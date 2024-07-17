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Как выглядит Париж накануне Олимпиады

Мэр Парижа Идальго искупалась в Сене перед Олимпийскими играми

Олимпиада пройдет в Париже впервые за 100 лет. На подготовку у города было около семи лет, его выбрали столицей Игр-2024 в сентябре 2017 года. При этом мэр Парижа Анн Идальго зимой признавалась, что некоторые проблемы так и не удалось решить (с транспортом и огромным числом бездомных на улицах).

Особая фишка этой Олимпиады — многие соревнования пройдут в исторических местах. Например, турнир по фехтованию в Большом дворце, а баскетбол — на площади Согласия. Часть водных дисциплин запланированы прямо в Сене.

Для последнего властям пришлось потратить на очистку воды €1,4 млрд. Министр спорта Франции и мэр Парижа в июле даже искупалась в реке, чтобы доказать чистоту. Кроме того, в городе провели множество реконструкций.

«Последние недели Париж напоминает Москву под руководством Собянина... Из классных изменений – реставрация Эйфелевой башни буквально за три месяца, — описывает местная жительница из России Мария Троицкая. — Все говорят, что Париж не успевает подготовиться... Но я так устала от критики и пессимистичных прогнозов, что у меня есть уверенность: все успеют».

Летние Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа. Как выглядит город накануне соревнований — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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