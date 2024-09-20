«Жилье записано на бывшую»: экс-вратарь сборной остался бездомным после развода Mash: экс-вратарь Нигматуллин развелся с женой и лишился жилья в Москве и Майами

Бывший вратарь «Спартака», «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин лишился всей своей недвижимости после развода с женой. Он потерял жилье в Москве и в Майами общей стоимостью 200 млн рублей. Юрист спортсмена направил его бывшей супруге досудебное соглашение, в котором попросил вернуть 50% совместно нажитого имущества, но она пока не ответила на это предложение. Подробности — в материале «Газеты.Ru»

Бывший российский футболист Руслан Нигматуллин лишился обоих своих домов после развода с супругой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Легенда российского футбола Руслан Нигматуллин остался бездомным после развода с женой. Жилье экс-вратаря сборной за примерно 200 млн рублей в Москве и в Майами оказалось оформлено на бывшую», — говорится в сообщении.

По информации источника канала, спортсмен потерял недвижимость в России и в США из-за «излишнего доверия» к супруге. Юрист Нигматуллина отправил бывшей жене футболиста Елене досудебное соглашение, в котором попросил вернуть 50% совместно нажитого имущества, но она пока не ответила на это предложение. Жилплощадь Нигматуллина в Москве стоит 120 млн рублей, а во Флориде — $850 тыс.

«Присутствовал в жизни в качестве мебели»

О том, что Руслан Нигматуллин и его супруга Елена приняли решение о разводе, стало известно в декабре 2023 года. Пара официально вступила в отношения в 1998 году. Спортсмен объяснил решение расторгнуть многолетний брак недостаточным уважением к себе.

«Я хотел уважения, прямо пропорционального участию в жизни семьи. Последние 20 лет занимался самопожертвованием, взяв на себя ответственность за семью, и продолжаю это делать», — заявил Нигматуллин Sports.ru, подчеркнув, что развод не связан с изменой.

В июле Нигматуллин раскрыл подробности о судебном процессе: в соцсетях он заявил о недостойном поведении бывшей супруги. По его словам, предложение его защиты о мировом соглашении было полностью проигнорировано, а Елена не явилась в суд, не отправив туда даже своего представителя. Из-за этого следующее заседание было перенесено на два месяца. Оно состоялось в четверг, 19 сентября. По его итогам брак был расторгнут, но при этом Нигматуллин лишился недвижимости.

Футболист рассказывал, что в своей семье он перестал чувствовать любовь и уважение.

«Мне как мужчине нужно видеть, что в своей семье я любим и уважаем. А этого становилось меньше и меньше. Не знаю, что конкретно произошло, но любовь сменилась полным равнодушием. Я понял, что присутствую в жизни супруги просто в качестве мебели», — рассказывал экс-вратарь «Спорт-Экспрессу».

«Сын пишет, когда нужны деньги»

Вместе с тем, признавался Нигматуллин, для него стало болью, что с ним перестали общаться сыновья.

«Они вообще сильно привязаны к маме. Гораздо больше, чем к папе. Мне сейчас не пишут, не звонят. <…> К сожалению, разговора не получилось. Обидно. Одному я подарил 23 года любви, другому — 19. Делал все, чтобы они были счастливы, помогал им развиваться, дал хорошее образование. Надеюсь, со временем сыновья меня поймут. И хотя бы 7 октября, в мой день рождения, напишут: «Папа, поздравляем!» — сказал спортсмен.

Позже он уточнил, что младший сын пишет ему, только когда нужны деньги. По словам Нигматуллина, ему горько и печально, но он старается абстрагироваться.

«Равенство долей — основной принцип»

Юрист Игорь Бушманов, оценивая шансы Нигматуллина разделить имущество с бывшей супругой пополам, назвал равенство долей основным принципом российского законодательства.

«Супруга Руслана хочет 100% имущества? Ее иск, конечно, основан на российских законах, но решение все равно за судом. Отхождение от равенства долей и такое разделение в пользу Елены возможно только в случае наличия у пары несовершеннолетних детей. Если они достигли совершеннолетия, то суд будет исходить из 50% каждому из супругов. Равенство долей — основной принцип нашего законодательства при разделе общенажитого имущества», — сказал Бушманов.

После развода стало известно, что Нигматуллин находится в новых отношениях — его избранницей стала модель и актриса Эвелина Сынча, которая младше его почти на 30 лет.

Известный спортсмен подчеркивал, что его развод не связан с нынешними отношениями.

Руслан Нигматуллин известен по выступлениям за «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА. Также он успел поиграть в Италии за «Салернитану» и «Верону». Провел 24 матча за сборную России, в этих играх пропустил 18 мячей. Голкипер завершил карьеру в 2009 году, будучи футболистом израильского «Маккаби Ахи». После завершения карьеры Нигматуллин связал свою жизнь с музыкой, став DJ. Выступал в разных странах Европы, в Америке и Турции.