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Зал хоккейной славы НХЛ пополнился российским игроком

Экс-форвард «Детройта» Дацюк введен в Зал хоккейной славы НХЛ

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РИА Новости

Российский хоккеист Павел Дацюк введен в Зал славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает TSN.

За всю карьеру в НХЛ форвард выиграл четыре «Леди Бинг Трофи», три «Селке Трофи», выступил на пяти Олимпиадах в качестве игрока сборной России и набрал 918 очков в 951 матче НХЛ.

Вместе с Дацюком в Зал славы были включены хоккеисты Ши Уэбер, Джереми Реник, хоккеистки Натали Дарвиц и Крисси Венделл-Пол, а также Колин Кэмпбелл и Дэвид Пойл.

Дацюк на протяжении 15 лет выступал за «Детройт Ред Уингз». Стоит отметить, что на два сезона он уходил в московские ЦСКА и «Динамо». Россиянин в составе «Детройта» дважды выиграл Кубок Стэнли (2002 и 2008 год).

Нападающий в составе сборной России выигрывал чемпионат мира в 2012 году и Олимпийские игры в 2018 году. Дацюк завершил карьеру в 2021 году. Его последним клубом стал «Автомобилист» из города Екатеринбурга.

Ранее Сергей Бобровский объяснил, как «Флорида» выиграла Кубок Стэнли.

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