 2014 года. Липницкая стала победительницей командных соревнований вместе с Евгением Плющенко, Татьяной Волосожар, Максимом Траньковым, Екатериной Бобровой, Дмитрием Соловьевым, Ксенией Столбовой, Федором Климовым, Еленой Ильиных и Никитой Кацалаповым.

Липницкая в Сочи показала лучший результат в короткой и произвольной программах, набрав 20 баллов из 20.

Также на счету фигуристки серебро чемпионата мира – 2014 и золото европейского первенства того же года.

Последним стартом Липницкой был московский этап Гран-при, прошедший в ноябре 2016 года, когда она была вынуждена прервать произвольную программу из-за проблем с ногой и в итоге заняла последнее место.

О решении завершить карьеру в августе 2017 года рассказала ТАСС мама спортсменки.

«О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руководству федерации в апреле 2017 года, сразу после возвращения из Европы, где она проходила трехмесячное лечение от анорексии», — заявила тогда Липницкая-старшая.