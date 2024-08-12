Актер Том Круз на церемонии закрытия летних Олимпийских игр в Париже, 12 августа 2024 года

Том Круз прыгнул с крыши, рояль парил в воздухе: как закрылась Олимпиада Церемония закрытия Олимпийских игр завершилась в Париже

На стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени завершилась церемония закрытия XXXIII летних Олимпийских игр. Пятиколечный флаг был спущен с флагштока, олимпийский огонь — погашен, и эстафета была передана столице следующих Игр — Лос-Анджелесу. «Газета.Ru» — о том, как прошло закрытие парижской Олимпиады.

Обошлось без скандалов

В отличие от церемонии открытия Игр, вызвавшей неоднозначную реакцию в обществе, закрытие Олимпиады прошло в классическом формате — на большом стадионе, где спортсмены получили возможность по-настоящему в хорошем смысле «оторваться» под песни популярных исполнителей и отдохнуть от соревновательной суеты, а болельщики — в ограниченном пространстве насладиться театрализованным шоу.

Лейтмотивом представления в чаше «Стад де Франс» стала безграничная дорога к ценностям Олимпиады. Сказочный путешественник, чей образ был вдохновлен духом свободы, духом Бастилии и знаменитым «Вояджером-1», смог пройти путь от Древней Греции до наших дней, завершив его у символа Игр — пяти олимпийских колец.

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Наиболее эффектной частью этого шоу стало выступление популярного французского пианиста и композитора Алена Рошема, исполнившего музыкальный фрагмент шоу, находясь прямо в воздухе вместе с роялем.

Французы подчеркнули гендерный паритет ОИ-2024

На парижской Олимпиаде впервые в истории было достигнуто равное участие в соревнованиях между мужчинами и женщинами. Чтобы дополнительно придать значимость этому событию, организаторы поставили в заключение олимпийской программы награждение в женском марафоне.

Медали спортсменкам вручили глава МОК Томас Бах и президент World Athletics Себастьян Коу. Золото получила представительница Нидерландов Сифан Хассан, серебро — эфиопка Тигст Ассефа, бронзу — кенийка Хеллен Онсандо Обири.

Олимпийский парад продлился 20 минут — несколько тысяч атлетов прошли круг почета на самом большом стадионе Франции. В церемонии приняли участие и россияне — тренер сборной Китая по художественной гимнастике, олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк даже успела попасть в кадр трансляции и махнуть в объектив китайским флагом.

Длительная по продолжительности церемония довольно быстро наскучила собравшимся на стадионе атлетам. Олимпийцы штурмом взяли сцену во время первой музыкальной паузы, из-за чего организаторам пришлось в спешке придумать решение этой ситуации.

К счастью, спортсменов удалось вернуть на свои места, и шоу продолжилось согласно утвержденному расписанию.

Снуп Догг и Билли Айлиш не доехали до Парижа

Официальные лица Олимпийских игр отчитались о проделанной работе и поблагодарили всех, кто помогал или был соучастником мероприятия. Глава оргкомитета Игр-2024 Тони Эстанге поблагодарил спортсменов, болельщиков, МОК, полицию и волонтеров, а президент МОК Томас Бах назвал ОИ-2024 «Играми новой эры» и заявил, что «Олимпиада, хоть и не способна создать мир, но способна создать культуру мира».

После этого олимпийское знамя было спущено с флагштока стадиона. За ним спустился Том Круз, причем сделав это с крыши стадиона! Затем популярный голливудский актер поприветствовал атлетов и умчал за периметр арены на байке, запустив эстафету Игр Лос-Анджелесу, который в 2028 году примет следующую летнюю Олимпиаду.

Для публики на побережье Тихого океана выступили Red Hot Chili Peppers, Билли Айлиш, Снуп Догг и Dr. Dre. Правда, выступление артистов было записано заранее, что крайне расстроило всех собравшихся на трибунах «Стад де Франс». Никто из вышеперечисленных музыкантов так и не посетил Париж минувшим вечером.

Финал церемонии, как это обычно и бывает, оказался трогательным — на стадионе появился четырехкратный золотой медалист ОИ-2024 Леон Маршан, несший в руках лампадку с олимпийским огнем. Вместе с Томасом Бахом и спортсменами с разных континентов (Михаином Лопесом, Синди Нгамбой, Тедди Риннером, Эммой Маккион, Сунь Инша) французский пловец задул огонь, ознаменовав тем самым завершение XXXIII летних Олимпийских игр.

Закончилось все исполнением песни My way — во время последних аккордов над стадионом прогремел яркий салют.