Крест на спорте и операция: чемпион России по боксу заступился за ребенка и лишился глаза в драке SHOT: чемпион РФ по боксу Двали заступился за мальчика и лишился глаза в драке

Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали был избит толпой неизвестных в Феодосии. Он пытался защитить подростка, на которого накинулись примерно 15 мужчин. В итоге Двали получил травму глаза, несовместимую с дальнейшей спортивной карьерой. В ближайшее время его ждет операция. При этом агрессоры предлагали спортсмену деньги, чтобы «замять» инцидент.

Инцидент произошел в Феодосии ранним утром 28 июля. Член национальной сборной по боксу, чемпион России 2022 года, бронзовый призер чемпионата мира — 2023 и чемпион Европы — 2024 Дмитрий Двали прибыл в прибрежный город Крыма, чтобы провести мастер-класс для юных спортсменов.

Его сопровождал катмен — специалист, который приводит в порядок спортсменов на ринге, оказывая им экстренную медицинскую помощь. Также с Двали прибыл его 21-летний брат Юрий, тоже профессиональный боксер и победитель на всероссийских соревнованиях.

Молодые люди решили выйти на утреннюю пробежку по набережной и около 6:30 утра возвращались в отель. По информации Telegram-канала SHOT, в этот момент они наткнулись на компанию из примерно 15 мужчин, которые били подростка ногами по голове и спине.

Двали и его спутники решили заступиться за мальчика и попробовали урегулировать конфликт, призвав нападавших успокоиться. Однако вместо этого мужчины переключились на спортсменов.

Как рассказал Telegram-каналу Readovka Юрий Двали, к драке вскоре присоединились охранники из соседнего заведения, которые встали на сторону агрессоров. Дмитрий Двали не смог сопротивляться большому числу соперников, которые окружили его и избили.

Несовместимые со спортом травмы

Неизвестные разбили чемпиону Европы нос и орбитальную кость, в которой располагается глазное яблоко. При этом сам орган зрения был так сильно поврежден, что боксер больше никогда не сможет им нормально пользоваться.

Врачи постараются сохранить глаз, чтобы Двали смог видеть хотя бы силуэты и различать свет и тень. Если им это не удастся, чемпиону России придется вставить протез.

Спортсмена экстренно доставили в Москву и готовят к первой операции. По информации ТАСС, второй глаз Двали также поврежден, но боксер может им видеть.

Сам Двали заявил SHOT, что будет вынужден завершить карьеру в боксе. Чемпион Европы также предположил, что зрение на втором глазу начнет сильно садиться из-за того, что вся нагрузка будет приходится только на него.

Подобные сложности со зрением и травма орбитальной кости несовместимы с выступлением в единоборствах, где спортсмены постоянно получают удары по лицу и в другие части головы.

При этом травмы получил и катмен Двали: нападавшие сломали ему руку, раздробив кость. Врачи уже провели операцию и вставили ему спицу для ровного срастания костей.

Как агрессоры пытались «договориться»

Двали обратился в полицию с заявлением на избивших его мужчин. В отделе МВД России по Феодосии возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК — «Хулиганство». Злоумышленники могут получить до семи лет лишения свободы.

Четверо нападавших уже задержаны, двое находятся под подпиской о невыезде. По информации Readovka, несколько агрессоров пытались решить вопрос, предложив деньги Двали и его катмену, однако те отказались идти на сделку. Насколько известно на данный момент, избиваемый подросток выжил благодаря вмешательству боксеров.

Главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов заявил, что собирался скоро провести сборы с Двали и не может поверить в произошедшее.

«Я не знаю подробностей ситуации, сейчас нахожусь на сборах. Пытаюсь связаться с личным тренером Дмитрия. Уму непостижимо, что такое случилось, тем более что мы на сбор с ним собирались», — сообщил Фархутдинов «Матч ТВ».

Двали имел все шансы выступить на следующих летних Олимпийских играх в случае допуска российских спортсменов и побороться за медаль в легчайшей весовой категории.

23-летний уроженец города Пугачева из Саратовской области быстро стал мастером спорта международного класса и завоевал немало медалей на мировом уровне — в том числе на чемпионате мира и Европы. В 2024 году он взял золото Кубка России. Теперь этот титул станет последним достижением Двали в боксе.