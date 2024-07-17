МОК грозит США запретом проводить Олимпиады из-за «закона Родченкова»

США всерьез рискуют потерять право на проведение летних Олимпийских игр — 2028 в Лос-Анджелесе и зимних Игр в Солт-Лейк-Сити — 2034 из-за попытки применить «закон Родченкова». Об этом заявил член Международного олимпийского комитета и основатель WADA Ричард Паунд. Однако известный тренер Татьяна Тарасова считает, что США не потеряют право на проведение Олимпиады, поскольку это «огромная спортивная страна».

Учредитель и первый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA), который с 1978 года также является членом МОК, Ричард Паунд сделал громкое заявление через агентство Reuters.

Юрист утверждает, что США лишатся права на проведение летних и зимних Игр 2028 и 2034 года соответственно, если американские правоохранительные органы перейдут черту в расследовании допинга у китайских пловцов, которое они самовольно начали в обход WADA.

Американцы ссылаются на собственный «закон Родченкова», названный в честь скандального информатора WADA из России Григория Родченкова.

Этот закон был принят сенатом США в 2020 году и позволяет американцам осуществлять уголовное преследование нарушителей правил WADA по всему миру.

Если правоохранительные органы США посчитают, что физическое или юридическое лицо нарушило антидопинговые правила на крупном турнире с участием американских спортсменов, то они имеют право отправить обвиняемых в тюрьму на 10 лет либо назначить штраф: $250 тыс. для физлиц или $1 млн для юрлиц.

Однако этот национальный закон США идет вразрез с кодексом WADA и ставит под угрозу целостность мировой антидопинговой системы, считает Паунд.

Американцы пытаются диктовать свою волю другим странам, а также МОК и WADA, самовольно пересматривая результаты антидопинговых расследований и угрожая посадить в тюрьму некоторых спортсменов и чиновников.

Из-за этого руководство Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) даже заявило, что боится отправлять некоторых сотрудников на конгресс в США, поскольку они могут быть арестованы по «закону Родченкова».

«Вы уже видели это заявление ASOIF, в котором говорилось: «Ситуация серьезна, и США действительно могут быть отстранены от участия во многих соревнованиях», — заявил Паунд. — «Закон Родченкова» не соответствует антидопинговому кодексу WADA. Я предполагаю, что по этому делу пройдут слушания, и Соединенные Штаты будут признаны не соблюдающими требования WADA. А это означает, что они не смогут принять Олимпийские игры».

Паунд подчеркнул, что МОК с большой долей вероятности отложит принятие окончательного решения о том, что зимние Игры 2034 года пройдут в Солт-Лейк-Сити.

Изначально планировалось, что об этом объявят на следующей неделе в рамках конгресса МОК.

Паунд подчеркнул, что расследование США в отношении китайских пловцов — неправомерное, даже по «закону Родченкова».

Чтобы попасть под юрисдикцию США, нарушение антидопинговых правил должно состояться на крупном турнире с участием американцев. Под «крупным» подразумеваются соревнования с атлетами из трех других стран, помимо США.

«Если посмотреть на контекст, это было национальное соревнование — турнир внутри Китая, и в радиусе 6000 миль не было ни одного американца, — сказал Паунд. — Теперь они вдруг пытаются квалифицировать это как нарушение «закона Родченкова», и это даже выглядит плохо».

Что послужило причиной конфликта США и WADA

Масштабный конфликт США и Всемирного антидопингового агентства начался в апреле 2024 года.

Тогда американское издание The New York Times сообщило, что 23 китайских пловца незадолго до Олимпийских игр в Токио — 2020 сдали положительный тест на запрещенный триметазидин — тот самый препарат, из-за которого фигуристка Камила Валиева получила дисквалификацию на четыре года.

Однако WADA приняло объяснения китайской стороны о том, что триметазидин случайно попал в организм пловцов из-за бытового загрязнения, и допустило всех спортсменов до Игр.

В США посчитали, что WADA и Международный олимпийский комитет не справились со своей работой и начали собственное расследование, ссылаясь на «закон Родченкова». К делу подключилось Министерство юстиции и даже ФБР.

Президент Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) Брент Новицки был вызван в суд США для дачи показаний по делу о допинге китайских пловцов.

В России не верят в наказание для США

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что WADA не посмеет отобрать Олимпийские игры у США.

«США никто не лишит этого права, это огромная спортивная страна. Допинг не надо употреблять — тогда ничего не повлияет. Я сама работала в спорте высших достижений несколько десятилетий и могу сказать, что можно обойтись без допинга, обыгрывая всех», — сказала Тарасова в комментарии ТАСС.

Тренер отметила, что не будет радоваться, если США действительно потеряют право на проведение Игр, так как России эта Олимпиада все равно не достанется.

В таком же духе высказалась трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

«У каждой страны свои внутренние законы, пускай разбираются. Мы хотим посмотреть на это, наши разборки уже закончились. Уверена, что американцы не лишатся права проведения Олимпиады», — сказала Роднина «Матч ТВ».