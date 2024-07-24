Медали, которые мы потеряли. Кто из россиян выступит на ОИ-2024 за другие страны На Олимпиаде в составе других сборных выступят 63 россиянина

На Олимпийских играх — 2024 в Париже 15 российских спортсменов выступят в нейтральном статусе. Однако значительно больше россиян примет участие в соревнованиях в составах других сборных. «Газета.Ru» — о том, кто из них может претендовать на медали Олимпиады.

В общей сложности на парижских Олимпийских играх выступят 63 атлета российского происхождения, которые в силу тех или иных обстоятельств сменили спортивное гражданство и представляют другие страны. Разумеется, не все окажутся среди победителей и призеров Олимпиады, однако шансы некоторых из них выглядят весьма высокими.

25-летняя теннисистка родилась в Москве и первых успехов на больших кортах добилась под флагом России. Она доходила до полуфиналов юниорских турниров Большого шлема, а также выиграла два турнира Международной федерации тенниса (ITF) в парном разряде.

В 2018 году Елена перешла в сборную Казахстана, и уже в качестве представительницы этой страны продолжила покорять мировые вершины.

На данный момент пик ее карьеры — победа на Уимблдоне-2022.

В 2023 году она дошла до финала Australian Open, также дважды играла в четвертьфиналах «Ролан Гаррос». Сейчас Рыбакина занимает четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Александр Бублик — теннис, Казахстан

Бублик перешел под казахстанский флаг двумя годами раньше Рыбакиной. За Россию он выступал до перехода на взрослый уровень в 2016 году. При этом в юниорах спортсмен регулярно участвовал в «Больших шлемах» и входил в топ-20 сильнейших теннисистов мира.

В составе сборной Казахстана уроженец Гатчины Ленинградской области также добрался до второй десятки рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР): в мае 2024 года он установил личный рекорд, поднявшись на 17-ю строчку. На данный момент он занимает 25-е место. В активе Бублика – финал «Ролан Гаррос» в парном разряде и четыре титула АТР.

Родившийся в Нальчике Мусукаев выступал за Россию до 2019 года. К этому моменту он успел стать призером и победителем множества крупных турниров, включая Межконтинентальный кубок.

Однако самых больших высот он добился уже под флагом другой страны — Венгрии. В составе этой сборной карьера Исмаила резко пошла вверх: в 2019 году он стал третьим на чемпионате мира, год спустя занял второе место на Кубке мира по вольной борьбе.

А 2022 и 2023 годы стали высшей точкой для спортсмена: он выиграл чемпионат Европы и чемпионат мира соответственно.

Кроме того, Мусукаев квалифицировался и выступил на Олимпиаде, проходившей в 2021 году в Токио, однако там в число призеров не попал.

Дарья Варфоломеев — художественная гимнастика, Германия

Спортсменка родилась в Барнауле и в трехлетнем возрасте начала заниматься художественной гимнастикой, но, когда ей было 12 лет, семья переехала в Германию. Там она продолжила спортивную карьеру, тренируясь у знаменитой белорусской гимнастки Юлии Раскиной.

На взрослом уровне Дарья дебютировала в 2022 году, взяв бронзу Кубка мира в многоборье и в упражнениях с обручем, а также выиграла две серебряные награды с мячом и с лентой. Позже в том же году гимнастка впервые стала чемпионкой мира — она взяла золото первенства в Софии с булавами. На этом турнире она также стала обладательницей серебра в многоборье, в командном первенстве и в упражнениях с мячом, а за обруч получила бронзу.

Подлинным триумфом Варфоломеевой стал чемпионат мира — 2023 в испанской Валенсии. Там она стала лучшей во всех индивидуальных упражнениях и в личном многоборье.

А в командных соревнованиях в составе сборной Германии Дарья заняла второе место.

Алиса Ожогина — синхронное плавание, Испания

Родившаяся в Москве Ожогина выросла в Севилье и всю спортивную карьеру выступает за Испанию. Она представляла эту страну на Олимпиаде в Токио, однако там испанская команда не попала в число призеров.

Тем не менее, начиная с 2022 года, в копилке Ожогиной регулярно стали появляться награды крупнейших международных турниров. Так, она стала серебряным призером чемпионата Европы в Будапеште, в 2023 году завоевала две золотые медали Европейских игр и в том же году стала чемпионкой мира, выиграв турнир в японской Фукуоке. Год спустя она добавила к коллекции медалей золото чемпионата Европы.

Вахид Аббасов — бокс, Сербия

Аббасов — азербайджанец, но родился он в селе Александровка Самарской области и вплоть до 2021 года оставался гражданином России. В составе российской сборной спортсмен добился ряда значимых результатов, выиграв, в частности, молодежный чемпионат Европы — 2019. Получил звание мастера спорта России международного класса.

После смены спортивного гражданства на сербское Вахид покорил новые высоты: стал серебряным призером Европейских игр и чемпионом Европы, а также бронзовым призером континентального первенства.

Примечательно, что еще в 2018 году Аббасов вышел также на профессиональный ринг — и там остается непобежденным: он провел семь боев и одержал семь побед, три из которых — нокаутом.

Кто еще выступит на Олимпиаде — 2024

Австралия: Георгий Окороков (борьба), Лидия Яковлева (художественная гимнастика);

Азербайджан: Анна Башта (фехтование), Зелим Коцоев (дзюдо), Осман Нурмагомедов, Магомедхан Магомедов (оба — борьба);

Албания: Зелимхан Абакаров, Ислам Дудаев, Чермен Валиев (все — борьба);

Бахрейн: Аскербий Гербеков (дзюдо), Ахмед Тажудинов (борьба);

Болгария: Магомед Рамазанов (борьба);

Греция: Даурен Куруглиев (борьба);

Дания: Турпал-Али Бисултанов (борьба);

Израиль: Миша Зильберман (бадминтон), Михаил Яковлев (велоспорт);

Испания: Полина Березина (художественная гимнастика);

Италия: Екатерина Антропова (волейбол);

Казахстан: Александр Шевченко, Юлия Путинцева (все — теннис), Юсуп Батырмурзаев (борьба);

Кипр: Елена Куличенко (легкая атлетика), Вера Туголукова (художественная гимнастика);

Киргизия: Сардана Трофимова (легкая атлетика), Айаал Лазарев (борьба);

Ливан: Карамноб Сагаипов (дзюдо);

Молдавия: Сергей Маргиев, Залина Маргиева (оба — легкая атлетика), Алиса Глинка (конный спорт);

ОАЭ: Арам Григорян, Джафар Костоев (оба — дзюдо);

Северная Македония: Владимир Егоров (борьба);

Сербия: Николай Пименов (академическая гребля), Лев Корнеев (тхэквондо), Георгий Тибилов, Александр Комаров (оба — борьба);

Словакия: Таймураз Салказанов (борьба);

Словения: Екатерина Веденеева (художественная гимнастика);

Таджикистан: Виктор Рассадин (борьба);

Узбекистан: Ольга Забелинская (велоспорт), Игорь Мялин (прыжки в воду), Илья Сибирцев (плавание), Анна Пракатень (академическая гребля), Алисэ Фахрутдинова (современное пятиборье), Джабраил Шапиев, Рустам Ассакалов, Разамбек Жамалов (все — борьба);

Украина: Максим Таловеров (футбол), Алена Кривицкая (фехтование), Алена Костевич (стрельба);

Франция: Анастасия Баяндина (синхронное плавание), Анастасия Кирпичникова (плавание), Варвара Грачева (теннис);

Хорватия: Елена Облова (парусный спорт), Константин Харьков (водное поло).

Чехия: Соня Артамонова (спортивная гимнастика), Артур Омаров (борьба).