«Реши иначе — это был бы прецедент и скандал»: ФИДЕ сохранила санкции против России ФИДЕ проголосовала за сохранение ограничений для шахматистов из России

Генассамблея ФИДЕ оставила в силе санкции против российских и белорусских шахматистов, однако разрешила детям и спортсменам с ограниченными возможностями участвовать в командных международных турнирах. Депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии «Газете.Ru» назвала это решение ожидаемым, заявив, что те, кто поддержал Россию, могли бы столкнуться с проблемами в случае полной отмены ограничений.

Генассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) последовала рекомендации Совета организации и решила оставить в силе санкции против российских и белорусских шахматистов: они по-прежнему не имеют права выступать в командных турнирах, а также не могут соревноваться под национальными флагами.

При этом ограничения были смягчены для детей до 12 лет и спортсменов с ограниченными возможностями — им разрешили участвовать в командных международных турнирах.

Делегаты генассамблеи могли проголосовать по одному из трех пунктов: поддержать рекомендации Совета ФИДЕ, сохранить все санкции или снять все санкции. Большинство — 66 человек — высказалось за первый вариант.

«Неизвестно, что сделали бы с теми, кто поддержал Россию»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в комментарии «Газете.Ru» назвала решение генассамблеи ФИДЕ ожидаемым. Она предположила, что в случае положительного для России вердикта те, кто за это проголосовал, могли бы столкнуться с политическими проблемами.

«Конечно, это ожидаемо. Думаю, те, кто желал нас вернуть, были при голосовании в меньшинстве. Было сильное европейское лобби, которое не получилось переломить, так что исход предсказуем. Если бы вдруг случилось чудо, это был бы прецедент и скандал — не знаю, что бы устроили мировые политики тем, кто проголосовал за Россию», — сказала Журова.

Дворкович отказался вести заседание

Стоит отметить, что от рассмотрения этого вопроса отстранился президент ФИДЕ, россиянин Аркадий Дворкович. Он делегировал свои права вице-президенту организации Вишванатану Ананду.

«Учитывая, что речь идет о России, я не буду вести заседание по этому вопросу. Рассматривать этот вопрос приглашаю Ананда», — заявил Дворкович.

Светлана Журова не усмотрела в отказе Дворковича вести заседание ничего предосудительного. Она подчеркнула, что это нормальная мировая практика.

«Например, сейчас при голосовании на выборах президента МОК (Международный олимпийский комитет. — «Газета.Ru») не будут голосовать те страны, представителями которых являются кандидаты. Поэтому и Дворкович не участвовал в обсуждении этого вопроса. Мне видится, что он вел кулуарную работу, но не мог этого делать публично», — считает Журова.

ФШР выступила против давления украинцев

В преддверии голосования президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов обвинил украинских шахматных чиновников в давлении на генассамблею ФИДЕ по вопросу санкций.

«Федерация шахмат Украины, понимая свою бесперспективность повлиять на повестку дня генассамблеи, куда включены данные вопросы, проявляет, как видно, неспортивное поведение в преддверии выборов и начинает оказывает давление на делегатов генассамблеи ФИДЕ, рассылая обращения через МИД Украины с просьбой не поддерживать восстановление прав в ФИДЕ российских спортсменов», — заявил Филатов.

По его словам, в обращения украинской федерации «также содержатся ультимативные требования в адрес президента ФИДЕ Дворковича», который является гражданином России.

Глава ФШР назвал поведение украинских коллег недостойным, поскольку оно оказывает непосредственное влияние на объективное и прозрачное волеизъявление делегатов генассамблеи.

Киргизия поддержала российских шахматистов

Президент Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев накануне заседания выступил в поддержку российских шахматистов. Он назвал давление и шантаж неприемлемыми.

«Для большинства делегатов это обычный съезд. Здесь больше волнуются те, которые хотят возвращения России и Белоруссии. А это [возвращение] правильно, по жизни правильно. Спорт должен быть вне политики.

Будь это любая другая страна — Молдавия, Монголия — я бы так же выступил, потому что это правильно. В мире очень много конфликтов, но участвующие в них страны никак не наказываются. Не должно быть двойных стандартов — это просто нарушение этики», — констатировал Тольбаев.

История отстранения россиян

В феврале 2022 года ФИДЕ допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, они выступают под флагом организации. При этом сборным России и Белоруссии запрещено выступать в турнирах под эгидой ФИДЕ. Также в этих странах не проводятся официальные шахматные соревнования.

7 июня 2024 года комиссия по этике ФИДЕ объявила о приостановлении членства Федерации шахмат России (ФШР) в организации на два года. Это было объяснено тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий России.