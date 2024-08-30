«Хочу выигрывать трофеи»: «Зенит» купил Соболева у «Спартака»

Форвард сборной России Александр Соболев перебрался из московского «Спартака» в петербургский «Зенит» за €10 млн. Сделка закрыта официально, и игрок уже подписал контракт по схеме «3+1», получил седьмой номер и был презентован болельщикам. Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что этим переходом Соболев бросил «мощный вызов» самому себе.

Хеппи-энд для всех

Трансферная эпопея с переходом нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в санкт-петербургский «Зенит» завершена. Форвард подписал контракт с чемпионами России по схеме «3+1». По информации различных источников, его зарплата составит от €2,5 до 2,8 млн, а за трансфер будет заплачено около €10 млн.

История с переходом временами напоминала драму, местами была похожа на трагикомедию, а порой и вовсе превращалась в фарс, но закончилась хеппи-эндом для всех сторон: «Спартак», не соглашавшийся на предлагаемые из Санкт-Петербурга €8 млн, получит желаемые деньги за футболиста, «Зенит» укрепит состав форвардом с российским паспортом, а сам футболист вернется на поле и получит новый вызов, о чем уже заявил публично.

Форвард успешно прошел медобследование перед трансфером, причем физические показатели игрока оказались на высоком уровне, а вот, по информации Telegram-канала Mash,

при собеседовании с психологом были выявлены ментальные проблемы из-за жизни в постоянном стрессе. Но сделке это не помешало.

«Зенит» уже представил своего новичка, причем сделал это на презентации к сезону Континентальной хоккейной лиги петербургского СКА. Соболев вышел на сцену и получил свитер хоккейной команды с седьмым номером, под которым будет играть в Северной столице, из рук главного тренера СКА Романа Ротенберга и председателя правления «Зенита» Александра Медведева.

«СКА искал мощного центрального нападающего. На флажке удалось подписать», — заявил Медведев, после чего собравшимся болельщикам продемонстрировали и футболку «Зенита» с седьмым номером и фамилией форварда.

«Прошу дать шансик»

Выступил на презентации, разумеется, и сам Соболев.

«Долго думал, что скажу болельщикам. Уважаемые болельщики. Обращаюсь к болельщикам «Зенита» и СКА – в принципе, эти болельщики едины. Я понимаю, что у большинства из вас ко мне наверняка присутствует негатив, потому что все знают, из какой команды я пришел, — начал футболист свою речь со сцены.

— Я не прошу вас меня поддержать. Я прошу дать мне шансик небольшой, а я постараюсь им воспользоваться. Обещаю, что своим отношением к делу, городу, болельщикам, команде я постараюсь воспользоваться шансом и стать своим. Я пришел в сильнейшую команду России. Для меня честь и счастье играть за нее. Я хочу играть как можно больше, как можно больше приносить пользы. Я счастлив. Когда я переезжал, я не думал о погоде, где я буду жить. Я просто хотел играть за «Зенит». Хочу выигрывать трофеи с «Зенитом». Для меня это огромный вызов. Команда последние 6 лет выигрывает чемпионство, на носу столетие, ответственность еще больше».

У Соболева действительно непростые отношения с болельщиками «Зенита», которые его не очень любят и называют «дельфином» за картинные падения в штрафной. Собственно, под новостью в клубном Telegram-канале самыми популярными реакциями стали эмодзи клоуна и кита (за неимением эмодзи непосредственно дельфина).

Форвард не раз нелестно высказывался раньше о клубе из Санкт-Петербурга и его игроках, называя бразильцев, уже ушедшего Малкома и до сих пор выступающего в «Зените» Клаудиньо, главными провокаторами лиги.

Нападающий сборной России даже участвовал в драке между игроками во время кубкового матча с «Зенитом» и стал одним из шести удаленных за тот инцидент.

«Репутационные потери в связи с переходом Соболева? Если кому-то хочется такого, то такого не будет. В качестве доказательства вспомним наши переходы между «Зенитом» и «Спартаком». Такие фамилии, как Дзюба, Быстров, Широков... Да, было не без хайпа, как модно сейчас говорить, но все эти игроки показали себя отлично. Не надо забывать, что жизнь спортсмена короткая и по-разному складывается. Мы помним, что скандировали Дзюбе, но он продолжал забивать», — высказался по этому поводу для «Спорт-Экспресса» Медведев.

Не забыл Соболев сказать и несколько слов в адрес «Спартака», хотя его отношения с уже бывшим клубом в последнее время тоже были напряженными:

«Я принял решение уйти из «Спартака». Мне нужны новые вызовы и новый импульс в карьере. Мы обсуждали с руководством мое возможное продолжение карьеры в «Спартаке», но я выбрал идти дальше. Благодарен «Спартаку» за все эти годы. Рад, что смог принести пользу в разные периоды. Спасибо болельщикам за их поддержку даже в сложные времена. Спасибо за все!»

Проводили теплыми словами в стан своего принципиального соперника нападающего и красно-белый клуб.

«Александр Соболев покидает «Спартак». Красно-белые согласовали условия трансфера нападающего в «Зенит». За 4,5 года форвард провел за нашу команду 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 голевых передачи. Вместе со «Спартаком» Соболев выиграл Кубок России. ФК «Спартак-Москва» благодарит Александра за годы, проведенные в нашем клубе», — говорится в заявлении на официальных ресурсах красно-белых.

Вмешательство Миллера

Переход Соболева в «Зенит» несколько раз был под угрозой срыва. Футболист захотел перебраться в Петербург сразу по окончании прошлого сезона, а 23 июля, уже после старта Российской премьер-лиги был отстранен от тренировок со «Спартаком». После этого он работал индивидуально с одним из помощников Деяна Станковича (по доносившимся из клуба инсайдам, не особо усердствуя), а также играл дома в онлайн-видеоигры, покупая игровой инвентарь за десятки и сотни тысяч рублей.

Сорваться трансфер мог из-за нежелания «Спартака» и «Зенита» сближаться в переговорном процессе. По информации СМИ, инициатором сделки был агент футболиста Павел Андреев, но при этом долгое время интерес сине-бело-голубых проявлялся только в виде прощупывания почвы в кулуарных разговорах. При этом сам Соболев был уверен, что бумага с официальным предложением существует и ждал, что оно будет принято.

Деян Станкович выпустил форварда в стартовом составе в матче первого тура РПЛ против «Оренбурга», единственном, который «Спартак» на данный момент проиграл (0:2) в текущем сезоне. Соболев сыграл крайне неубедительно и был заменен во втором тайме. А уже в начале следующей недели его отстранили, и больше он за красно-белых не выходил.

Об интересе к игроку осторожно рассуждал главный тренер «Зенита» Сергей Семак, подтверждая, что такой футболист ему нужен, но оставляя все нюансы переговорного процесса клубному руководству.

Поскольку на Соболева не было спроса (по информации инсайдеров, его даже предлагали ЦСКА, но армейцы отказались от трансфера), «Зенит» не хотел платить больше €8 млн за игрока, который, очевидно, уже не сыграет за «Спартак», но при этом не получает других предложений. Но и «Спартак» не отступал от своей позиции, демонстрируя решимость оставить форварда «бегать на базе по кругу» до конца его контракта.

В последние недели появились слухи о возможном переезде Соболева за рубеж, например, в чемпионат Турции. В то же время «Зенит» после мощного старта сезона дважды подряд сыграл вничью в РПЛ (в том числе дома со «Спартаком» при преимуществе соперника по статистике), а также уступил в серии пенальти тольяттинскому «Акрону» в Кубке России.

Кроме того, появилась информация, что к переговорам о трансфере подключился глава «Газпрома» и патрон «Зенита» Алексей Миллер, после чего о сделке в кулуарах заговорили как о решенном факте. И действительно, компромисс найти удалось, и Соболев снова начнет играть в футбол.

«Соболев бросил себе мощный вызов»

Для «Газеты.Ru» официально случившуюся сделку прокомментировал экс-форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.

«Меня радует, что закончилась сага с переходом, потому что я за футболистов – чтобы они участвовали в матчах, а не простаивали. Конечно здорово, что у «Зенита» будет набор высококлассных футболистов, у которых будет конкуренция не только в играх, но и на тренировках. Еще радует, что в «Зенит» перешел российский футболист. Для многих наших команд хорошо бы иметь побольше россиян. Все пока складывается хорошо, — рассказал знаменитый в прошлом нападающий.

— Второй вопрос: как Соболев себя проявит, потому что пока болельщики против, плохо к нему настроены, взаимодействие с партнерами пока не налажено. И этот мощный вызов, который решил бросить себе Соболев, он должен хорошо преодолеть и как минимум в первых играх хорошо себя показать и забить, чтобы почувствовать уверенность и порадовать болельщиков «Зенита».

Чтобы они поняли, что он пришел отлично выполнять свою работу и помогать команде. И тогда все у него будет хорошо. Если это все сложится, то можно будет сказать, что трансфер удачный. Но это мы все сможем оценить только хотя бы через пару-тройку месяцев».

Переход Соболева в «Зенит» может означать разрешение отправиться в самарские «Крылья Советов» другому российскому нападающему Ивану Сергееву, прочно осевшему в клубе с берегов Невы в запасе.

«Можно и дальше искать плюсы, что кто-то теперь может перейти в другую команду – еще есть время до закрытия трансферного окна. Я за то, чтобы все играли, получали время и забивали. Конечно хочется, чтобы и другие наши футболисты еще куда-то перешли и помогали российскому футболу. Имею в виду Антона Миранчука, Артема Дзюбу и Георгия Джикию. Все-таки хочется, чтобы эти ребята с большим опытом и мастерством помогали молодежи развиваться, и в этом плане переход Соболева, игрока сборной России в «Зенит» мне пока нравится», — отметил Булыкин.

Он также провел параллели и между переходами Соболева и Артема Дзюбы, который в свое время тоже скандально перебирался из «Спартака» в «Зенит».

«Шансы [повторить успех Дзюбы] всегда есть. Вопрос, как он ими воспользуется. Очень тяжелыми будут первые игры. И психологически, и физически. Важно, как он в них войдет. Если как Глушенков, то его сразу все полюбят – и болельщики, и руководство. Тогда все будет хорошо. А если нет, то здесь уже могут возникнуть проблемы. Болельщики видят, как футболист относится к команде, как он ей помогает, и от этого меняется их отношение. Понятно, что он переходит из стана принципиального соперника, но у нас уже были такие примеры и у «Спартака», и у «Зенита», и у других команд. Так что не вижу в этом ничего страшного. Важно, как он себя проявит, сейчас внимание нужно концентрировать на этом», — считает Булыкин.