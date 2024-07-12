«Олимпиада потеряла свое вековое предназначение»: интервью Светланы Мастерковой

Двукратная олимпийская чемпионка в беге, обладательница 23-летнего мирового рекорда Светлана Мастеркова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, почему отказывается смотреть Олимпийские игры в Париже, чем ее поразили съемки в шоу «Последний герой. Русский сезон» на телеканале ТВ-3 и почему она иногда выключает комментарии Дмитрия Губерниева.

«Отметила 50 лет марафоном»

— Вы являетесь двукратной олимпийской чемпионкой Атланты-1996, причем смогли добиться таких результатов после декрета и восстановления от травм. Как вам это удалось?

— Чтобы показать лучший результат в своей жизни, нужно, чтобы сложились пазлы судьбы, — и у меня получилось. В тот период прошло время сомнений, пустых хлопот, суеты и неоправданных действий, потому что тогда мне повезло найти соратника и единомышленника в таком нелегком деле, как легкая атлетика, – моего тренера Светлану Павловну Стыркину.

Я сосредоточилась на семье и ребенке, меня больше ничего не отвлекало, наступила душевная гармония. Я перестала суетиться, перестала бегать с легкими травмами, которые усугублялись и становились серьезными, и начала тщательно анализировать состояние своего здоровья.

— Вам 23 года принадлежал мировой рекорд в беге на милю (около 1,6 км) — 4.12,56 минуты. Лишь в 2019 году его побила голландка Хассан на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако, причем превзошла его всего на 23 миллисекунды. Что вы почувствовали, когда узнали об этом?

— Оба моих мировых рекорда были установлены после Олимпийских игр, когда организм уже выдал все ресурсы (в июле 1996 года Мастеркова выиграла две золотых медали в Атланте-1996, а в августе того же года установила два мировых рекорда. — «Газета.Ru»). Если попытаться сделать это до Игр, когда сил — вагон и маленькая тележка, рекорд можно улучшить. Так и получилось, когда Хасан побила мой мировой рекорд на 1 милю.

Но вообще я за процветание легкой атлетики, я не переживаю за потерю одного мирового рекорда. Я самодостаточна в этом вопросе! Я же понимаю, что у спортсменки это был самый главный старт в сезоне. Когда я побила предыдущий рекорд, я уже была олимпийской чемпионкой.

— Вам принадлежит мировой рекорд в беге на 1000 м, который держится с 26 августа 1996 года. Как вы думаете, сможет ли кто-нибудь когда-нибудь его побить?

— Сейчас делается все, чтобы в таблице мировых рекордов не было России, поэтому не удивлюсь, если его скоро побьет какой-то трансгендер.

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— Вы до сих пор участвуете в марафонах и пробегаете десятки километров. Благодаря чему вам удается сохранять такую форму?

— Просто у меня появилось больше времени на себя. Мне 56, и я сейчас в таком возрасте, что пора снова сложить пазл жизни, чтобы она была комфортна в будущем, — и я в этом преуспеваю.

50 лет я отметила марафоном! А второй марафон в жизни я пробежала в 55.

Думаю, так и буду жить, тренироваться и доказывать себе прежде всего, что выглядеть так, как ты хочешь, и быть здоровой и спортивной можно в любом возрасте.

— Вы несколько лет жили в Испании и, наверное, имели возможность жить и работать за рубежом. Почему решили вернуться в Россию?

— Я всю жизнь перемещаюсь по разным странам нашей планеты, и ни разу не возникало мысли где-то работать и жить в какой-то другой стране. Мне никогда и нигде не будет так комфортно и хорошо, как дома, на родине.

«Олимпиада потеряла свое вековое предназначение»

— Планируете ли вы смотреть Олимпиаду в Париже?

— Я не планирую смотреть эти международные соревнования. Для меня статус Олимпийских игр сейчас — это одно название. Их вековое предназначение утеряно.

— Ни одного россиянина не допустили до Игр в легкой атлетике. Глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что не допустит россиян, несмотря на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил им участвовать в нейтральном статусе. На ваш взгляд, в чем причина такого строгого отношения к россиянам именно в легкой атлетике?

— Причина одна — некомпетентность руководства олимпийского движения, несоблюдение олимпийской хартии о главной миссии Олимпийских игр.

— Недопуск на Игры и какие-либо международные соревнования сильно влияет на развитие легкой атлетики в России?

— На развитие легкой атлетики в России эта ситуация не повлияет — не дождутся! У нас появляются отличные соревнования, где лучшие спортсмены мирового уровня — а это именно спортсмены из России, — становятся более популярны, а значит, появляются спонсоры, и зрелищные соревнования, которые проводятся на высочайшем профессиональном уровне.

— Россияне будут участвовать в Играх только в теннисе, велошоссе, прыжках на батуте, гребле на каноэ и плавании. Интересно ли будет наблюдать за таким ограниченным количеством видов спорта?

— Это я могу комментировать только с ненормативной лексикой, а запас у меня приличный.

— Сергей Карякин говорил, что не осуждает спортсменов, которые выступают под нейтральным флагом, но сам отказывается, потому что будет чувствовать себя некомфортно. А как вы относитесь к нейтральному статусу наших спортсменов в последние годы? Понимаете ли тех, кто согласился выступать в таком качестве на Олимпиаде?

— Я не могу осуждать спортсмена, который рвется в бой, чтобы завоевать золотую медаль и показать всему миру, кто есть кто на этом поле боя, прославляя Россию.

— Спортсменам из Крыма, которые добровольно отказались от Олимпиады из-за запрета флага России, выплатят по миллиону рублей, сообщили в пресс‑службе главы республики. Что вы думаете о такой поддержке атлетов?

— Наши спортсмены не останутся и не остаются без поддержки государства — это один из примеров.

«Три столовых ложки гречки в сутки, холод, мокрая обувь и одежда»

— Недавно вы приняли участие в съемках шоу «Последний герой. Русский сезон» для телеканала ТВ-3, где вам приходилось выживать в тайге — на берегу Телецкого озера в Республике Алтай. Какие впечатления у вас остались от съемок в таких условиях, учитывая, что раньше вы не бывали в походах?

— Я первопроходец: во всех шоу и масштабных проектах я принимала участие в первых сезонах. А вот незакрытый гештальт как раз был связан с «Последним героем»: 20 лет назад я могла принять участие в первом сезоне, но не смогла, так как было много государственной и общественной работы.

Я никогда не принимала участие в таком жестком проекте, где все реально: сон на еловых ветках, ночью +4 градуса — а это июнь, — три столовых ложки гречки в сутки, холод, мокрая обувь и одежда.

— Вы отмечали, что вас обидел тот факт, что вас выбрали последней в команду. На ваш взгляд, почему так произошло?

— Это было странное ощущение. Было понятно, что мужчины, как сила, были разобраны капитанами в первую очередь, но я-то знаю свою силу и говорила себе, что придет время и мы посмотрим, померимся силами. Неужели молодежь не знала, что я самая спортивная из всех участников? Пробежать полумарафон — это не так просто, требуется большое количество тренировок! Так и получилось: в хорошей форме участников было ну очень мало.

— Что оказалось для вас самым сложным в физическом плане?

— Очень сложные испытания: вроде приходишь на площадку и думаешь «Где тут можно устать?», но нет. Беговой челнок с бросанием мешочков на бочку был примерно в течении 40 минут — набегалась очень!

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— А что стало главным препятствием в психологическом плане?

— Переживала, что с незнакомыми людьми будет сложно коммуницировать: все будут опытными игроками, матерыми участниками. Но мне повезло: все оказались порядочными, душевными — по факту, моя стая, мои волки!

— Ведущей проекта стала Ксения Бородина. Насколько комфортно вам было с ней в качестве ведущей?

— Ксения — яркий пример красоты, ума, дружелюбия и справедливой строгости! Я бы не хотела видеть ведущую-гладиатора с дредами и пирсингом. На фоне нашей усталости и в какой-то мере неопрятности приятно было видеть Ксению.

Она красивая, модная и сытая. Говорила нам, что мы целенаправленно выбрали тот путь, по которому идем сейчас, но вернуться к достатку, красивой одежде и сытости в животе можно быстро. Но тогда мечта стать последним героем останется лишь мечтой.

— Вы сражались за 5 млн рублей. Насколько это поднимало мотивацию? Или для вас приз был неважен?

— Самая главная мотивация для меня — это я сама. Когда я побеждаю себя, я получаю все!

— Вы принимали участие во многих других шоу — например, в легендарном «Форт Боярде» вместе с Русланом Нигматуллиным, Дмитрием Губерниевым и Яной Батыршиной. Какие впечатления у вас остались от тех съемок?

— Я всегда с удовольствием принимаю участие в проектах, потому что остаются приятные воспоминания и много новых друзей.

— Где было страшнее и опаснее — на «Форт Боярде» или на «Последнем герое»?

— «Последний герой» — самый незабываемый период, самый сложный страшный и непредсказуемый проект. Я не знаю, смогла бы пройти этот путь еще раз. Это большой вопрос.

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«Порой мне мешает комментатор — не исключением является и Губерниев»

— Ранее вы работали комментатором на НТВ. Как сейчас обстоят дела с этим видом деятельности в вашей жизни?

— После окончания спортивной карьеры, зная спорт от «А до Я» я, конечно, попробовала себя в роли комментатора и корреспондента на НТВ, чем во многом обязана Анне Владимировне Дмитриевой, которая дала мне эту возможность.

Она же и была моим первым наставником — учила меня азам журналистики и однажды помогла написать текст. Я использовала ее слово «пестовать»: именно так коллеги по цеху и узнали, кто был соавтором шедевра.

Далее я работала на «Первый канал. Всемирная сеть», программа называлась «Еда без вреда».

Это был период, когда цифровое телевидение еще не вошло в наши дома, а наши эфиры выходили на Запад, Европу. Я была популярна как ведущая в Германии, Израиле, Америке…

Также у меня были три свои рубрики в утреннем эфире телеканала «Домашний» — «Красота», «Здоровье», «Спорт». Как сейчас помню, первый прямой эфир в 08.00 утра 6 марта. Это было замечательное время!

Телевидение для меня — это возможность еще раз напомнить всем женщинам и мужчинам в разном возрасте, как любить, ценить и дорожить этой жизнью.

— Работа каких комментаторов сейчас вам нравится — Георгия Черданцева, Константина Генича?

— Кто это? Я уверена, что у них все впереди и еще придет та известность, которая есть у Виктора Гусева!

— Самым известным комментатором России на данный момент является Дмитрий Губерниев, однако он иногда получает критику из-за своих ярких высказываний. А как вы относитесь к нему как к личности и к его манере работать?

— К комментаторам я отношусь с большим уважением за их невероятно сложную работу, которая нам, зрителям и слушателям, порой кажется непринужденной болтовней с цифрами и статистикой.

Иногда, когда я хочу насладиться забегом, гонкой или игрой, я выключаю звук и сама себе комментирую. Порой мне мешает комментатор — не исключением является и Дмитрий Губерниев.

Потом снова включаю, так как без комментариев нет таких ярких эмоций, которые вынимают из тебя соревнования.

Я бы с вами поспорила: мы не сможем сказать, кто из комментаторов популярнее. У каждого зрителя свой путеводитель в жизни спорта. У меня свои фавориты — это, безусловно, Ольга Богословская и Иоланда Чен в легкой атлетике.