Трусова вышла замуж за секс-символа и сменила фамилию Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов поженились в Подмосковье

Первая фигуристка в истории, исполнившая пять четверных прыжков на соревнованиях, серебряная призерка Пекина-2022 Александра Трусова 17 августа вышла замуж за другого фигуриста — Макара Игнатова, которого признали секс-символом российского спорта. Из ЗАГСа Трусова вышла с новой фамилией. «Газета.Ru» вспоминает головокружительную историю любви этой пары и рассказывает, что известно о свадьбе, которую помогает организовывать Яна Рудковская.

Несчастье в личной жизни

Еще прошлым летом Александра Трусова проводила отпуск в Таиланде с фигуристом Марком Кондратюком, который стал бронзовым призером командного турнира Олимпиады в Пекине — 2022.

«Это мой первый молодой человек и, надеюсь, единственный», — говорила о нем Трусова на Youtube-шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой.

Молодые люди начали совместную жизнь, Трусова ушла из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА, где тренировался ее возлюбленный, а также посвятила ему песню и клип под названием «Два крыла», где утверждала: «Только с ним я жива».

close 100% Фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк avtrusovaofficial/Telegram

Все это обесценилось в один миг в августе прошлого года, когда Кондратюк объявил Трусовой о расставании.

«Марк так решил, меня просто перед фактом поставил: «Все, я не готов больше».

Я очень долго пыталась вернуть все, как было, поэтому особо нигде ничего не говорила, не писала, старалась как-то обходить эту информацию», — рассказала Трусова в интервью «Okko Спорт».

По словам фигуристки, она приходила в себя четыре месяца.

Тем временем личная жизнь известного петербургского фигуриста Макара Игнатова тоже затрещала по швам.

Он несколько лет состоял в серьезных отношениях с девушкой по имени Лера: пара успела съехаться, завести собаку и даже дать совместное интервью Первому каналу в октябре 2023 года.

Однако той же осенью все внезапно разрушилось: молодые люди удалили совместные фотографии и отписались друг от друга в соцсетях.

А затем грянула сенсация.

Неожиданный поцелуй

В январе 2024 года Трусова внезапно приехала из Москвы на чемпионат Санкт-Петербурга. Присутствующие на трибунах фанаты гадали, почему спортсменка решила посетить этот турнир.

Все вопросы снял Макар Игнатов, который завоевал бронзу, а после церемонии награждения, забывшись в порыве эмоций, наклонился к Трусовой и поцеловал ее. Девушка в этот момент заботливо держала его кофту.

Болельщики зафиксировали этот момент на видео, и тайный роман тут же стал явным.

«Спорт-экспресс» сообщил, что пара начала встречаться еще до Нового года.

Судя по всему, молодых людей сблизило совместное участие в ледовой сказке Евгения Плющенко «Снегурочка», где они играли возлюбленных. Трусова выкладывала в соцсетях фото после выступления, где Игнатов держал ее на коленях.

Молодых людей не остановил и тот факт, что Игнатов уже много лет является хорошим другом бывшего молодого человека Трусовой — Марка Кондратюка.

В интервью Первому каналу Игнатов даже называл Кондратюка «сыном маминой подруги», отмечая, кто образцовый парень в их дружеской компании.

Накануне свадьбы с Трусовой фигурист рассказал, что остается в теплых отношениях с Кондратюком.

«Мы же взрослые люди и не будем размениваться на какие-то обиды после стольких лет хороших отношений», — сказал Игнатов РИА «Новости».

Трусова сказала «Да» спустя полгода отношений

Роман фигуристов развивался очень стремительно. Игнатов ушел от своего многолетнего тренера Евгения Рукавицына и переехал в Москву, чтобы начать заниматься в академии Евгения Плющенко — вместе с Трусовой.

Подобные перемены в жизни сигнализировали об очень серьезных намерениях спортсмена — и он доказал это 17 июня, когда сделал Трусовой предложение спустя примерно полгода отношений.

Игнатов пригласил девушку на романтическую поездку на яхте и неожиданно встал на колено на фоне красивого разводного моста в Санкт-Петербурге.

«Я думала, что фотограф делает мне фото, а потом я поворачиваюсь... и там... Мой мозг отключился. Меня переполняют эмоции и радость... И, конечно, я сказала «Да», — поделилась Трусова в соцсетях.

Спустя 10 дней молодые люди подали заявление в ЗАГС и начали активно рассказывать о своих отношениях в соцсетях.

Так, они очень мило поздравили друг друга с днем рождения: Игнатов празднует 21 июня, а Трусова — 23-го. Затем фигуристы съездили в свое первое совместное путешествие в Таиланд.

Совсем скоро пару ждет второе путешествие — и сразу свадебное.

Что известно о свадьбе

Фигуристы оригинально объявили о дате торжества: станцевали в дуэте прямо на улице и после резкого разворота показали на рубашках числа — 17.08.

Как сообщила Трусова в соцсетях, мероприятие прошло в старинной усадьбе в Подмосковье, а гостей было около 100 человек.

Обручальные кольца фигуристы сделали в Санкт-Петербурге на заказ.

«Внутри будет гравировка, очень значимая для нас», — поделилась фигуристка.

Серебряная призерка Игр также показала некоторые эскизы свадебного платья, которые она изучала вместе с продюсером Яной Рудковской — супругой Евгения Плющенко, которая активно участвует в организации свадьбы.

«Спасибо нашей фее Яне Александровне за то, что мечты становятся реальностью! Это очень волнительно и красиво!» — написала фигуристка.

Кроме того, Трусова уже поделилась некоторыми снимками со свадебной фотосессии. Также спортсменка приняла решение взять фамилию супруга — к гостям церемонии фигуристка после официальной церемонии вышла Игнатовой.

Остается лишь пожелать паре долгих лет брака и успехов в спорте.

P.S. Почему Игнатова называют секс-символом?

Высокий брюнет с проникновенным взглядом всегда выделялся на фоне большинства фигуристов, но первым модельную внешность Игнатова отметил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Исполняя роль ведущего на Кубке Первого канала — 2022, Ягудин на всю арену назвал Игнатова секс-символом российского фигурного катания, когда представлял юношу в качестве участника турнира.

close 100% Александр Вильф/РИА Новости

Эту идею подхватил другой олимпийский чемпион Максим Траньков, который тоже работает ведущим на Первом канале.

Он начал регулярно называть Игнатова секс-символом на соревнованиях, а однажды даже спросил у фигуриста в интервью, как тот собирается защищать этот статус в предстоящем сезоне.

С тех пор этот имидж напрочь прикрепился к Игнатову, которого подобные разговоры сильно смущают.