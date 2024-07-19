Грязная Сена, «клетки» и забастовка артистов: что угрожает проведению Олимпиады

Церемония открытия Олимпийских игр – 2024 оказалась под угрозой срыва из-за забастовки артистов, участвующих в шоу. В беседе с «Газетой.Ru» серебряный призер Олимпиады, глава Московской федерации плавания Евгений Коротышкин назвал причиной проблем политическую подоплеку Игр и миграционный кризис во Франции. Рассказываем, что угрожает проведению Олимпиады и чем недовольны местные жители.

Церемония открытия Игр может сорваться

Церемония открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже оказалась на грани срыва из-за забастовок артистов, которые задействованы в мероприятии. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на Союз артистов-исполнителей Франции (SFA).

Причиной забастовок названы недовольство условиями труда, неравенством в обращении и отсутствием социального диалога во время подготовки к мероприятию.

«Сейчас идут генеральные репетиции церемоний, и мы с сожалением вынуждены объявить о подаче уведомления о забастовке на шоу 26 июля 2024 года, а также на следующих репетициях церемоний открытия Паралимпийских игр», — заявили в организации.

В церемонии должны принять участие 3000 артистов и 400 танцоров. Ожидается, что шоу состоится на Сене, по главной реке Парижа пройдет парад лодок, символизирующих страны-участницы Игр. Однако теперь представление может не состояться.

«Условия труда не соответствуют олимпийскому девизу»

«На всех улицах Парижа можно увидеть олимпийский девиз — «быстрее, выше, сильнее — вместе!». Но наши условия труда не обсуждались с нами и оказались далеко не лучшими. Мы констатируем, что в обращении с нами демонстрируется вопиющее неравенство, а во время подготовки к церемониям нет социального диалога», — говорится в сообщении SFA.

Оргкомитет Игр опубликовал ответное заявление.

«Мы очень серьезно относимся к условиям работы всех тех, кто способствует успеху Игр. Мы связались с компанией, ответственной за подбор артистов для церемонии открытия, чтобы подтвердить действующий уровень условий трудоустройства. Нам подтвердили, что при подписании коллективного договора строго соблюдалось законодательство. Кроме того, вознаграждение артистов превышает минимальный порог, предусмотренный коллективным договором. Гонорары зависят от их ролей, как и в любой постановке», — отмечает оргкомитет.

Подчеркивается, что организаторы Игр привержены диалогу и конструктивному обсуждению всех вопросов. На данный момент не уточняется, пришли ли стороны к компромиссу.

«Организаторы включили политическую повестку»

Серебряный призер Игр-2012, президент Московской федерации плавания Евгений Коротышкин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что проблемы Олимпиады изначально связаны с тем, что парижские Игры проходят в условиях политической повестки.

«Слишком много интриг и каких-то несогласий возникло по причине того, что организаторы Олимпиады включили политическую повестку — таково мое мнение.

Все-таки Пьер де Кубертен завещал, что спорт должен быть вне политики, и на время проведения Олимпийских игр любые противоречия должны прекратиться, и в стране, где проходят Игры, должен править чистый спорт, без каких-либо споров и лозунгов», — сказал он.

Эксперт напомнил о дисквалификацию сербского пловца Милорада Чавича, который вышел на старт в футболке с политическим лозунгом, и согласился с тем, что политические высказывания спортсменов должны влечь за собой отстранение от соревнований. «Сейчас же каждая собака пытается кричать свои лозунги и выставлять вперед свое мнение на этих Олимпийских играх», — посетовал Коротышкин.

Кроме того, эксперт напомнил о политике Франции, которая привела к миграционному кризису и росту преступности. Он подчеркнул, что сейчас в Париже безопасность находится на невысоком уровне.

«Сейчас для меня Олимпиада — это какой-то сюр. Спортсмены не могут думать о результате, организаторы не понимают, каких правил они должны придерживаться, МОК принимает политические решения. В любом случае, Олимпиада — это важнейшие соревнования для каждого спортсмена. И мы все равно будем ее смотреть, как бы ни складывалась судьба этих Игр», — сказал Коротышкин.

Кишечная палочка в Сене и антибиотики

Между тем, предметом бурных дискуссий остается проведение водной части Олимпийской программы в бассейне Сены в черте Парижа. Еще в 1923 году в реке запретили купание из-за высокого уровня загрязненности, и за последующие 100 лет запрет отменен не был. На дне реки оседали мусор и отходы из городских канализаций, которые в период дождей сливались в Сену без предварительной очистки.

В 1988 году будущий президент Франции, а тогда мэр Парижа Жак Ширак, пообещал сделать Сену пригодной для купания к 1994 году. Но по факту очистительные работы начались лишь в 2022 году — через три года после того, как не стало самого Ширака.

На данный момент на очищение главной водной артерии Парижа ушло порядка €1,4 млрд. Однако все труды обесценились, когда в мае в Сену попало 50 тонн сточных вод из-за поломки насосов на одной из очистительных станций. И сейчас эксперты утверждают: уровень загрязненности реки и наличие бактерий, в том числе кишечной палочки, превышают допустимую норму.

Чтобы опровергнуть популистские высказывания, чистоту Сены решили на личном примере подтвердить первые лица Франции: искупаться в центре Парижа пообещал даже президент страны Эмманюэль Макрон. Впрочем, он до сих пор этого не сделал, делегировав купание министру спорта Амели Удеа-Кастере и мэру Парижа Анн Идальго.

Женщины совершили показательные заплывы в плотных гидрокостюмах в присутствии строго ограниченного количества аккредитованных журналистов. Подробностей об их последующем состоянии здоровья не сообщается.

«Роспотребнадзора на них нет»

А спортсмены, которым предстоит соревноваться в водах Сены, готовятся к этому каждый по-своему. Так, олимпийская чемпионка 2016 года в плавании на открытой воде Шарон ван Раувендал заявила, что перед заплывом примет антибиотики для предотвращения диареи. Евгений Коротышкин заметил, что в такой ситуации многое зависит от индивидуальных особенностей организма.

«Нашего Роспотребнадзора на них нет… Естественно, перед любым стартом делается забор воды, делаются тесты на предмет какой-либо заразы в воде. Сена — это проточная река, которая проходит через город. Я уверен, что загрязнения достаточно велики, чтобы спортсменам плыть в этой воде.

Я участвовал в соревнованиях по триатлону в Мякинино, плыл по Москва-реке, и ничего со мной не случилось. Многое зависит от иммунитета человека, от того, в каком физическом состоянии он находится. Некоторые хлебнут воды и потом будут болеть. Кто-то заранее принимает антибиотики перед тем, как залезть в воду. Но я уверен, что организаторы Игр все-таки взвесили все «за» и «против», наверняка тесты воды показывали допустимые значения. Навряд ли произойдет что-то плохое», — заключил Коротышкин.

«Мы как звери в клетке»

Недовольны ходом подготовки к Олимпиаде и местные жители. Их негодование вызвало решение организаторов установить по всему Парижу 44 тысячи ограждений для обеспечения безопасности церемонии открытия. Она состоится через неделю, но прямо сейчас ограждения доставляют огромный дискомфорт простым парижанам, вынужденным ежедневно пробираться через эти баррикады, перекрывающие тротуары и велодорожки, по своим делам.

«В какие-то дни мы просто не можем выйти на улицу. Это просто ад, мы словно звери в клетке, это неуважительно», — цитируют местные СМИ слова жительницы Парижа.

Ожидается, что барьеры начнут постепенно снимать на следующий день после церемония открытия. Но едва ли это произойдет моментально.

«Никакой жвачки на посту»

Ограничения коснулись даже представителей органов правопорядка. Очевидно, что сотрудники полиции должны быть спокойны и собраны, чтобы на должном уровне обеспечивать безопасность участников и гостей соревнований. Однако в МВД Франции решили довести это до абсолюта. Глава ведомства Жеральд Дарманен уточнил, чего полицейские должны избегать, чтобы не вредить имиджу страны.

«Никакой жвачки. Не смотрим в мобильные телефоны, здороваемся с людьми и сохраняем спокойствие в любых обстоятельствах. Достаточно одного-двух человек, которые поведут себя нехорошо, чтобы это сразу попало в заголовки газет.

Мы все заботимся о репутации. Будьте вежливыми и улыбайтесь, не бывает возможности произвести хорошее впечатление во второй раз», — цитирует Дарманена портал 20minutes.fr.