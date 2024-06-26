«У России огромный потенциал на Олимпиаде». Интервью капитана ЦСКА Никиты Нестерова Капитан ЦСКА Нестеров: если Россию пустят на Олимпиаду, с удовольствием поедем

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018, капитан хоккейного ЦСКА Никита Нестеров в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как неожиданный спад в минувшем сезоне поможет команде в будущем, высоко оценил потенциал сборной России на Олимпиаде-2026 и выразил желание принять участие в Играх, а также вспомнил, с какими сложностями столкнулся во время жизни в США и карьеры в НХЛ.

«Спад пойдет ЦСКА на пользу: в следующем сезоне не будем расслабляться»

— Вы сыграли в прошедшей регулярке 59 матчей, в которых набрали 36 (11+25) очков. Как оцените этот сезон лично для себя?

— Лично для себя на три с плюсом, потому что мы не прошли далеко в плей-офф, а личная статистика могла бы быть выше, я должен был сыграть лучше. Поэтому ставлю себе три с плюсом, четыре — максимум. До идеала пока далеко.

— У вас один из самых сильных бросков в КХЛ, и вы можете сыграть и в защите, и в атаке. Как вам удалось добиться такой универсальности?

— В детстве тренеры не мешали, поэтому я и в нападении играл, и в защите, а когда пришло время выбирать, поставили в защиту. Я всю жизнь подключался к атакам, помогал нападающим, а иногда даже в нападении играл, поэтому такой навык получил с детства и сейчас им пользуюсь.

— Как вы делали выбор между ролью нападающего и защитника? И почему в итоге сделали выбор в пользу защитника?

— Если честно, не я его сделал, а мой отец. Когда смотрел хоккей, он сделал вывод, что в защите меньше народа, поэтому шансов пробиться в основной состав будет больше.

— ЦСКА мог выиграть три Кубка Гагарина подряд и установить рекорд, однако в этом сезоне у команды случился небольшой спад. На ваш взгляд, в чем причина?

— Я думаю, что одна из причин — это наша самоуверенность. Считаю, что спад пойдет нам на пользу: в следующем сезоне мы соберемся и больше не будем расслабляться.

— На правах капитана как вы поддерживали коллектив в этом сезоне?

— По-разному: методом кнута и пряника, иногда — криком, иногда — словами поддержки. И жестко, и ласково. Но не только я поддерживал команду: у меня есть помощники, ассистенты, и сами игроки имеют право слова. И ключевой момент: ты можешь высказываться тогда, когда сам играешь хорошо. В таком случае ты имеешь право кого-то критиковать. В любом другом случае не стоит этого делать.

— Президента ХК ЦСКА Игоря Есмантовича спрашивали, останетесь ли вы в команде. Он ответил утвердительно. На ваш взгляд, почему появился такой вопрос? Были ли предпосылки для ухода?

— Хоккей — это такой вид спорта, в котором все быстро меняется: сегодня ты играешь в команде, а завтра тебя могут обменять на любого другого игрока, совершить трансфер. Возможно, у СМИ просто возникла какая-то информация, и они решили задать такой вопрос. Есмантович на него ясно и четко ответил.

— Обладателем Кубка Гагарина стал «Металлург», который со счетом 4-0 обыграл «Локомотив» в финальной серии. Удивила ли вас такая уверенная победа «Металлурга»?

— Если честно, то да, меня очень удивила. Я не думал, что счет в серии будет 4-0. Любая команда могла победить — и Ярославль, и Магнитогорск. Счет 4-0 меня поразил, поскольку я думал, что в серии будет 6-7 матчей.

«Если нас пустят на Олимпиаду, то с удовольствием поедем»

— Вы следили за матчами чемпионата мира по хоккею или без сборной России вам было неинтересно?

— Если честно, особо не следил. Знаю, что в финале были Чехия и Швейцария.

— Как много чемпионат мира потерял без нашей сборной, на ваш взгляд?

— На эту тему уже было множество обсуждений, но, безусловно, без нашей сборной он стал иным.

— Вы являетесь олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018 и серебряным призером Пекина-2022. Остается ли у вас еще мотивация играть на международных турнирах? Насколько вам не хватает соревнований с участием сборных?

— Всегда приятно в конце сезона поехать поиграть за сборную и завоевать медали — лучше, конечно, золото. Если нас пустят на Олимпиаду, то с удовольствием поедем.

— У вас есть надежда принять участие в Олимпиаде-2026 в Милане?

— Конечно, есть.

— Если Россию допустят до Игр-2026, то как бы вы оценили потенциал нашей сборной?

— Шансы у нас очень высокие, а учитывая, что НХЛ отпускает на Олимпиаду своих игроков, то потенциал будет огромным.

«У Кучерова талант с детства: он реализует любой полумомент»

— Вы сумели пробиться в клуб НХЛ через фарм-клуб, что удается далеко не каждому. Какие воспоминания у вас остались о том периоде в фарм-клубе «Тампы» в Американской хоккейной лиге (АХЛ) — второй по силе после НХЛ?

— Самые лучшие воспоминания — это было прекрасное время. Я учился, боролся сам с собой. Было очень интересно, плюс я тренировался со взрослой командой, поэтому меня научили многому.

— Вы попали в фарм-клуб «Тампы» в один год с Никитой Кучеровым. Какие отношения у вас сложились тогда? Помогали ли вы друг другу?

— Шикарные отношения — мы даже вместе жили, но его слишком быстро подняли во взрослую команду. Мы всегда дружили, хорошо общаемся, так что все отлично.

— В тот момент вы уже могли сказать, что Никита вырастет в суперзвезду, или это стало для вас сюрпризом?

— Нет, никаких сюрпризов не было. Никита очень много работает, и у него с детства талант: он реализует любой полумомент.

— Насколько сложно было работать в АХЛ и не сдаваться, сохранять веру в то, что у вас получится пробиться в НХЛ?

— Сложно было в первый год: у меня было слишком много травм — сотрясение, перелом руки. Были мысли поехать домой, но мы вычеркнули этот пункт: назад дороги не было. На второй год я приехал с хорошим настроением, восстановился, и в этот же год, в декабре, провел свою первую игру в НХЛ.

— С какими трудностями вы столкнулись, когда переехали в США?

— Самой большой трудностью был языковой барьер. Я учил английский по ходу. Когда всех ребят подняли с АХЛ, переводить было некому, спрашивать не у кого, и я потихоньку учил сам, занимался с преподавателем.

— Что дал вам период в «Тампе» как хоккеисту? Насколько вы выросли в этой команде?

— «Тампа» дала мне очень многое. Мы выходили в финал Кубка Стэнли, плюс у нас был хороший коллектив, да и в целом я был молод, и мне было безумно интересно.

— В составе «Тампы» вы были близки к завоеванию Кубка Стэнли в 2014 году, но проиграли в финале «Чикаго». На ваш взгляд, чего в тот момент не хватило команде?

— Наверное, причина была в том, что я не играл в шестом матче.

— В чем главная сложность игры в НХЛ для защитника?

— Необходимость быстро принимать решения.

— Вы уходили в аренду из «Тампы» в «Монреаль». Как вспоминаете тот период своей карьеры? Чему он вас научил?

— Я не уходил из «Тампы», меня обменяли в «Монреаль». «Тампа» не выходила в плей-офф, и меня обменяли в «Монреаль» Это был шикарный период. Жаль, что мы дальше первого раунда плей-офф не прошли.

— Болеете ли вы за какой-то клуб в НХЛ сейчас?

— Ни за какие клубы не болею, просто слежу за теми командами, где хорошо проявляют себя русские ребята. Хотелось бы, чтобы они выигрывали Кубок Стэнли.

— Кого из россиян вы можете выделить в последнем розыгрыше плей-офф НХЛ?

— Сергея Бобровского.

«Хотел бы поиграть в КХЛ с Капризовым и Кучеровым»

— В 2017 году вы перешли в ЦСКА. Почему в тот момент приняли решение покинуть НХЛ, а не подписать контракт с другим клубом лиги?

— Я получал предложения от клубов НХЛ, но они были непонятными. В итоге я согласился перейти в ЦСКА, тем более что был хороший шанс выиграть Олимпиаду-2018 в составе сборной (на тот момент игроков НХЛ не отпускали на Игры. — «Газета.Ru»), и ЦСКА сделал хорошее предложение. Ни о чем не жалею.

— Чем отличается игра в защите в НХЛ и в КХЛ? Пришлось ли вам как-то перестраивать свою игру после перехода в ЦСКА?

— Безусловно, пришлось, поскольку на тот момент в КХЛ еще были большие площадки и нужно было кататься и двигаться чуть больше. Но игра здесь все равно чуть медленнее, поэтому больших проблем не возникло.

— 9 февраля 2023 года вы установили новый рекорд ЦСКА среди защитников по количеству очков за одну регулярку, набрав 36 очков. Прошлый рекорд принадлежал Якову Рылову. Что значило для вас побить это достижение?

— ЦСКА подарил мне памятный подарок за это достижение. Безусловно, мне было приятно. И в целом быть первым всегда здорово, но мне еще есть к чему стремиться.

— В октябре 2020 года вы вернулись в НХЛ на один сезон — в «Калгари». Как вспоминаете этот период карьеры? Как он помог вам в плане развития?

— Это была хорошая перезагрузка, надо было встряхнуться, и я считаю, что этот год пошел мне на пользу.

— Почему приняли решение вернуться в ЦСКА в июне 2021 года?

— Потому что мои права принадлежат ЦСКА, и я особо не рассматривал других вариантов.

— Как вас приняли в ЦСКА после возвращения?

— Отлично приняли, но на своих условиях. Никаких недовольств не может быть, ЦСКА предложил мне контракт, и я согласился.

— Игорь Есмантович говорил, что ЦСКА берет курс на возвращение россиян из НХЛ. Как оцените такую политику?

— Прекрасная политика. ЦСКА много с кем из взрослых игроков расстался, и если сейчас придут молодые из НХЛ, то у нас будет динамичная игра, поэтому все супер.

— С кем из нынешних игроков НХЛ вы хотели бы поиграть вместе с ЦСКА?

— С Кириллом Капризовым, с Никитой Кучеровым. А вообще давайте всех русских возьмем (смеется).

— С сезона-2024/25 КХЛ вернется к лимиту в пять легионеров. Это должно помочь больше развиваться российским талантам. Как вы относитесь к этим изменениям?

— Я абсолютно спокойно отношусь, мы все равно ни на что повлиять не сможем. Остается только принимать эту данность. Но у молодых будет меньше шансов, потому что конкуренция станет больше. Тем не менее это будет хорошим стимулом, чтобы работать усерднее.