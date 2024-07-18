В надежде на медали. На Олимпиаде выступят 15 спортсменов из России

Международный олимпийский комитет опубликовал полный список участников Олимпийских игр — 2024 в Париже из России. В него вошли 15 спортсменов, в том числе семеро теннисистов. Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова пояснила «Газете.Ru», что они не представляют Россию, поскольку выступают в нейтральном статусе.

Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал полный список участников Олимпиады — 2024 из России. В нейтральном статусе выступят 15 российских атлетов, список выглядит следующим образом:

Теннис: Даниил Медведев, Мирра Андреева, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер, Елена Веснина.

Велоспорт: Алексей Иванченко, Глеб Сырица, Тамара Дронова;

Гребля на байдарках и каноэ: Алексей Коровашков, Захар Петров, Олеся Ромасенко.

Плаванье: Евгений Сомов.

Прыжки на батуте: Анжела Бладцева.

Самая маленькая делегация в истории

Россия могла ожидать большего представительства на Играх, поскольку квот было порядка 50. Однако МОК допустил не всех, к тому же, кто-то не смог участвовать из-за травмы, а кто-то решил отказаться от участия. Отдельные федерации и вовсе не претендовали на участие в Олимпиаде, поскольку бойкотировали соревнования – в частности, борцы и дзюдоисты. Впрочем, борец Шамиль Мамедов все же до последнего допускал, что поедет в Париж, но получил травму.

Велосипедист Александр Власов, а также теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов сами отказались от поездки на Игры. Зато список российских мастеров ракетки и мяча в Париже пополнила опытнейшая Елена Веснина, которая была включена в заявку Международной федерации тенниса. Любопытно, что Веснина, Медведев и Александрова, а также велосипедистка Дронова и каноистка Ромасенко участвовали еще в прошлой Олимпиаде в Токио.

При этом Ромасенко настраивалась на поездку в Париж, но не обнаружила своего имени в списках участников. Она самостоятельно связалась с МОК и все же получила приглашение.

Таким образом, на Олимпийские игры – 2024 поедет самая маленькая делегация спортсменов в истории не только России, но и СССР: всего 15 человек. Вынесем за скобки Игры в Лондоне — 1908, в которых участвовали атлеты еще Российской империи, и тогда их было лишь шестеро.

«Трансляции Игр? Не тот случай и не то время»

Российским болельщикам придется постараться, чтобы понаблюдать за соревнованиями: телеканалы РФ отказались от покупки прав на трансляции Игр. В комментарии «Газете.Ru» депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заметила, что было бы странным тратить большие деньги на трансляции в условиях непростой ситуации в стране.

«Конечно, все хотят, чтобы наши спортсмены были идентифицированы как россияне. Наверное, именно поэтому у нас отказались от трансляций. Люди не поймут: в стране и так не самый легкий период, чтобы еще и выкидывать деньги за трансляции от МОК и показывать их по центральным каналам. Не тот случай и не тот время. Кому надо, все равно найдут трансляции в интернете», — сказала Журова.

«Россия не будет представлена на ОИ»

Парламентарий напомнила, что Россия на играх не будет представлена. Она подчеркнула, что болельщикам интереснее наблюдать за спортсменами, которые так или иначе идентифицируются со своей страной.

«Россия не будет представлена, на Играх выступят индивидуальные нейтральные спортсмены. К сожалению, им вообще никак нельзя связывать себя с Россией. Как только у них появится какая-то национальная атрибутика, их дисквалифицируют и отправят домой.

Мы всегда болели за наших, с флагом и гимном — желательно, чтобы они еще и выигрывали. Болельщицкий интерес всегда падал, если в какой-либо дисциплине мы занимали, условно, 20-е места. У болельщиков всегда все просто: выступают свои — болею за своих. Или смотрят отдельные дисциплины – я, например, всегда смотрю бег на 100 метров, и мне без разницы, кто там выступает. Это само по себе потрясающее событие, которое проходит вне политики, национального фактора. Это красота спорта, самая настоящая олимпийская дисциплина, дошедшая до нас из Древней Греции», — заключила Журова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В 2023-м организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.