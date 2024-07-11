Рекорд Ямаля, спорный пенальти Кейна и шаг до титула: Испания и Англия сыграют в финале ЧЕ Тренер Гладилин отдал Испании предпочтение в финале Евро-2024

Сборные Испании и Англии сыграют в финале чемпионата Европы по футболу — 2024. Испанцы в полуфинале выбили из борьбы Францию, а англичане оставили за бортом турнира Нидерланды. Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в беседе с «Газетой.Ru» разобрал полуфинальные матчи и дал прогноз на решающую встречу.

Испания — Франция — 2:1

Только ленивый не критиковал сборную Франции за совершенно безликую игру в атаке на Евро-2024. Казалось бы, имея в своем распоряжении Килиана Мбаппе, Антуана Гризманна, Оливье Жиру, Усмана Дембеле, главный тренер «трехцветных» Дидье Дешам мог рассчитывать на яркие победы. Но по факту, до матча с испанцами его подопечные ни разу не забили с игры. Они побеждали лишь благодаря автоголам или точным ударам в серии пенальти. Исключением стал гол Мбаппе с 11-метровой отметки в матче группового этапа с Польшей (1:1).

Причину столь удручающе низкой результативности не может назвать даже сам Дешам. Его партнер по чемпионской сборной — 1998, легендарный защитник Франк Лебёф, не стесняясь в выражениях, заявил, что Мбаппе в таком состоянии не должен играть за национальную команду, а также признался, что не испытывает от действий Дембеле ничего, кроме стыда. Да, Мбаппе может оправдываться тем, что получил перелом носа в первом же матче на турнире. Но если это действительно повлияло на его форму, возможно, Дешаму и его штабу стоило раньше сделать выводы и не строить игру вокруг звездного нападающего?

Так или иначе, именно Мбаппе приложил ногу к тому, чтобы французы наконец-то забили с игры: двукратные чемпионы мира, вопреки ожиданиям многих экспертов, не просто сделали это в матче с Испанией, но и сделали это первыми: уже на 9-й минуте Рандаль Коло-Муани в прыжке головой замкнул навес своего капитана.

Впрочем, радовались французы недолго. Прошло всего 12 минут, и счет стал равным. Свой мяч забил главный вундеркинд европейского футбола, 16-летний Ламин Ямаль, и сделал это так, что ему наверняка позавидовали куда более опытные и видавшие виды футболисты.

Он оставил не у дел нескольких соперников и мощно зарядил в дальнюю «девятку», установив при этом рекорд — в возрасте 16 лет и 362 дней он стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы.

Также он стал самым юным участником полуфинала в истории не только ЧЕ, но и чемпионатов мира, превзойдя достижение великого Пеле (17 лет и 244 дня). 17 лет Ямалю исполнится 13 июля — за день до финала. Какой подарок будет для него лучшим, очевидно.

«Атака Франции выглядела ниже своего уровня»

Что же до игры с Францией, через несколько минут после гола Ямаля Дани Ольмо нанес удар, который отправил французов домой. Хотя у команды Дешама оставалось еще полтора тайма на то, чтобы исправить ситуацию, они не сделали ничего, что могло бы их спасти. В комментарии «Газете.Ru» бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин констатировал, что французы неплохо начали матч. Однако он указал, что с такой атакой от них ожидали большего.

«Победа испанцев закономерна. Прекрасные голы, хотя игра складывалась очень удачно для французов. Они хорошо забили, у них была фора, но испанцы уже в первом тайме переломили игру. Они были интереснее, сильнее, и они играли на победу.

Франция все-таки не в полную мощь выступила. Наверное, от нее ждали более сильной игры, особенно в атаке. И Мбаппе, и Гризманн, и Жиру выглядели ниже своего уровня, поэтому у них ничего и не получилось.

В обороне вроде все было нормально, ребята старались, а в атаке… Такая атака — и забили так мало»,

— посетовал Гладилин.

Спецалист констатировал, что у «трехцветных» не было ярких моментов, добавив, что сборная явно находится не в порядке. В противном случае, уверен Гладилин, они бы постоянно нагнетали остроту и создавали опасные моменты у чужих ворот.

Нидерланды — Англия — 1:2

Как подвергались критике французы, так недоумевали эксперты и болельщики и от англичан. Финалисты прошлого Евро, имея очень сильный состав, с большим трудом добрались до полуфинала, рискуя много раз вылететь. Шедевральный гол-спасение Джуда Беллингема через себя на 95-й минуте матча со Словакией, несомненно, войдет в историю английского футбола — особенно если «три льва» выиграют этот Евро.

Еще один шаг они к этому сделали, одержав очередную крайне неочевидную победу. Голландцы и сами были по ходу турнира весьма нестабильны, но все же ни разу не висели на волоске, и когда выигрывали, то выигрывали достаточно уверенно. И в противостоянии с Англией «оранжевые» начали за здравие: на 7-й минуте Хави Симмонс обокрал Деклана Райса и с дальней дистанции пробил точно под перекладину.

Но, как и в другом полуфинале, здесь пропустившая первой команда отыгралась очень быстро. Англичанам помог пенальти — весьма спорный. Рефери Феликс Цвайер — тот самый, которому перед полуфиналом европейские СМИ припоминали участие в договорных матчах, — назначил 11-метровый за фол Дензела Думфриса. Сейчас не имеет смысла рассуждать о том, справедливым было это решение или нет.

Здесь, пожалуй, наиболее красноречива реакция знаменитого в прошлом игрока сборной Англии Джейми Карагера, который признался: он был шокирован назначением пенальти в пользу его же команды.

Так или иначе, к точке подошел Гарри Кейн и уверенно сравнял счет. Таким образом, он с шестью мячами стал лучшим в истории чемпионатов Европы бомбардиром в плей-офф. Более того, он стал лишь третьим, кто смог забить в двух подряд полуфиналах европейских первенств. До него это удавалось только двум великим советским футболистам — Виктору Понедельнику и Валентину Иванову в 1960 и 1964 годах.

«Англичане играли лучше, чем в предыдущих матчах»

Здесь параллели с другим полуфиналом заканчиваются: англичане не забили быстро и второй матч, до последних минут шла равная и острая игра. Однако «три льва» снова решили исход встречи в концовке: на 91-й минуте гол Олли Уоткинса отправил Англию в финал, а голландцев — домой. Валерий Гладилин выразил мнение, что пенальти в ворота сборной Нидерландов стал одним из определяющих эпизодов матча.

«Один момент решает. Это равные команды. Голландцы начали хорошо и реализовали свой шанс. Но пенальти во многом надломил игру, конечно, это был один из ключевых моментов — и потом удача повернулась к англичанам. Хотя не скажу, что они выглядели сильнее, но играли лучше, чем в предыдущих матчах. Потом, у них подбор исполнителей очень хороший. Поэтому здесь они все-таки выиграли за счет удачи и более высокого индивидуального мастерства», — сказал эксперт.

Шаг до титула

Теперь на Евро-2024 остался лишь один матч — финал. Сборные Испании и Англии поборются за трофей на олимпийском стадионе в Берлине. Игра состоится 14 июля и начнется в 22:00 по московскому времени. Гладилин рассказал, какой команде симпатизирует, подчеркнув, что предсказать победителя непросто.

«Мои предпочтения, конечно, на стороне испанцев. Сам футбол должен их отблагодарить. На всем турнире это единственная команда, которая старается играть в футбол, радовать болельщиков и добиваться результата. А англичане играли строго на результат — так же, как и немцы, и французы.

Сборная Испании сильнее по игровому потенциалу.

Но у англичан есть хорошие исполнители в атаке и в средней линии, и закрытая игра может принести им победу, таких случаев было достаточно. Так что здесь сложно предсказать победителя, но мои симпатии на стороне испанцев, они сильнее по игре», — заключил Гладилин.