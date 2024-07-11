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Король Великобритании опубликовал послание сборной Англии

Король Великобритании Карл III обратился к вышедшей в финал Евро сборной Англии

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Samir Hussein/Buckingham Palace/Reuters

Король Великобритании Карл III опубликовал послание к сборной Англии после победы команды над национальной командой Нидерландов и выхода в финал чемпионата Европы — 2024. Заявление опубликовано на официальном сайте королевской семьи Великобритании.

Король поздравил национальную команду и пожелал удачи в финальном поединке.

«Если бы я мог призвать вас одержать победу до того, как возникнет необходимость забивать какие-то чудо-голы в последнюю минуту или реализовывать очередную драму со штрафными, я уверен, что нагрузка на коллективный пульс и кровяное давление нации значительно снизилась бы! Удачи, Англия», — добавил он.

Встреча завершилась со счетом 2:1. На седьмой минуте матча счет открыл нидерландец Хави Симонс. Гарри Кейн на 18-й минуте матча счет сравнял. На последней минуте основного времени англичанин Олли Уоткинс вывел свою команду в решающий матч.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В финале турнира Англия сразится с национальной командой Испании, которая в своем полуфинале одержала победу над Францией с аналогичным счетом — 2:1. Финал чемпионата Европы состоится 14 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее были названы три российских футболиста, не уступающих Ямалю.

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