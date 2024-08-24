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Спорт

Главный матч: «Зенит» бьется со «Спартаком» в Премьер-лиге. LIVE

РПЛ. 6-й тур. «Зенит» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press
В центральном матче шестого тура Российской премьер-лиги действующий чемпион и лидер санкт-петербургский «Зенит», играющий без ряда травмированных лидеров, принимает своего самого принципиального соперника и конкурента московский «Спартак», который находится на ходу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 6-й тур
Матч не начался
24 августа 17:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
17:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В главном матче шестого тура Российской премьер-лиги чемпион и лидер сезона санкт-петербургский «Зенит» принимает на своем поле своего самого принципиального соперника и конкурента московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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