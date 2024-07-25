«Бах, подавай в отставку»: Кремлев приступил к сбору жалоб на главу МОК Глава Международной ассоциации бокса Кремлев призвал Баха к отставке

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев инициировал расследование против главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев выразил надежду, что МОК понесет юридическую ответственность, а президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе пожелала, чтобы Бах покинул свой пост.

«Бах, подавай в отставку!»

Президент IBA Умар Кремлев призвал главу МОК Томаса Баха к отставке. Он сообщил, что инициирует расследование против Баха и его деятельности.

«Мы запускаем общественное расследование против Томаса Баха и его команды c фиксацией всех нарушений МОК в отношении спортсменов.

Каждый спортсмен может прислать свои жалобы на почту, которая указана в открытом письме Руководству МОК, Национальным Олимпийским комитетам и всем членам спортивного сообщества. Бах, немедленно подавай в отставку!» — написал Кремлев в своем Telegram-канале.

Во вторник, 23 июля, МОК исключил IBA из списка признанных организаций на проходящей в Париже сессии. Членство IBA в МОК было приостановлено еще в 2019 году из-за вопросов управления, финансов, судейства и этики. При этом бокс был сохранен в программе летних Олимпийских игр — 2020, турнир был проведен специальной комиссией МОК. На предстоящей Олимпиаде в Париже, которая состоится летом 2024 года, бокс также будет присутствовать, однако состязания вновь будут проведены не под эгидой IBA.

«Всем уже надоел этот цирк»

IBA была одной из немногих международных спортивных организаций, которая, вопреки рекомендациям МОК, не отстраняла россиян от соревнований под своей эгидой и разрешала им выступать под национальным флагом. Кремлев и ранее неоднократно критиковал Баха, заявляя о коррупции в МОК. В августе 2023 года в интервью «Чемпионату» он назвал МОК цирком.

«Сегодняшнее руководство Международного олимпийского комитета полностью дискредитировало себя и потеряло уважение у всего спортивного сообщества. Их поведение похоже на собственную частную лавочку, именно руководства.

У нас нет проблем с олимпийским движением, олимпийской семьей. Есть проблемы с персоналиями, которые сидят в руководстве.

Уверен, что в ближайшее время это прекратится. Всем уже надоел этот цирк», — сказал тогда Кремлев.

«Общественные девиации МОК по барабану»

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев поддержал инициативу Кремлева. Он подчеркнул, что речь идет об общественном расследовании — то есть, о сборе информации от тех, кто пострадал от неправомерных действий МОК.

Соответственно, в дальнейшем, если начнутся судебные разбирательства, то либо Кремлев, либо организация, созданная с этой целью, будет представлять всех пострадавших и юридически предъявлять МОК претензии.

«Я за то, чтобы осуждать. Желательно, чтобы МОК понес и юридическую ответственность. С точки зрения общественных девиаций МОК это все абсолютно по барабану.

Сами действия МОК говорят о том, что ему на это все наплевать, мягко говоря. Он делает свое дело.

Западный мир больше рассуждает с юридической позиции. Он боится только юридических последствий. Так выстроен этот мир, так они воспитываются с детства. Грубо говоря, человек или организация совершенно точно будет обманывать вас со спокойной душой, если понимает, что за это ничего не будет», — сказал Валуев «Советскому спорту».

«Кремлев — крутой мужик»

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, президент ФЛГР Елена Вяльбе выразила надежду, что по итогам расследования Бах покинет свой пост. Она похвалила Кремлева за то, что он начал разбирательство.

«Молодец, крутой мужик! Я поддерживаю его начинание.

Гадать на кофейной гуще не будем, конечно, но очень хотелось бы, чтобы это привело к реальным последствиям и он (Бах) ушел со своего поста», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Бах переизбран членом МОК

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. 18 июля 2024 года МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

На сессии МОК в Париже в преддверии старта Олимпиады Томас Бах был переизбран в качестве члена организации на восемь лет.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна.