«Посещаю больницы чаще, чем некоторые ходят на футбол»: Мостового экстренно прооперировали Александр Мостовой был прооперирован из-за камня в почках

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, а ныне эксперт и начинающий тренер Александр Мостовой был госпитализирован и прооперирован из-за камня в почках, но сам назвал эту ситуацию обычной для себя и заявил, что уже все в порядке. Проблемы со здоровьем не повлияют на стажировку в московском «Спартаке» и возможное назначение в «Оренбург».

В больнице до конца недели

Легенда «Спартака» Александр Мостовой был госпитализирован и перенес операцию. Оказалось, что речь идет о камне в почках.

«Во вторник почувствовал себя неважно, в среду меня госпитализировали. Зашевелился камень в почке. Сделали операцию», – прокомментировал случившееся сам бывший футболист.

Полузащитник, во время своей профессиональной карьеры получивший от болельщиков прозвище Царь, рассказал, что это уже не первый случай с ним за последние годы. Камень «двинулся» в организме, что привело к коликами и экстренной госпитализации с последующей операцией по удалению.

«Сейчас нахожусь под наблюдением в больнице, все отлично. Когда выпишут? Пока не знаю, выходные точно проведу в больнице. Эти камни образуются и прячутся, потом опять вылезают, и пошло-поехало. Три раза уже так было. Посещаю больницы чаще, чем другие на футбол ходят», – со свойственной ему иронией рассказал пострадавший.

Стажировка в «Спартаке» состоится

Сейчас Мостовой проходит обучение на тренерскую лицензию категории «Про» и планирует возглавить один из клубов Российской премьер-лиги.

В ближайшее время у бывшего футболиста запланирована стажировка в его родном московском «Спартаке», хотя главный тренер красно-белых Деян Станкович уже рассказал прессе, что Царь не будет принимать участие в тренировках основного состава – ему на время стажировки отведена другая роль.

Сам экс-полузащитник сборной России уже сообщил, что госпитализация никак не повлияет на стажировку, и он будет готов пройти ее в запланированные ранее сроки.

«Во-первых, непонятно, зачем про меня спрашивали перед ответственной игрой, а во-вторых, Деян ответил то, что должен был. Я бы так же ответил. Так что все нормально. Я приеду на стажировку, как и договаривались. Все будет, как и должно быть. Условия у всех одинаковые – люди приходят на тренировки, общаются и записывают все. Все будет, как у футбольных людей. Так что все нормально. Скоро пойдем вместе с Сашей Самедовым в «Спартак», главное, чтобы они выигрывали. Нас Станкович ждет, а мы рады и довольны», — приводит слова Мостового Sport24.

Готов к «Оренбургу»

Кроме того, уже появился возможный вариант работы главным тренером для начинающего специалиста. «Оренбург», выдавший 14-матчевую серию без побед как раз после виктории над «Спартаком» (2:0) в первом туре РПЛ, объявил об увольнении Давида Деограсии.

«Соглашусь ли возглавить «Оренбург»? Посмотрим. Пусть «Оренбург» обращается – тогда поговорим. Думаю, приведу клуб к небывалым успехам, если выберут меня», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Оренбуржцы в данный момент занимают одиннадцатое место в РПЛ, набрав семь очков за прошедшие 10 туров.

При этом главным кандидатом на пост наставника «Оренбурга» называют экс-наставника «Спартака» Владимира Слишковича, сначала работавшего в штабе Гильермо Абаскаля, а затем после отставки испанца руководившего десятикратными чемпионами России до конца прошлого сезона.

Славная карьера

Мостовой был одним из лучших футболистов страны в конце 80-х и начале 90-х. Выиграв чемпионат СССР и пошумев в еврокубках с московским «Спартаком», он отправился играть за границу.

Сначала полузащитник выступал в Португалии за лиссабонскую «Бенфику», после чего перебрался во французскую Лигу 1, где играл за «Кан» и «Страсбур», откуда летом 1996 года он переехал в чемпионат Испании в «Сельту» из Виго.

Именно при Мостовом, а также игравшим с ним несколько лет другом знаменитом российском полузащитнике Валерии Карпине «Сельта» из скромного аутсайдера превратилась в команду, добиравшуюся до Лиги чемпионов и неоднократно обыгрывавшую мадридский «Реал» и «Барселону».

Мостовой, не раз поражавший ворота обоих грандов, сыграл за восемь сезонов 235 встреч в Ла Лиге, отметившись в них 54 забитыми мячами. Именно болельщики «Сельты» дали российскому плеймейкеру прозвище Царь.

По окончании карьеры Мостовой успел немного поиграть за сборную России по пляжному футболу, а затем стал телевизионным футбольным экспертом.