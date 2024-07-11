Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван арбитр на финал чемпионата Европы — 2024

УЕФА назначил судейскую бригаду на финал Евро-2024 между Испанией и Англией

close
100%
Manu Fernandez/AP

Главным арбитром финального матча чемпионата Европы-2024 между национальными сборными Испании и Англии назначен французский судья Франсуа Летексье. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Ассистентами Летексье выступят его соотечественники Сириль Мунье и Мехди Рахмуни. Резервный арбитр — Шимон Марчиняк (Польша), ВАР — Жером Брисар (Франция), его ассистентами будут Вилли Делажо (Франция) и Массимилиано Иррати (Италия).

Поединок состоится 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В полуфинале сборная Испании переиграла Францию. Встреча завершилась со счетом 2:1. На девятой минуте матча счет открыл француз Рандаль Коло Муани. Через 11 минут Ламин Ямаль сравнял счет, а еще через четыре минуты Дани Ольмо вывел Испанию вперед.

Англия оказалась сильнее национальной команды Нидерландов. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан. На седьмой минуте матча счет открыл нидерландец Хави Симонс. Гарри Кейн на 18-й минуте матча счет сравнял. На последней минуте основного времени англичанин Олли Уоткинс вывел свою команду в финальный матч.

Ранее экс-игрок сборной Нидерландов обрушился с критикой на команду Англии.

Все новости на тему:
ЕВРО 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами