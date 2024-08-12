«Зависть, ревность»: каскадер — о победе над чемпионами в «Титанах» и отказе смотреть Игры Каскадер Рабаданов: боксер Лебедев удивлял всех на шоу «Титаны»

Каскадер Магомедрасул Рабаданов неожиданно обошел всех олимпийских чемпионов и чемпионов мира на экстремальном шоу «Титаны» на ТНТ и выиграл 10 млн рублей. В беседе с «Газетой.Ru» он рассказал, благодаря чему обыграл в финале гимнаста Артура Далалояна, заявил, что футболист Роман Павлюченко не проявил характер в достаточной мере, а также признался, что перестал смотреть Олимпиаду сразу после церемонии открытия, но ради страны прыгнул бы в грязную Сену.

«Некоторые девушки оказались сильнее, чем пацаны»

— Поздравляем с победой на шоу «Титаны»! Вы превзошли 98 сильнейших людей России. Ожидали ли вы в начале проекта, что вам удастся занять первое место?

— С самого начала, как приехал, я говорил, что выиграю этот проект и превзойду всех. Я не помню, показали это в самом начале или нет, но я с таким вот заявлением пришел. Это было еще до знакомства со всеми спортсменами. А потом, когда я увидел этих атлетов, то подумал: «Что я там говорил? Кого я собирался обыграть?»

Были очень сильные спортсмены, олимпийцы. Но раз уж я такое сказал, и это показали, то назад пути не было. Эти слова меня мотивировали. Мне нужно было подтверждать свои слова.

— Вы до конца соревновались с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Артуром Далалояном.

— Артур — легенда. Очень сильный атлет. Он же не просто так стал чемпионом — это очень трудно. Вообще всегда непросто сталкиваться с ребятами, которые не умеют сдаваться. И здесь всегда нужен толчок, внутренний огонь, который никогда не погаснет. В целом я думаю, что сыграли больше мои гены. Я функциональный, очень выносливый.

— Среди соперников было немало представителей единоборств — бойцы ММА Анатолий Конор Надратовский, Артем Тарасов, боксер Денис Лебедев, кикбоксер Шамиль Гимаев. Как вам удалось превзойти их всех?

— Мне было тяжелее всего в финальном испытании, когда нужно было перетягивать канат с Конором. Никто не ожидал, что мы будем бороться друг против друга. Конор — сильный атлет. Это было очень сложно для меня.

Возьмем, к примеру, Дениса Лебедева. Он крупный, немолодой, но проявлял боксерский дух. Он не умел сдаваться. Он просто всех удивлял. Я поражался. Он реально камень, но тоже где-то чего-то не хватило.

— В проекте участвовали известные футболисты — Роман Павлюченко и Дмитрий Сычев. В чем была их сильная сторона?

— Мне кажется, что им чуть-чуть не хватило времени и испытаний, чтобы проявить свою сильную сторону, их суперспособность футболистов. Им нужно было с самого начала проявить характер.

— Среди соперников были и женщины — гимнастка Дарья Нагорная, боец ММА Ирина Алексеева, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина. Было ли вам сложно соревноваться с ними?

— Некоторые девушки оказались сильнее, чем пацаны. Хотя сначала мне было немного странно, что девушки будут бороться наравне с мужчинами. В моем менталитете это не укладывается, мне как-то не по себе. Но женщины показали, что они сильнее, чем мужчины думают. Я считаю достойным то, что они соревновались с мужчинами на равных.

— В третьем выпуске в проекте начали появляться заговоры, когда двое могли договориться, чтобы «слить» третьего. Как к этому отнеслось большинство участников?

— Большинство к этому отнеслось негативно, нехорошо. Мы пришли честно соревноваться. И лично для меня победа в заговоре была бы поражением. Я не мог бы радоваться этой победе.

— На что потратите приз в размере 10 млн рублей?

— Я сразу сказал, что если выиграю, потрачу деньги на благо, на помощь тем, кому она нужна, на что-то полезное. То есть не на материальные свои желания.

— Как оцените задания, придуманные искусственным интеллектом?

— Это супер! Это уровень! Самые крутые испытания, самый высокий уровень, просто фантастика, 10 из 10! Очень креативно придумали, ломали голову, как это сделать. Я такого не ожидал. Вообще это все было справедливо, честно, ставка именно на спорт. Хочу сказать огромное спасибо всему коллективу, который работал над проектом.

— Вы уже участвовали ранее в подобном проекте — «Русский ниндзя», где ведущим был Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом). Каково вам было взаимодействовать с ним в качестве ведущего?

— Если честно, когда я пришел на проект, вообще не знал, кто такой Моргенштерн. Мне только там сказали, что это крутой модный певец. Если честно, никак особо не взаимодействовал с ним.

«После церемонии открытия пропало желание следить за Олимпиадой»

— Накануне завершились Олимпийские игры в Париже. Следили ли вы за соревнованиями, болели за россиян?

— После церемонии открытия вообще пропало желание следить за Олимпиадой. Не понял, что они хотели всем сказать и что пропагандировать.

— Поскольку вы показали прекрасную физическую форму и обошли олимпийских чемпионов на шоу, не хотели бы вы профессионально заняться каким-либо спортом и попробовать принять участие в Играх?

— Мне тренеры часто говорили, что у меня большой потенциал и что я вполне мог бы дойти до Олимпиады, например, в какой-нибудь борьбе. Но я не могу сосредоточиться на одном виде спорта, мне интересно пробовать разное. Возможно, все-таки займусь.

— В Париже отменяли тренировки в Сене из-за сильного загрязнения, но официальные соревнования все-таки провели, после чего некоторые спортсмены заболели. Вы бы согласились нырять в грязную реку, чтобы побороться за медаль?

— Если я представляю страну, защищаю честь страны, и если это очень важно, то да, согласился бы. Тем более у меня хорошая иммунная система, меня никакая зараза не берет!

— Вы работаете каскадером, но обошли подготовленных атлетов. Ваша работа сложнее, чем профессиональный спорт?

— Каскадеры не смотрят на себя как на спортсменов. Они очень расслаблены. Но я себя прокачиваю, чтобы быть лучше всех. Не только чтобы в кино делать трюки, а чтобы уметь все. Сила, ловкость, умение драться — все это нужно. У меня хорошая подготовка в скалолазании — я без страховки этим занимаюсь, борьба, кикбоксинг, капоэйра, бои ММА. Максимальный арсенал.

— Смотрели ли вы фильм «Каскадеры» с Райаном Гослингом? Насколько он отражает действительность?

— Да, конечно, я посмотрел. Как и в любом фильме, там есть художественный вымысел, но очень многое показано правдиво! Зависть, ревность, вот эти все ситуации есть в реальной жизни, даже у нас в России. Каскадеры ведь работают за кадром, но часто именно они — легенды. Так что в целом много правды в этом фильме.