Камила Валиева выступает с произвольной программой в женском одиночном катании на IV этапе Гран-при России «Идель» по фигурному катанию в Казани

«Немыслимая жестокость»: Валиеву и сборную России лишили золота Олимпиады Фигуристку Валиеву дисквалифицировали на четыре года за употребление допинга

Российская фигуристка Камила Валиева признана виновной в нарушении антидопинговых правил — такое решение 29 января вынес Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). 17-летнюю воспитанницу Этери Тутберидзе дисквалифицировали на четыре года: она не сможет выступать на официальных соревнованиях до декабря 2025-го. Также фигуристка автоматически лишилась всех наград, завоеванных после декабря 2021 года, в том числе золота Олимпийских игр в командном турнире.

С чего все началось?

25 декабря 2021 года в пробе, взятой после победного выступления Валиевой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно 11 февраля 2022 года, после победы России в командном турнире по фигурному катанию во время пекинской Олимпиады.

На фоне известия о положительной допинг-пробе, Международный олимпийский комитет (МОК) отложил вручение медалей до завершения расследования. При этом CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка попадет в тройку сильнейших по итогам соревнований.

Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, после чего упала в итоговом протоколе на четвертое место.

Что будет с медалями Валиевой?

После вступления решения суда в законную силу спортсменка лишится всех медалей, которые она добыла начиная с 25 декабря 2021 года — дня взятия допинг-пробы, давшей положительный результат. Перед решением CAS Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уже лишило Валиеву золотой медали чемпионата России — 2022 в женском одиночном катании, теперь чемпионкой страны считается занявшая на том турнире второе место Александра Трусова.

После объявления решения CAS золотая медаль, полученная Валиевой на чемпионате Европы — 2022 года, перейдет к Анне Щербаковой. Серебряной медалисткой вместо Анны станет Александра Трусова, а бронзовая медаль от Трусовой перейдет к представительнице Бельгии Луне Хендрикс, которая по итогам турнира заняла четвертое место.

Главный удар после обвинительного решения по делу Валиевой — потенциальное перераспределение наград по итогам командного турнира Олимпийских игр в Пекине. Официальное решение насчет будущего этих медалей примут МОК и Международный союз конькобежцев (ISU), однако после аннулирования со стороны CAS всех результатов Валиевой, действия МОК и ISU будут носить чисто формальный характер.

Таким образом, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Никита Кацалапов и Виктория Синицына рискуют остаться без золотых медалей командного турнира.

Вероятно, Россия попытается опротестовать решение CAS и будет бороться за то, чтобы вышеперечисленные фигуристы получили свои медали. Если же возможную апелляцию Москвы отклонят, золото командного турнира перейдет сборной США, серебряные награды получат японские фигуристы, а бронза достанется спортсменам из Канады.

«Абсолютно чудовищное решение!»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью «Газете.Ru» заявила, что Камила Валиева не заслуживает четырехлетней дисквалификации, которую ей вынес CAS.

«Это абсолютно чудовищное решение! Просто невозможно себе такое представить! Как можно так относиться к ребенку? Это немыслимая жестокость! Пусть будут прокляты те, кто это сделал! И пусть у Камилы все будет хорошо, она невероятно талантливая девочка! Она не заслужила всего этого», — сказала Тарасова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобное решение не относится к разряду исключительно спортивных: «С моей точки зрения, [решение] конечно, политизированное».

Глава спортивной практики юридического агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович заявила «Газете.Ru», что у стороны защиты есть возможность подать апелляцию.

«Она может обжаловать решение CAS в Верховном суде Швейцарии в течение 31 дня по процессуальным основаниям. Верховный суд Швейцарии не будет рассматривать данное дело по существу, но он может признать, что были какие-то процессуальные отступления – например, не заслушали свидетеля, кому-то не дали слово. Тогда суд может признать, что что-то повлияло на решение и оно было вынесено необъективно.

Скажу честно, я ожидала, что будет меньше – все-таки у нее статус защищенного лица.

CAS заявил, что она не смогла доказать непреднамеренный прием препарата, но в правилах прямо сказано, что защищенное лицо может не указывать конкретный источник попадания вещества в организм, у них все проще. Чаще всего защищенные лица не получают максимальные санкции. Это крайне жесткое решение, оно не было ожидаемо», — заявила Анцелиович.