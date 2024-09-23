Игроки сборной России перед началом матча отборочного этапа молодежного чемпионата Европы по футболу 2023 между сборными командами России и Испании

Шевченко против: в УЕФА допустили возвращение российских команд Греция предложила УЕФА вернуть на турниры российские молодежные команды

Президент Федерации футбола Греции Христосомос Гагацис предложил Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотреть возможность возвращения российских молодежных и юношеских команд на турниры под эгидой организации. Против этого выступил глава украинского футбола Андрей Шевченко. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Греция выступила в поддержку россиян

Глава Федерации футбола Греции Христосомос Гагацис на собрании президентов и генеральных секретарей организаций, входящих в УЕФА, предложил руководству европейского футбола вернуть на международные соревнования российские молодежные и юношеские команды. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на украинского журналиста и комментатора Виктора Вацко.

Уточняется, что произошло это на прошлой неделе во Франции, где и состоялся сбор. Вацко добавил, что представителя Греции поддержали руководители федераций футбола Боснии и Герцеговины, Черногории, Казахстана, Белоруссии и России.

Вопрос не выносится на исполком

Несмотря на то, что Гагацис выступил за возвращение России на международные турниры под эгидой УЕФА на уровне молодежных и юношеских команд, этот вопрос не будет обсуждаться на ближайшем исполкоме организации, который пройдет 24 сентября в Праге. Об этом РИА Новости заявил первый заместитель председателя Ассоциации белорусской федерации футбола Андрей Василевич.

«Да, вопрос был поднят. Он не обсуждался в контексте включения в повестку исполкома УЕФА»,

— заявил функционер.

Шевченко припомнил ордер на арест Путина

По словам Вацко, резко против инициативы Греции выступил знаменитый в прошлом футболист, обладатель «Золотого мяча-2004», бывший главный тренер сборной Украины, а ныне – президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Он напомнил собравшимся, что в связи с конфликтом на Украине Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

Шевченко обсуждал этот вопрос с коллегами не только непосредственно на собрании, но и в кулуарах. Как утверждает Вацко, его мнение оказало значительное влияние на позицию многих делегатов.

УЕФА уже отменял и возвращал санкции

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Со стороны УЕФА была попытка вернуть юношескую сборную России на международную арену, но осенью 2023 года исполком организации отменил принятое решение о допуске.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов весной рассказывал об общении с УЕФА по поводу возвращения на турниры. Его слова передает «РБ».

«Я бы хотел, чтобы завтра нас вернули в еврокубки, но это невозможно.

Я рассчитываю, что УЕФА как можно быстрее примет это решение. Разговор с ними у нас строится на предмет: «Коллеги, допустите нас до ближайшего разумного цикла отбора». На чемпионат Европы в 2024 году мы попасть уже не можем по спортивным причинам — это логично. Дальше стартуют новые соревнования, на которые мы хотим быть допущенными», — сказал Митрофанов.