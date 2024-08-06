Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов во время выступления на тему: «Искусство побеждать: как побороть страх поражения» в рамках II просветительского марафона «Новое Знание», 2021 год

Долги свыше 300 млн: у Хабиба арестовали семейный дом и дорогой автопарк Mash: судебные приставы арестовали имущество Нурмагомедова на 79 млн рублей

Знаменитый боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой свыше 300 млн рублей, в связи с чем был наложен арест на его имущество, включая семейный дом и дорогой автопарк. Ранее уже были закрыты несколько фирм Нурмагомедова, а также заблокированы счета его бойцовского промоушена — Eagle FC.

Хабиб задолжал ФНС 302 млн

Имущество бывшего непобежденного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова на сумму 79 млн руб. было арестовано. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Арест наложен из-за задолженностей спортсмена перед Федеральной налоговой службой. Общая сумма долга — порядка 302 млн руб.

По неподтвержденной информации, среди арестованного семейный дом Хабиба в Дагестане и несколько автомобилей, стоимость самого дорогого из которых — Ferrari California T — около $300 тыс.

Это не первая мера в отношении Нурмагомедова из-за его долгов. По данным источника, ранее были заблокированы счета промоушена Хабиба — Eagle FC, благотворительного фонда спортсмена, а также его личные счета. Кроме того, были закрыты несколько его фирм из-за недостоверных сведений в документации.

Подчеркивается, что сейчас Нурмагомедов в Дубае. Ожидается, что в ближайшее время он вместе с командой вернется в Дагестан. Сам спортсмен пока не прокомментировал арест своих активов.

Поддерживал брата на турнире в ОАЭ

Прославленный боец поехал в ОАЭ, чтобы сопровождать своего троюродного брата Умара Нурмагомедова. Тот в рамках главного события турнира UFC on ABC 7 в Абу-Даби встречался со вторым номером рейтинга UFC в легчайшем весе — американцем Кори Сэндхагеном.

Бой закончился победой Умара Нурмагомедова единогласным решением судей. Хабиб заявил о том, что его брат значительно спрогрессировал.

«Я лично считаю, что вчерашняя победа — это победа всей нашей команды, которая присутствовала на сборах. Все видели, через что мы прошли и как мы прошли. Для них это был урок в ментальном плане. Вчера Умар вырос, и вместе с ним выросла вся наша команда — как физически, так и психологически.

Умар, тебе спасибо, что выдержал давление и передал эстафету, это было важно для всей команды», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Трамп назвал Хабиба любимым бойцом

При этом сам Хабиб, несмотря на завершение карьеры, остается спортсменом, неизменно привлекающим внимание. Так, на комплименты в его адрес не поскупился кандидат в президенты США Дональд Трамп.

«Мой любимый боец — Хабиб. Как он хорош!

Его рекорд — 29 побед и ни одного поражения. Кажется, он не проиграл даже ни одного раунда», — заявил Трамп.

На это отреагировал извечный противник Хабиба, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор. В соцсети Х он в свойственной ему издевательской манере высказался о словах Трампа.

«Вонючая толстая горная обезьяна с инцестуозных гор Дагестана — ваш любимый боец UFC? Ух ты. Ужасно», — написал Конор.

Взаимоотношения Хабиба с Трампом становились поводом для критики в адрес российского спортсмена. Так, они пересеклись на турнире UFC 302, и Хабиб попросил политика в случае избрания на пост президента США прекратить конфликт в Палестине.

На Нурмагомедова ополчились многие россияне, упрекнув его в том, что он ни словом не упомянул СВО. Здесь, впрочем, стоит отметить, что просьба Хабиба в отношении Палестины попала на видео, но доподлинно неизвестно, о чем еще он говорил с Трампом за кадром.