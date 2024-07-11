Назван арбитр на финал чемпионата Европы — 2024

Главным арбитром финального матча чемпионата Европы-2024 между национальными сборными Испании и Англии назначен французский судья Франсуа Летексье. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Ассистентами Летексье выступят его соотечественники Сириль Мунье и Мехди Рахмуни. Резервный арбитр — Шимон Марчиняк (Польша), ВАР — Жером Брисар (Франция), его ассистентами будут Вилли Делажо (Франция) и Массимилиано Иррати (Италия).

Поединок состоится 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В полуфинале сборная Испании переиграла Францию. Встреча завершилась со счетом 2:1. На девятой минуте матча счет открыл француз Рандаль Коло Муани. Через 11 минут Ламин Ямаль сравнял счет, а еще через четыре минуты Дани Ольмо вывел Испанию вперед.

Англия оказалась сильнее национальной команды Нидерландов. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан. На седьмой минуте матча счет открыл нидерландец Хави Симонс. Гарри Кейн на 18-й минуте матча счет сравнял. На последней минуте основного времени англичанин Олли Уоткинс вывел свою команду в финальный матч.

Ранее экс-игрок сборной Нидерландов обрушился с критикой на команду Англии.