«Хороший футбол, но не зрелищный»: Овечкин о Евро-2024

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в видео на YouTube-канале «Это ЧЕ, брат» рассказал, что следит за футбольным чемпионатом Европы — 2024, и поделился впечатлениями от турнира.

«Ну, хороший футбол, но не зрелищный. Мне нравится, когда много голов. А то тут 1:0, 1:1», — заявил Овечкин.

На чемпионате Европы осталось сыграть последний матч, за трофей сразятся сборные Англии и Испании. Поединок состоится 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В полуфинале сборная Испании переиграла Францию. Встреча завершилась со счетом 2:1. На девятой минуте матча счет открыл француз Рандаль Коло Муани. Через 11 минут Ламин Ямаль сравнял счет, а еще через четыре минуты Дани Ольмо вывел Испанию вперед.

Англия оказалась сильнее национальной команды Нидерландов. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан. На седьмой минуте матча счет открыл нидерландец Хави Симонс. Гарри Кейн на 18-й минуте матча счет сравнял. На последней минуте основного времени англичанин Олли Уоткинс вывел свою команду в финальный матч.

Ранее экс-генменеджер «Вашингтона» раскрыл особенности переписки с Овечкиным.