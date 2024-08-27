Абсолютно равный тайм. «Акрон» был не хуже «Зенита», а где-то даже и чуть получше, но в итоге в концовке добавленного времени шикарная атака чемпионов завершилась взятием ворот и обеспечила им преимущество в счете. 6(2) — 6(4) по ударам, 50% на 50% по владению мячом. Ждем второй тайм.
И на этом первый тайм завершен — свисток на перерыв.
ГООООООООООООООООООООЛ! Дмитрий Васильев — 0:1! Но атака продолжилась: Эсанов не смог вынести далеко, а Васильев накрыл Палиенко, протащил мяч в штрафную, там развернулся в центр, чуть сместился и шикарно пробил под дальнюю штангу!
ЧТО СОТВОРИЛ ВАСЮТИН?! Какие два сейва! От Кассьеры после передачи через штрафную ногой отбил удар в противоход, а потом еще и чудом вытащил добивание от Педро!
Резко прострелил в штрафную Пестряков. Защитники вынесли, но за штрафной мяч подобрал и обработал Эсанов. Последовал удар низом с 30-ти метров — Адамов спокойно поймал в падении. Причем мяч закручивался от ворот мимо створа.
Три минуты добавлено к первому тайму.
Пестряков пытался не позволить Артуру проводить мяч за лицевую линию и затоптал полузащитника «Зенита» — фол в атаке.
«Акрон» разыграл угловой, но все равно в итоге подал в штрафную, где выше всех выпрыгнул Кассьера, выбивший головой мяч из зенитовской штрафной.
Палиенко пробил со штрафного в выпрыгнувшую стенку. Мяч отскочил к нему же, но повторный удар вышел слабым и неточным.
Беншимол получил передачу Пестрякова спиной к воротам у штрафной, классно поставил корпус и развернулся с мячом. Нуралы Алип вынужден был хватать соперника рукой. Это штрафной с опасной точки и желтая карточка защитнику «Зенита».
Позиционная атака «Зенита» так и не привела к удару.
Первая замена в матче прошла. Сергей Семак поменял получившего повреждение Андрея Мостового на Педро.
Уже до 55% довел «Зенит» свое владение мячом.
Подача «Акрона» с правого фланга со штрафного, но и тут не дошло до удара.
Позиционные атаки «Зенита» придавили «Акрон» к его штрафной. Но все без обострений.
Снова игра на половине поля «Зенита» идет. Упал футболист «Акрона» перед штрафной, но фол Цыганок не зафиксировал. А в ответ опасный выпад сине-бело-голубых тоже не закончился ударом.
Разыграли Мантуан с Артуром угловой, и после подачи в падении головой пробил в дальнюю штангу Кассьера!
Но пока пауза — помощь оказывают присевшему на газон Хубулову.
Волков прошел справа до лицевой, подал в штрафную, но Васютин отбил кулаком. Продолжилась позиционная атака, в которой Мантуан готовил себе позицию для удара, но так и не пробил. Удара вообще не случилось, но угловой «Зенит» заработал.
Хороший проход Пестрякова по левому флангу, а вот подача не получилась — в руки Адамову.
Аут на чужой половине поля удачно разыграли хозяева, и Джурасович пробил с 18-ти метров по скачущему мячу — над перекладиной.
Так и продолжается борьба за инициативу. Очень много остановок в игре.
«Акрон» даже побольше владеет мячом в дебютном отрезке, хотя перевес не существенный.
В центре поля сейчас идет игра. Темп низок, и в таком ключе соперники не могут пока что доставить друг другу проблем.
Данилин ошибся с передачей на своей половине поля, и у штрафной «Акрона» возникло напряжение, которое, правда, не вылилось в момент.
А теперь правым флангом просочился на чужую половину поля Бардыбахин и сделал пас низом в штрафную, но там Адамов успел выброситься вперед и поймать мяч, опередив Хубулова.
Атака «Зенита» правым флангом с прострелом в штрафную, который налету прервал защитник.
Угловой «Зенита» не закончился ударом по воротам.
Едва не привез «Акрон» сам себе, но Васютин успел исправить свою ошибку, когда промахнулся по мячу, и спас после удара Кассьеры в пустые ворота!
Первый в матче удар наносит Бардыбахин по воротам «Зенита», но это без опасности.
Поеееееееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Сергеем Цыганком из Владивостока во главе.
А вот стартовый состав «Зенита» от Сергея Семака:
Адамов, Караваев, Алип, Эракович, Волков, Васильев, Ерохин, Артур, Мантуан, Мостовой, Кассьерра.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев:
Васютин, Баранок, Бокоев, Барбадыхин, Пестряков, Палиенко, Джурасович, Эсанов, Данилин, Беншимол, Хубулов.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на матче третьего тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России, в котором тольяттинский «Акрон» принимает санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.