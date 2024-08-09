«В России самые крутые спортсмены»: Далалоян — об Олимпиаде в Париже и шоу «Титаны» Гимнаст Далалоян: российские спортсмены смогут бороться за медали на Играх-2028

Олимпийский чемпион Токио-2020 и трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян в беседе с «Газетой.Ru» поделился впечатлениями от Олимпиады в Париже, заявил, что Россия будет претендовать на золото на Играх в Лос-Анджелесе — 2028, а также рассказал, как сумел завоевать две медали на Играх БРИКС одновременно с участием в тяжелейшем спортивном шоу «Титаны» на ТНТ, финал которого состоится в воскресенье, 11 августа.

«Иногда приходилось просто зубами удерживаться на проекте»

— Вы приняли участие в масштабном реалити-шоу «Титаны» на ТНТ, где 99 сильнейших людей России, включая множество олимпийских чемпионов и чемпионов мира, соревновались за 10 млн руб. Такой солидный призовой фонд добавлял нервов в борьбе или поднимал мотивацию?

— Безусловно, «Титаны» — это масштабный и сильный проект. Выкладываться мне пришлось на максимум, на все 250%. Призовой фонд добавлял мотивации, заставлял стараться чуточку больше. Искусственный интеллект придумывал очень интересные испытания, зачастую с ними было трудно справиться. Иногда приходилось просто зубами удерживаться на проекте.

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— Каково вам было бороться с футболистами Романом Павлюченко и Дмитрием Сычевым? В чем была их сильная сторона?

— Очень жаль, что эти спортсмены недолго продержались на проекте. Мне кажется, если бы первые испытания были направлены на ноги, были скоростными, то Рома и Дима остались бы подольше. Но ребята и так хорошо проявили себя, показали бойцовский характер, это немаловажно. Как, кстати, и боксер Денис Лебедев. Во многих испытаниях я не ожидал от него таких результатов: он проявлял мужской, крепкий, закаленный характер. Но в одном из испытаний ему немного не хватило баланса, гимнастической подготовки.

close 100% Пресс-служба ТНТ

— В шоу также участвовали звезды, которые не занимались профессионально спортом. Например, певец Влад Соколовский. Какое впечатление на вас произвели его выступления?

— Я бы отметил любовь к спорту вообще всех участников проекта. Все бились, все выкладывались на максимум и показывали высокий уровень подготовки. У нас в стране действительно самые крутые спортсмены.

«Будем претендовать на медали Олимпийских игр — 2028»

— На данный момент последний турнир, на котором вы выступали, это Игры БРИКС. Вы завоевали серебро в упражнении на кольцах и в личном многоборье. Остались ли вы довольны выступлением или рассчитывали на большее?

— Игры БРИКС — это действительно хорошие соревнования, первые международные за последние три года. Это и есть мотивация готовиться хорошо — международный статус добавляет важности. Тренироваться пришлось одновременно с подготовкой и участием в «Титанах» — это было непросто. Именно по этой причине пришлось сняться с Кубка России, так как на эти два старта было потрачено много сил.

Но результатом Игр БРИКС я доволен. Жаль, что в этом году перенесли Игры дружбы (изначально соревнования должны были состояться осенью 2024 года, но их отложили на 2025 год. — «Газета.Ru»).

— Вы упомянули, что решили сняться с Кубка России. Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко объяснила это тем, что были перенесены Игры Дружбы и теперь у спортсменов не осталось мотивации готовиться. Есть ли в этом доля правды?

— Как я уже много раз говорил, спорт — это моя жизнь, и мне не приходится искать дополнительную мотивацию, чтобы тренироваться. Я люблю это делать, люблю спорт, именно это мною движет.

— Если нас допустят на Игры-2028 в Лос-Анджелесе, Россия будет претендовать на золото в спортивной гимнастике?

— Я думаю, что, если мы начнем работать в усиленном режиме, то, конечно же, будем претендовать на медали. У нас растут перспективные, интересные гимнасты, которые показывают разнообразную программу. С такими ребятами можно конкурировать на Олимпийских играх.

— Следили ли вы за спортивной гимнастикой на Играх в Париже? Как оцените итоги соревнований?

— Я в прямом эфире смотрел только командный финал у мужчин. Эти соревнования показали, что спортивная гимнастика — очень интересный вид спорта. Борьба была сильной — особенно на последних двух снарядах. Финал получился непредсказуемым, это добавило интереса (победу одержала Япония с результатом 259,594 балла, на втором месте оказался Китай — 259,062, а на третьем — США с результатом 257,793 балла).