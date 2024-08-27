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Спорт

Борьба за плей-офф: «Акрон» принимает «Зенит» в Кубке. LIVE

Кубок России. Путь РПЛ. Группа D. 3-й тур. «Акрон» — «Зенит». ОНЛАЙН

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Максим Богодвид/РИА Новости
В матче третьего тура группы D Пути РПЛ Кубка России тольяттинский «Акрон» принимает в Самаре санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. Группа D. 3-й тур
1-й тайм
27 августа 17:15
Акрон
Тольятти, Россия
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
45' Васильев
Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара, Россия
1-й тайм

37' Алип

45' Васильев

2-й тайм
Трансляция
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Перерыв

Абсолютно равный тайм. «Акрон» был не хуже «Зенита», а где-то даже и чуть получше, но в итоге в концовке добавленного времени шикарная атака чемпионов завершилась взятием ворот и обеспечила им преимущество в счете. 6(2) — 6(4) по ударам, 50% на 50% по владению мячом. Ждем второй тайм.

45+4'

И на этом первый тайм завершен — свисток на перерыв.

45+3'

ГООООООООООООООООООООЛ! Дмитрий Васильев — 0:1! Но атака продолжилась: Эсанов не смог вынести далеко, а Васильев накрыл Палиенко, протащил мяч в штрафную, там развернулся в центр, чуть сместился и шикарно пробил под дальнюю штангу!

45+3

ЧТО СОТВОРИЛ ВАСЮТИН?! Какие два сейва! От Кассьеры после передачи через штрафную ногой отбил удар в противоход, а потом еще и чудом вытащил добивание от Педро!

45+2'

Резко прострелил в штрафную Пестряков. Защитники вынесли, но за штрафной мяч подобрал и обработал Эсанов. Последовал удар низом с 30-ти метров — Адамов спокойно поймал в падении. Причем мяч закручивался от ворот мимо створа.

45+1'

Три минуты добавлено к первому тайму.

43'

Пестряков пытался не позволить Артуру проводить мяч за лицевую линию и затоптал полузащитника «Зенита» — фол в атаке.

41'

«Акрон» разыграл угловой, но все равно в итоге подал в штрафную, где выше всех выпрыгнул Кассьера, выбивший головой мяч из зенитовской штрафной.

38'

Палиенко пробил со штрафного в выпрыгнувшую стенку. Мяч отскочил к нему же, но повторный удар вышел слабым и неточным.

37'

Беншимол получил передачу Пестрякова спиной к воротам у штрафной, классно поставил корпус и развернулся с мячом. Нуралы Алип вынужден был хватать соперника рукой. Это штрафной с опасной точки и желтая карточка защитнику «Зенита».

35'

Позиционная атака «Зенита» так и не привела к удару.

33'

Первая замена в матче прошла. Сергей Семак поменял получившего повреждение Андрея Мостового на Педро.

32'

Уже до 55% довел «Зенит» свое владение мячом.

30'

Подача «Акрона» с правого фланга со штрафного, но и тут не дошло до удара.

28'

Позиционные атаки «Зенита» придавили «Акрон» к его штрафной. Но все без обострений.

25'

Снова игра на половине поля «Зенита» идет. Упал футболист «Акрона» перед штрафной, но фол Цыганок не зафиксировал. А в ответ опасный выпад сине-бело-голубых тоже не закончился ударом.

23'

Разыграли Мантуан с Артуром угловой, и после подачи в падении головой пробил в дальнюю штангу Кассьера!

21'

Но пока пауза — помощь оказывают присевшему на газон Хубулову.

20'

Волков прошел справа до лицевой, подал в штрафную, но Васютин отбил кулаком. Продолжилась позиционная атака, в которой Мантуан готовил себе позицию для удара, но так и не пробил. Удара вообще не случилось, но угловой «Зенит» заработал.

18'

Хороший проход Пестрякова по левому флангу, а вот подача не получилась — в руки Адамову.

17'

Аут на чужой половине поля удачно разыграли хозяева, и Джурасович пробил с 18-ти метров по скачущему мячу — над перекладиной.

16'

Так и продолжается борьба за инициативу. Очень много остановок в игре.

14'

«Акрон» даже побольше владеет мячом в дебютном отрезке, хотя перевес не существенный.

12'

В центре поля сейчас идет игра. Темп низок, и в таком ключе соперники не могут пока что доставить друг другу проблем.

9'

Данилин ошибся с передачей на своей половине поля, и у штрафной «Акрона» возникло напряжение, которое, правда, не вылилось в момент.

7'

А теперь правым флангом просочился на чужую половину поля Бардыбахин и сделал пас низом в штрафную, но там Адамов успел выброситься вперед и поймать мяч, опередив Хубулова.

6'

Атака «Зенита» правым флангом с прострелом в штрафную, который налету прервал защитник.

5'

Угловой «Зенита» не закончился ударом по воротам.

4'

Едва не привез «Акрон» сам себе, но Васютин успел исправить свою ошибку, когда промахнулся по мячу, и спас после удара Кассьеры в пустые ворота!

2'

Первый в матче удар наносит Бардыбахин по воротам «Зенита», но это без опасности.

1'

Поеееееееееехали! Матч начался.

17:15

Встречу обслуживает бригада арбитров с Сергеем Цыганком из Владивостока во главе.

17:10

А вот стартовый состав «Зенита» от Сергея Семака:

Адамов, Караваев, Алип, Эракович, Волков, Васильев, Ерохин, Артур, Мантуан, Мостовой, Кассьерра.

17:05

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев:

Васютин, Баранок, Бокоев, Барбадыхин, Пестряков, Палиенко, Джурасович, Эсанов, Данилин, Беншимол, Хубулов.

17:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на матче третьего тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России, в котором тольяттинский «Акрон» принимает санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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