«МОК начал угрожать спортсменам»: Игры дружбы в России официально перенесли

Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов заявил о переносе Всемирных игр дружбы на 2025 год. В комментарии «Газете.Ru» олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что считает перенос оправданным, поскольку иностранные спортсмены после Олимпиады в Париже не успеют подготовиться к новым соревнованиям.

Игры дружбы официально перенесли

Всемирные игры дружбы в России перенесены на 2025 год. Об этом на пресс-конференции в Новосибирске сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

«Были запланированы Игры дружбы. Официально я знаю, что эти Игры перенесены на следующий год», — сказал Агапитов.

На данный момент официального подтверждения информации о переносе Игр дружбы нет. В начале июня генеральный директор оргкомитета соревнований Алексей Сорокин сообщил, что в ближайшее время появятся подробности, а месяц спустя он оставил пост, подчеркнув, что не покидает проект, но намерен сосредоточиться на его международном аспекте.

«Чемпионат» со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Свердловской области сообщал, что Игры должны пройти в августе 2025 года. Между тем на официальном сайте соревнований нет никакой информации и намека на то, что они будут перенесены.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы — International Friendship Association (IFA).

Реакция МОК

МОК негативно отреагировал на предстоящие соревнования и опубликовал официальное заявление. В тексте документа организация заявила, что Россия, организовывая эти состязания, пытается политизировать спорт. МОК призвал международное спортивное сообщество игнорировать их.

«Вопреки основополагающим принципам Олимпийской хартии и резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, российское правительство намерено организовать политически мотивированное спортивное мероприятие. <…> С этой целью российское правительство начало интенсивное дипломатическое наступление, пригласив правительственные делегации и послов, а также министерские и другие правительственные органы стран всего мира. Чтобы сделать свою политическую мотивацию еще более очевидной, они намеренно обходят спортивные организации в странах, на которые они нацелены.

Это вопиющее нарушение Олимпийской хартии и одновременно нарушение различных резолюций ООН. Это циничная попытка Российской Федерации политизировать спорт»,

— было сказано в заявлении.

В комментарии «Газете.Ru» олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова констатировала, что реакция МОК показала «истинное лицо» организации и ради этого стоило до последнего утверждать, что Игры дружбы состоятся в изначально запланированные сроки. Также она заметила, что перенос соревнований видится ей оправданным, поскольку именитые иностранные спортсмены не будут готовы к новым турнирам сразу после Олимпиады в Париже.

«Первоначально этих соревнований не стояло в четырехлетнем плане — в нем была Олимпиада. При этом был случай, когда Олимпиаду ждали пять лет из-за пандемии.

Многие ребята, которые не поехали на Олимпиаду, получили компенсации от Олимпийского комитета России (ОКР), так что у них есть материальная поддержка. Но мы хотели, чтобы Игры дружбы стали масштабным международным соревнованием. Сейчас злые языки будут говорить: их переносят, потому что никто не приедет. Вовсе не поэтому.

Во-первых, сначала нужно было, чтобы МОК показал свое лицо: они начали угрожать спортсменам, придумывать санкции и дисквалификации, стали звонить в разные страны.

Мы же до последнего момента заявляли, что Игры дружбы состоятся, и этим выводили МОК на чистую воду. И в других странах тоже не поняли позицию МОК: обязательно нужно всем звонить и пытаться отговорить от участия, применяя угрозы? Я считаю, что до последнего не заявлять о переносе соревнований было очень правильно», — сказала Журова.

«Перенос Игр дружбы обоснован»

Парламентарий подчеркнула, что в первые месяцы после успешного выступления на Олимпиаде спортсмены активно участвуют в мероприятиях, встречаются с болельщиками, дают интервью, и у них не остается времени и сил тренироваться. Потому они не будут готовы на равных соревноваться на Играх дружбы с российскими атлетами, которые проходили централизованную подготовку.

«А вот приехать к нам через год в статусе олимпийских чемпионов, — совсем другое дело. Все будут готовы, и это будет другое соревнование, другие расклады. Так что я считаю, что это объективно.

Мы бы хотели видеть у нас тех, кто в Париже станет олимпийским чемпионом. Представьте, если китайские спортсмены по названной выше причине не приедут? Начнутся разговоры, что Китай с нами больше не дружит, Запад зайдется в популистских высказываниях.

Хотя все прекрасно понимают, что значит для китайских спортсменов статус олимпийских чемпионов. Поэтому создавать неправильную подоплеку не стоит. Так что перенос Игр дружбы будет оправданным», — заключила Журова.